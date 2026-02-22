Ugrásszerű fejlődés a dróntechnológiában: részben a háború miatt lehetséges a precíz permetezés

A dróntechnológia fejlődése az elmúlt időszakban új távlatokat nyitott a magyar mezőgazdaságban. Míg 2021-ben még csak az első lépéseket tette meg az ágazat a gépbeszerzési pályázatokkal, mára egyre kiforrottabb rendszer áll a gazdák rendelkezésére. A folyamatot akaratlanul is felgyorsította az orosz-ukrán konfliktus, amely rávilágított a pilóta nélküli eszközökben rejlő lehetőségekre, és technológiai lökést adott a fejlesztéseknek.

Katona, drón beüzemelése közben. / Fotó: AFP

A háború, mint a dróntechnológia katalizátora

A mezőgazdasági drónok fejlődése már korábban elindult, de igazi technológiai áttörést meglepő módon az orosz-ukrán konfliktus hozta el. A harctéri tapasztalatok ugyanis megmutatták, hogy, milyen hatalmas potenciál rejlik a pilóta nélküli eszközökben:

legyen szó precíziós irányításról,

teherbírásról, vagy

autonóm működésről.

Az ezen területeken véghezvitt katonai fejlesztések – a nagyobb hatótáv, a stabilabb adatkapcsolat és a fejlett szenzorok – gyorsan átszivárogtak a polgári szférába, így az agráriumba is. Ma már egy modern permetező drón olyan navigációs pontossággal és megbízhatósággal dolgozik, ami néhány éve még elképzelhetetlen volt.

Múlnak a civil felhasználás akadályai

Jordán László, a Légtér.hu Kft. növényvédelmi szakértője az Agroinform tolmácsolásában rámutatott: a technikai akadályok mára nagyrészt elhárultak.

Sokáig csak a hordozógépet fejlesztették, az utóbbi időben azonban a permetező apparátus is átalakult. Az új drónok már szabályozott cseppképzésű szórófejjel rendelkeznek, tehát menet közben tudjuk állítani a cseppek méretét

– magyarázta a szakember.

Ez a fejlődés különösen fontos, hiszen lehetővé teszi, hogy a drónok a szélviszonyokhoz alkalmazkodva minimalizálják az elsodródást, ami korábban az egyik legnagyobb aggály volt.

A fejlődő permetezési technológiáknak köszönhetően mára az elsodródás sokkal kissebb problémát jelent, mint néhány évvel ezelőtt. / Forrás: Dji Agriculture

A jogi környezet is folyamatosan enyhül. Magyarország az EU-ban az elsők között alkotott szabályozást a drónos permetezésre, ám a felhasználható szerek köre sokáig korlátozott volt. 2025 tavaszára azonban már három engedélyezett készítmény állt rendelkezésre: a Mospilan 20 SG mellett a Coragen 20 SC és az Amistar Sun 325 SC is zöld utat kapott. Jordán László szerint a termésnövelő anyagok esetében még nagyobb a szabadság.

Mivel az utóbbi esetben nincsenek olyan szigorú jogszabályi megkötések, egyre inkább adott a drónos lombtrágyázás, azaz a mikroelempótlás, illetve a biostimulánsok, növénykondicionálók alkalmazásának lehetősége

– tette hozzá.