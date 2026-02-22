Rendkívüli

Terrortámadás rázta meg Nyugat-Ukrajnát + videó

légi növényvédelemkonfliktusgazdaeszköz

Ugrásszerű fejlődés a dróntechnológiában: részben a háború miatt lehetséges a precíz permetezés

Robbanásszerű fejlődésen ment keresztül a drónos növényvédelem az elmúlt években, köszönhetően a technológiai innovációknak a szabályozási környezet tisztulásának és a szomszédunkban zajló fegyveres konfliktusnak. Sok gazda még mindig kivár, a szakértők szerint a lehetőség adott, és a megfelelő tudással komoly versenyelőnyre tehetnek szert a termelők. Jordán László, a Légtér.hu Kft. szakértője a PREGA konferencián beszélt a légi növényvédelem jelenéről és jövőjéről, kiemelve, hogy a drónok nem helyettesítik, hanem kiegészítik a hagyományos technológiákat.

Schweickhardt Gyula
2026. 02. 22. 6:15
Forrás: Dji Agriculture
A dróntechnológia fejlődése az elmúlt időszakban új távlatokat nyitott a magyar mezőgazdaságban. Míg 2021-ben még csak az első lépéseket tette meg az ágazat a gépbeszerzési pályázatokkal, mára egyre kiforrottabb rendszer áll a gazdák rendelkezésére. A folyamatot akaratlanul is felgyorsította az orosz-ukrán konfliktus, amely rávilágított a pilóta nélküli eszközökben rejlő lehetőségekre, és technológiai lökést adott a fejlesztéseknek.

Katona, drón beüzemelése közben. / Fotó: AFP
Katona, drón beüzemelése közben. / Fotó: AFP

A háború, mint a dróntechnológia katalizátora

A mezőgazdasági drónok fejlődése már korábban elindult, de igazi technológiai áttörést meglepő módon az orosz-ukrán konfliktus hozta el. A harctéri tapasztalatok ugyanis megmutatták, hogy, milyen hatalmas potenciál rejlik a pilóta nélküli eszközökben:

  •  legyen szó precíziós irányításról,
  •  teherbírásról, vagy
  •  autonóm működésről. 

Az ezen területeken véghezvitt katonai fejlesztések – a nagyobb hatótáv, a stabilabb adatkapcsolat és a fejlett szenzorok – gyorsan átszivárogtak a polgári szférába, így az agráriumba is. Ma már egy modern permetező drón olyan navigációs pontossággal és megbízhatósággal dolgozik, ami néhány éve még elképzelhetetlen volt.

Múlnak a civil felhasználás akadályai

Jordán László, a Légtér.hu Kft. növényvédelmi szakértője az Agroinform tolmácsolásában rámutatott: a technikai akadályok mára nagyrészt elhárultak.

Sokáig csak a hordozógépet fejlesztették, az utóbbi időben azonban a permetező apparátus is átalakult. Az új drónok már szabályozott cseppképzésű szórófejjel rendelkeznek, tehát menet közben tudjuk állítani a cseppek méretét

 – magyarázta a szakember.

Ez a fejlődés különösen fontos, hiszen lehetővé teszi, hogy a drónok a szélviszonyokhoz alkalmazkodva minimalizálják az elsodródást, ami korábban az egyik legnagyobb aggály volt.

DJI, permetezés, drón
A fejlődő permetezési technológiáknak köszönhetően mára az elsodródás sokkal kissebb problémát jelent, mint néhány évvel ezelőtt. / Forrás:  Dji Agriculture

A jogi környezet is folyamatosan enyhül. Magyarország az EU-ban az elsők között alkotott szabályozást a drónos permetezésre, ám a felhasználható szerek köre sokáig korlátozott volt. 2025 tavaszára azonban már három engedélyezett készítmény állt rendelkezésre: a Mospilan 20 SG mellett a Coragen 20 SC és az Amistar Sun 325 SC is zöld utat kapott. Jordán László szerint a termésnövelő anyagok esetében még nagyobb a szabadság.

Mivel az utóbbi esetben nincsenek olyan szigorú jogszabályi megkötések, egyre inkább adott a drónos lombtrágyázás, azaz a mikroelempótlás, illetve a biostimulánsok, növénykondicionálók alkalmazásának lehetősége

 – tette hozzá.

Érdemes beruházni?

A technológia legnagyobb előnye a rugalmasság és a költséghatékonyság bizonyos helyzetekben. A felázott talajon, ahol a traktorok elakadnának vagy taposási kárt okoznának, a drónok akadálytalanul dolgozhatnak. A foltkezelés lehetősége pedig jelentős megtakarítást jelenthet a gazdáknak, hiszen nem kell az egész táblát permetezni, csak a fertőzött részeket.

Ugyanakkor a szakértő nem mindenkinek ajánlja a beszerzést:

Amikor engem megkérdeznek, hogy a szolgáltatást vagy a saját gépet érdemes-e választani, akkor én nem a saját gépet javaslom. Egy kisebb méretű gazdaságban egyszerűen nincs lehetőség annyit repülni, ami a szükséges gyakorlatot és tapasztalatot megadná

 – figyelmeztetett Jordán.

Aki mégis saját eszköz beszerzésén gondolkodik, annak most kiváló lehetőséget kínálnak az agrártámogatások. A „Mezőgazdasági kisüzemek beruházási támogatása” pályázat keretében akár 10 millió forint vissza nem térítendő forrás is igényelhető drónbeszerzésre, ami jelentősen csökkenti a belépési küszöböt a kisebb gazdaságok számára is.

Valahol a kettő között: egy autonóm permetező helikopter. / Fotó: Chufangagri
Valahol a kettő között: egy autonóm permetező helikopter. / Fotó: Chufangagri

Technológiák kombinációja

A légi növényvédelem persze továbbra sem csak drónokból áll. A hagyományos, nagygépes megoldások – repülőgépek és helikopterek – továbbra is fontos szerepet játszanak, különösen a nagy kiterjedésű, gyors beavatkozást igénylő feladatoknál. A modern rendszerek már képesek a differenciált műtrágya-kijuttatásra is, centiméteres pontossággal. A drón és a helikopter tehát nem versenytársak, inkább kiegészítik egymást a modern, precíziós mezőgazdaságban.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

