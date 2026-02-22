ryan garcialas vegaswbc váltósúlyúmario barriosvilágbajnokprofi boksz

Végre felért a csúcsra a profi boksz amerikai ringművésze

Szombaton éjszaka eredetileg három világbajnoki címmeccset is rendeztek volna Las Vegasban, ám az egyiket fogyasztási gondok és ételmérgezés miatt el kellett halasztani. Szerencsére a főmeccs nem maradt el, ahol a profi ökölvívás egyik ringművésze, Ryan Garcia annyi év után világbajnoki címet szerzett, miután fölényes pontozással kibokszolta a WBC váltósúlyú címvédőjét, Mario Barriost. A csúcsra ért amerikai bunyós azonnal meg is nevezte következő célpontját.

Molnár László
2026. 02. 22. 13:16
Ryan Garcia 12 meneten át igazolta, miért is tartják a profi ökölvívás ringművészének
Ryan Garcia 12 meneten át igazolta, miért is tartják a profi ökölvívás ringművészének Fotó: Lucas Peltier/AFP
Nagyon sokan sajnálták szombaton éjszaka Las Vegasban, hogy elmaradt Richardson Hitchins (20-0, 8 KO) és Oscar Duarte (30-2-1, 23 KO) csatája az IBF kisváltósúlyú világbajnoki övéért, ugyanis a veretlen címvédő annyira megszenvedett a fogyasztással – másodszorra volt képes hozni a 66 kilós felső súlyhatárt –, hogy az ellenőrző mérésen jelezte, képtelen a szorítóban megküzdeni az ellenfelével. Szerencsére a gála főmeccsét a WBC váltósúlyú vb-címéért megrendezték, összecsaphatott egymással Mario Barrios (29-3-2, 18 KO) és kihívója, Ryan Garcia (25-2, 20 KO). Noha ez nem nagyon szokás a profi bokszban, ám a fogadóirodák egyértelműen az amerikai kihívót tartották a csata esélyesének.

Ryan Garcia a legszebb napjait idézve simán verte Barriost és megszerezte a WBC nagyváltósúlyú világbajnoki címét
Ryan Garcia a legszebb napjait idézve simán verte Barriost és megszerezte a WBC nagyváltósúlyú világbajnoki címét (Fotó: X/@DAZNBoxing)

Pacquiao még nem tudta, Ryan Garcia már legyőzte Barriost, és először lett világbajnok

Mario Barrios neve akkor lett ismert igazán, amikor tavaly nyáron összecsapott a 46 évesen, négy inaktív év után visszatérő Manny Pacquiaóval (62-8-3, 39 KO), és a 12 menetes csatát követően a korábban nyolc súlycsoportban világbajnoki címet szerzett filippínó legenda csak azért nem tudta elhódítani Barriostól a WBC nagyváltósúlyú világbajnoki címét, mert a pontozók többségi döntetlenje – az egyik bíró a címvédő sikerére szavazott (115-113), míg a másik kettő döntetlenre adta (114-114) a meccset – a címvédőnek kedvezett.

Európai idő szerint vasárnap hajnalban viszont már a pontozók sem tudták megmenteni Barriost. A sokak által ringművésznek tartott Ryan Garcia ugyanis egészen fantasztikus bunyóval egyszerűen kibokszolta őt a ringből, és az amerikai életében először lett világbajnok a sportágban. A Ring Magazin tudósítása szerint Garcia ezúttal nemcsak elbírta a rá nehezedő nyomást, de eddigi pályafutása talán legjobb teljesítményét nyújtotta. Nem csoda, hogy a vége sima siker lett a számára a Las Vegas-i a T-Mobile Arénában.

A pontozók értékelés

  • David Sutherland 120-107,
  • Tim Cheatham 119-108,
  • Steve Weisfeld 118-109.

A sebességbeli és jelentős tudásbeli különbség már a nyitógong után szinte azonnal nyilvánvaló volt, ugyanis Garcia alig 30 másodperc után a védjegyévé vált jobbkezes ütéssel padlóztatta Barriost. Később a balhorgaival is megmutatta, akár szabadalmaztathatná is ezt az ütésfajtát, így Barrios örülhetett, hogy lábon kibírta a 12 menetet.

– Pályafutásom elején minden kiütésemet jobb kézzel értem el. Sajnos sokat volt sérült a jobb kezem, így hagynom kellett egy kicsit begyógyulni. Ám addig is ütnöm kellett valamit, így elsajátítottam a bal horgot. A jobb kezem ma nagyon jól működött a hatodik vagy hetedik menetig, ám utána szerencsére ott volt a balosom – jelentette ki egy csibészes mosoly kíséretében Garcia.

Ryan Garcia azonnal kihívta Shakur Stevensont, visszavágna Devin Haney-nek

Most, hogy Garcia végre világbajnok lett, akár a legnagyobb pénzt garantáló meccseken is érdekelt lehet. Mint a meccset követő sajtótájékoztatón elmondta, kész kiállni a súlycsoport legjobbjaival:

  • Shakur Stevenson (25-0, 11 KO)
  • Devin Haney (33-0, 15 KO)
  • Conor Benn (24-1, 14 KO).

Utóbbi a WBC legrangosabb váltósúlyú versenyzője, azaz a kötelező kihívó, míg Stevenson pazar teljesítménnyel szerezte meg a WBO kisváltósúlyú vb-címét Teofimo Lopez (22-2, 13 KO) legyőzésével. Azonban Garcia a szíve mélyén legszívesebben a WBO váltósúlyú világbajnokával, Haney ellen bokszolna egy címegyesítő meccset, amikor a két vb-öv megszerzésén kívül vissza is vághatna Haney-nek a két évvel ezelőtti, 2024 áprilisában utólag elszenvedett vereségéért. Garcia akkor többször is padlóztatta Haney-t, ki is hirdették győztesnek, ám az eredményt megváltoztatták, ugyanis Garcia megbukott a doppingvizsgálaton.

– Nagy bajnok akarok lenni, nem félek senkitől. Shakur Stevenson, gyerünk, csapjunk össze. Nem félek, megküzdök Haney-vel is, fűt a visszavágás vágya – árulta el Garcia.

Ryan Gracia emlékezetes meccse Devin Haney ellen:

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

