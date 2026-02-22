Végre felért a csúcsra a profi boksz amerikai ringművésze

Nagyon sokan sajnálták szombaton éjszaka Las Vegasban, hogy elmaradt Richardson Hitchins (20-0, 8 KO) és Oscar Duarte (30-2-1, 23 KO) csatája az IBF kisváltósúlyú világbajnoki övéért, ugyanis a veretlen címvédő annyira megszenvedett a fogyasztással – másodszorra volt képes hozni a 66 kilós felső súlyhatárt –, hogy az ellenőrző mérésen jelezte, képtelen a szorítóban megküzdeni az ellenfelével. Szerencsére a gála főmeccsét a WBC váltósúlyú vb-címéért megrendezték, összecsaphatott egymással Mario Barrios (29-3-2, 18 KO) és kihívója, Ryan Garcia (25-2, 20 KO). Noha ez nem nagyon szokás a profi bokszban, ám a fogadóirodák egyértelműen az amerikai kihívót tartották a csata esélyesének.

Ryan Garcia a legszebb napjait idézve simán verte Barriost és megszerezte a WBC nagyváltósúlyú világbajnoki címét (Fotó: X/@DAZNBoxing)

Pacquiao még nem tudta, Ryan Garcia már legyőzte Barriost, és először lett világbajnok

Mario Barrios neve akkor lett ismert igazán, amikor tavaly nyáron összecsapott a 46 évesen, négy inaktív év után visszatérő Manny Pacquiaóval (62-8-3, 39 KO), és a 12 menetes csatát követően a korábban nyolc súlycsoportban világbajnoki címet szerzett filippínó legenda csak azért nem tudta elhódítani Barriostól a WBC nagyváltósúlyú világbajnoki címét, mert a pontozók többségi döntetlenje – az egyik bíró a címvédő sikerére szavazott (115-113), míg a másik kettő döntetlenre adta (114-114) a meccset – a címvédőnek kedvezett.

Európai idő szerint vasárnap hajnalban viszont már a pontozók sem tudták megmenteni Barriost. A sokak által ringművésznek tartott Ryan Garcia ugyanis egészen fantasztikus bunyóval egyszerűen kibokszolta őt a ringből, és az amerikai életében először lett világbajnok a sportágban. A Ring Magazin tudósítása szerint Garcia ezúttal nemcsak elbírta a rá nehezedő nyomást, de eddigi pályafutása talán legjobb teljesítményét nyújtotta. Nem csoda, hogy a vége sima siker lett a számára a Las Vegas-i a T-Mobile Arénában.

A pontozók értékelés

David Sutherland 120-107,

Tim Cheatham 119-108,

Steve Weisfeld 118-109.

A sebességbeli és jelentős tudásbeli különbség már a nyitógong után szinte azonnal nyilvánvaló volt, ugyanis Garcia alig 30 másodperc után a védjegyévé vált jobbkezes ütéssel padlóztatta Barriost. Később a balhorgaival is megmutatta, akár szabadalmaztathatná is ezt az ütésfajtát, így Barrios örülhetett, hogy lábon kibírta a 12 menetet.