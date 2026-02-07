Mennyit keres egy kezdő gazda Magyarországon?

A magyar mezőgazdaság mára gazdaság egyik leginnovatívabb ágazatává vált, ahol a drónok, a GPS-vezérelt traktorok és a digitális adatgyűjtés a mindennapok része. A szektorban dolgozók bérezése is elkezdett felzárkózni: a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint tavaly márciusban a mezőgazdaságban a bruttó átlagkereset átlépte a félmillió forintot.

Széles a skála egy kezdő gazda keresetét illetően (Fotó: Németh András Péter)

Érdemes a mezőgazdaságban dolgozni

De mennyit is kaphat kézbe az, aki most kezd bele? A fizetesek.hu adatai szerint a skála elég széles. Egy mezőgazdasági gépkezelő bruttó 323 ezer és 649 ezer forint között kereshet, míg egy agronómus vagy mérnök fizetése akár a 850 ezret is elérheti. A csúcsot a technológusok jelentik, akiknél a bérplafont az 1,1 millió forint karcolgatja. Persze ezek a számok nagyban függnek a régiótól és a cég méretétől, de mutatják: van pénz a földben.

Saját gazdaság?

Aki nem alkalmazottként, hanem saját gazdaságban gondolkodik, annak most van a legjobb esélye az indulásra. A Fiatal mezőgazdasági termelők elindulásának és beruházásainak támogatása pályázat jelentős összegekkel tolja meg a kezdő vállalkozókat. A pályázatnak a célja sem titkolt: generációváltás kell a földeken, mert az idősödő gazdatársadalomnak szüksége van a friss, technológiailag képzett utánpótlásra. A támogatott lehetőségek a következők:

Induló támogatás: Egy összegben, szabad felhasználással kaphatsz 14,6 millió forint összegű átalánytámogatás, amely a fiatal termelő elindulását, az agrár-nemzedékváltást segíti.

Egy összegben, szabad felhasználással kaphatsz 14,6 millió forint összegű átalánytámogatás, amely a fiatal termelő elindulását, az agrár-nemzedékváltást segíti. Beruházási támogatás: Ha fejlesztésben gondolkodsz, van egy másik lehetőség is. 10,5–75 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatás igényelhető beruházás jellegű fejlesztésekhez.

A feltételek sem túl szigorúak. Kell hozzá egy szakirányú végzettség (elég az aranykalászos gazda papír is), 18 és 40 év közötti életkor, és persze az elhivatottság. A keretösszeg 79 milliárd forint, ami azt jelenti, hogy rengeteg fiatal juthat lehetőséghez. A pályázati ablakok ráadásul idén is nyitva állnak: február 11. – február 24. és február 25. – március 10. között.