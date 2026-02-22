Pesty László eltűnése: ez állhat mögötte

A rendőrség február 9-e óta keresi az eltűnt Pesty Lászlót, aki volt felesége szerint súlyos cukorbetegsége miatt rendkívül rossz állapotban van. Bár egy hete felcsillant a remény, mert élve látták a dokumentumfilmest, azóta ismét semmi hír nem érkezett róla, miközben gyanús üzleti ügyei is napvilágra kerültek – írta az Origo.hu.

Pesty László eltűnése mögött nem csak a betegsége állhat. Fotó: MW-archív

Mi állhat Pesty László eltűnése mögött?

Pesty László üzleti háttere az elmúlt években teljesen összeomlott: hat vállalkozását még évekkel ezelőtt idős édesapjára íratta, ám annak halála után a cégek többsége ellen felszámolás vagy NAV-végrehajtás indult. Míg 2021-ben egyik érdekeltsége még 240 millió forintos bevételt termelt, 2025-re a források elapadtak, a legfrissebb beszámolók pedig súlyos veszteségeket mutatnak.

A pénzügyi mélyrepülést a munkavállalók is megérezték, akik 2025 eleje óta hiába várják elmaradt munkabéreiket. A filmes korábbi alkalmazottait szélnek eresztették, a tartozásokat pedig a többszöri felszólítás ellenére sem rendezték. Jelenleg a cégek hivatalos székhelyéül szolgáló naphegyi villa is elhagyatottan áll, így a romló egészségi állapota mellett a halmozódó adósságok is állhatnak a dokumentumfilmes rejtélyes eltűnésének hátterében.