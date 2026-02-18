technológiatámogatásmezőgazdasági kisüzemek beruházási támogatásadrónos növényvédelem

Mielőtt permeteződrónt vásárolna a támogatásból: mutatjuk a buktatókat és a lehetőségeket

A tavasz közeledtével és az új agrártámogatási szezon indulásával egyre több gazda fontolgatja a permeteződrónok beszerzését. A technológia ígéretes: víztakarékosság, taposási kár nélküli munka és precíziós kijuttatás. Ráadásul most a mezőgazdasági kisüzemek beruházási támogatásával akár tízmillió forintot is nyerhetnek az eszközre. Körbejártut a témát, és megnéztük, hogy mikor éri meg belevágni a drónos növényvédelembe, és mik azok az ígéretek, amiknek nem szabad bedőlni.

Schweickhardt Gyula
2026. 02. 18. 5:20
Forrás: DJI
A drónos növényvédelem az agrárium egyik leginnovatívabb területe, ami hatalmas fejlődésen ment keresztül az elmúlt években. A technológia egyik legnagyobb előnye, hogy olyan helyzetekben is megoldást kínál, ahol a hagyományos gépek csődöt mondanak. Felázott, belvizes talajon, meredek lejtőkön vagy magas növényállományban a drónok verhetetlenek, nem okoznak taposási kárt.

A permetező drón valószínűleg a jövő, kérdés, hogy a jelenben tud-e eleget. / Fotó: DJI
A permeteződrón valószínűleg a jövő, kérdés, hogy a jelenben tud-e eleget. Forrás: DJI

Most rendkívül kedvező áron juthatunk drónhoz

A Mezőgazdasági kisüzemek beruházási támogatása pályázatban az ötezer és tízezer euró közötti értékű üzemek akár tízmillió forint vissza nem térítendő támogatást is igényelhetnek, 85 százalékos intenzitással. Ez azt jelenti, hogy minimális önerővel lehet hozzájutni egy komplett drónos rendszerhez, beleértve a permetező- és felmérőeszközöket, valamint a képzést is.

A marketingígéretekkel azonban érdemes óvatosan bánni.

Sokszor hallani ötvenszázalékos vegyszermegtakarításról, de a valóság árnyaltabb. A szabályozás és technológiai fejlettség mellett a dóziscsökkentés nem automatikus, sőt bizonyos esetekben a kisebb permetlémennyiség miatt a fedettség is elmaradhat a földi gépekétől. A szóráskép egyenletessége terén a drónok még mindig inkább a repülőgépekhez, mintsem a precíziós földi permetezőkhöz állnak közelebb.

Egy drón ára töredéke egy önjáró permetezőgépnek, a szükséges kiegészítők – akkumulátorok, töltők, aggregátor – és a kötelező képzések, engedélyek jelentős tételt jelentenek. A saját eszköz mellett szól a rugalmasság, így a gazda a legoptimálisabb időpontban végezheti el a kezelést. Ugyanakkor a technológia gyors avulása és a folyamatos tanulási kényszer sokakat terelhet a szolgáltatás igénybevétele felé.

A drónos permetezéshez nem elég megvenni a gépet. 

Szükség van típusminősítésre, felelősségbiztosításra, növényvédelmi drónpilóta szakképesítésre és a Nébih nyilvántartásába való bejelentkezésre is. A kezeléseket előre be kell jelenteni, és növényvédelmi szakirányító felügyelete is kötelező lehet.

Mindent összevetve a permeteződrón nem csodaszer, de még így is kiváló kiegészítője lehet a modern gazdaságoknak. Azoknak a termelőknek, akik most kihasználják a pályázati lehetőséget, és hajlandók energiát fektetni a tanulásba, valódi versenyelőnyt jelenthet. 

Annak, akit mélyebben érdekel a téma, ajánljuk Jordán László kiváló cikksorozatát.

