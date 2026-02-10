támogatásfejlesztésfebruármárciuspályázat

Tavasszal megnyílnak a pénzcsapok, mutatjuk a részleteket

Közeleg a tavasz, és ezzel együtt a mezőgazdasági pályázatok főszezonja is. A gazdáknak érdemes már most, időben felkészülniük, hiszen az év első felében számos, jelentős forrást biztosító támogatási lehetőség nyílik meg. Legyen szó a rövid ellátási láncok fejlesztéséről, az erdősítésről vagy éppen a vízgazdálkodásról, lesz miből válogatni. Összeszedtük a legfontosabb pályázati határidőket és teendőket, hogy senki ne maradjon le a pénzről.

Magyar Nemzet
2026. 02. 10. 13:54
Illusztráció Fotó: Shutterstock
Az idei a pályázatok éve is lesz a magyar agráriumban. Ahhoz, hogy a gazdák sikeresen lehívhassák a rendelkezésre álló uniós és hazai forrásokat, elengedhetetlen a tudatos és korai felkészülés. A szakértők szerint a siker kulcsa az adminisztráció rendezése és a pontos tervezés, hiszen a határidők szorosak, a követelmények pedig szigorúak. 

2026 a pályázatok éve lesz a mezőgazdaságban. / Fotó: MW/Székelyhidi Balázs
2026 a pályázatok éve lesz a mezőgazdaságban  Fotó: MW/Székelyhidi Balázs

Mire lehet pályázni tavasszal?

Az év első hónapjaiban egymást érik a beadási határidők. Itt vannak a legfontosabb lehetőségek, amiket érdemes felírni a naptárba:

  • Rövid ellátási láncok fejlesztése: Ez a pályázat kifejezetten a „termelőtől az asztalig” koncepciót támogatja. A cél, hogy a gazdák közvetlenebb kapcsolatot építhessenek ki a vásárlókkal, kihagyva a közvetítőket. A támogatás segítheti a helyi piacra jutást, a közvetlen értékesítést támogató eszközök beszerzését. A negyedik beadási szakasz január 28-tól egészen február 10-ig tart.
  • Minőségi élelmiszerek népszerűsítése: Ha van egy jó, minőségi terméked, de az eladás nehézségeket okoz. A forrás a promóciós és tájékoztatási tevékenységeket támogatja, hogy a kiváló magyar élelmiszerek eljussanak a fogyasztókhoz. A második körre január 29. és február 11. között lehet jelentkezni.
  • Növényi sokféleség megőrzése: A mezőgazdaság biodiverzitásának fenntartása stratégiai kérdés. Ez a február 5-től március 4-ig elérhető pályázat a növényi genetikai erőforrások és mikroorganizmus természetes élőhelyükön kívüli megőrzését támogatja, például génbankokban.
  • Erdősítés és agroökológia: Aki fásításban vagy agrár-erdészeti rendszerek telepítésében gondolkodik, annak a február 17. és március 2. közötti időszak a fontos. A program a fenntartható tájhasználatot és a klímavédelmet ösztönzi.
  • Tanyák fejlesztése: A tanyavilág modernizációja folytatódik. A vidéki infrastruktúra fejlesztésére, legyen szó útról, vízellátásról vagy energetikai korszerűsítésről, (támogatottan) márciusban nyílik lehetőség. A negyedik szakasz március 5-től 18-ig, az ötödik pedig március 19-től április 1-ig várja a kérelmeket.
  • Vízgazdálkodás és öntözés: A klímaváltozás miatt az egyik legfontosabb terület. A fenntartható vízgazdálkodási közösségek támogatása áprilisban indul (április 2–15. és 16–29.), ami az öntözésfejlesztést és a vízfelhasználás hatékonyságának javítását célozza.

 

Hogyan készülj a sikerre?

Nem elég csak a határidőket figyelni. A sikeres igénylés alapja a rendben lévő adminisztráció. Már most érdemes ellenőrizni a földhasználati lapokat, a bérleti szerződéseket és az állatállomány-nyilvántartásokat. A hiányos dokumentáció ugyanis az egyik leggyakoribb elutasítási ok. A tervezésnél figyelembe kell venni a fenntarthatósági szempontokat is. 

A 2026-os támogatási ciklusban még nagyobb hangsúlyt kapnak a környezetvédelmi előírások, például a vetésforgó szabályai vagy az ökológiai területek kijelölése. Aki ezeket már most beépíti a gazdálkodási tervébe, nemcsak a támogatást nyeri el nagyobb eséllyel, de a büntetéseket is elkerülheti.

Érdemes folyamatos kapcsolatot tartani a falugazdászokkal és a szaktanácsadókkal, akik naprakész információkkal segítenek eligazodni a jogszabályok útvesztőjében. A hatóságok digitális felületeinek rendszeres ellenőrzése is elengedhetetlen, hiszen a gyors reakciókészség támogatási milliókat érhet.

 

A kezdő gazdákat érintő támogatási lehetőségekről és arról, hogy mennyit emelkedtek a bérek az ágazatban.

 

