Mennyit keres egy kezdő gazda Magyarországon?

Aki most vág bele a gazdálkodásba az nemcsak egy életre szóló hivatást, hanem komoly anyagi támogatást is kaphat. A fiatal gazdák indulását milliós vissza nem térítendő források segítik, a bérek pedig sok helyen már a versenyszférával is felveszik a versenyt. Utánajártunk, mennyit kereshet ma egy kezdő mezőgazdasági szakember, és milyen lehetőségek várják a vállalkozókat.

2026. 02. 07. 15:05
Forrás: Csukán Sándor
A magyar mezőgazdaság mára gazdaság egyik leginnovatívabb ágazatává vált, ahol a drónok, a GPS-vezérelt traktorok és a digitális adatgyűjtés a mindennapok része. A szektorban dolgozók bérezése is elkezdett felzárkózni: a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint tavaly márciusban a mezőgazdaságban a bruttó átlagkereset átlépte a félmillió forintot.

kezdő gazda fizetés
Széles a skála egy kezdő gazda keresetét illetően (Fotó: Németh András Péter)

Érdemes a mezőgazdaságban dolgozni

De mennyit is kaphat kézbe az, aki most kezd bele? A fizetesek.hu adatai szerint a skála elég széles. Egy mezőgazdasági gépkezelő bruttó 323 ezer és 649 ezer forint között kereshet, míg egy agronómus vagy mérnök fizetése akár a 850 ezret is elérheti. A csúcsot a technológusok jelentik, akiknél a bérplafont az 1,1 millió forint karcolgatja. Persze ezek a számok nagyban függnek a régiótól és a cég méretétől, de mutatják: van pénz a földben.

Saját gazdaság?

Aki nem alkalmazottként, hanem saját gazdaságban gondolkodik, annak most van a legjobb esélye az indulásra. A Fiatal mezőgazdasági termelők elindulásának és beruházásainak támogatása pályázat jelentős összegekkel tolja meg a kezdő vállalkozókat. A pályázatnak a célja sem titkolt: generációváltás kell a földeken, mert az idősödő gazdatársadalomnak szüksége van a friss, technológiailag képzett utánpótlásra. A támogatott lehetőségek a következők:

  • Induló támogatás: Egy összegben, szabad felhasználással kaphatsz 14,6 millió forint összegű átalánytámogatás, amely a fiatal termelő elindulását, az agrár-nemzedékváltást segíti.
  • Beruházási támogatás: Ha fejlesztésben gondolkodsz, van egy másik lehetőség is. 10,5–75 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatás  igényelhető beruházás jellegű fejlesztésekhez.

A feltételek sem túl szigorúak. Kell hozzá egy szakirányú végzettség (elég az aranykalászos gazda papír is), 18 és 40 év közötti életkor, és persze az elhivatottság. A keretösszeg 79 milliárd forint, ami azt jelenti, hogy rengeteg fiatal juthat lehetőséghez. A pályázati ablakok ráadásul idén is nyitva állnak: február 11. – február 24. és február 25. – március 10. között. 

A szezonális munkásoknak se megy rosszul

A WHC-csoport elemzése szerint idén is nagy lesz a harc a szezonális munkásokért, legyen szó címerezésről vagy kombájnolásról. A bérek itt is emelkednek, idén várhatóan öt százalékkal többet fizetnek majd, mint tavaly. Az álláshirdetések között böngészve találunk bruttó nyolcszázezres üzemvezetői pozíciót, de a gépkezelőket is négyszázezer forint körüli kezdőbérrel várják. A mezőgazdaság a jövő. Egy olyan ágazatról beszélünk, ahol a természet szeretete találkozhat a modern technológiával, és ahol a kemény munkát végre nemcsak elismerésben, hanem forintokban is mérik.

