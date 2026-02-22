Különleges jubileumi évre készül a világ legelső autógyártója

Carl Benz 1886-ban szabadalmaztatta a világ első igazi autójának tekintett szerkezetet, a Patent-Motorwagent, sőt ugyanebben az évben Gottlieb Daimler és Wilhelm Maybach is bemutatott egy forradalmian új négykerekűt. Stuttgart környéke volt az automobil bölcsője, és mindhárom úriember örökségét a Mercedes-Benz márka viszi tovább, nem csoda tehát, hogy a korábbi jubileumokhoz hasonlóan a 140. évfordulót is igyekeznek méltóan megünnepelni. Például megújult S osztályokkal január végén hosszú világ körüli útra indult egy csapat, öt kontinensen 140 ikonikus helyszín érintésével és közönségtalálkozókkal. Budapesten is külön rendezvények sorozatával fog ünnepelni a csillagos márka, sőt a számok bűvkörében az 1,4 százalékos fix kamatozás is bekerül a finanszírozási ajánlatok közé, de az igazi tűzijátékot a vadonatúj modellek bevezetése jelenti.

Elektromosként szerzett Év autója címet a CLA, de már megérkezett hibrid változata is. Fotó: COTY

Ezek közül az egyik legfontosabb a 2026-os Év autója címmel kitüntetett, nemrég általunk is tesztelt CLA négyajtós kupé, amely ez eddigi elektromos hajtás mellett mostantól már többféle (180-220 jelölésű) hibridként is elérhető – derült ki a márka sajtótájékoztatóján. Mindegyik 1,5 literes, négyhengeres, turbós benzinest és a duplakuplungos váltóval közös házba beépített villanymotort kap, a rendszerteljesítmény 156–211 lóerő, az alapár pedig 17,67 millió forint, ami jelentősen alacsonyabb, mint az elektromos belépőmodellé. Elődjeivel ellentétben az új CLA már nem Kecskeméten készül, viszont a márka másik kompakt kategóriás újdonsága, a GLB Made in Hungary címkét visel. Ez a hétülésesként is kapható SUV szintén kétféle hajtással, elektromosként vagy hibridként hagyja el a gyárat, és Gorden Wagener ex-dizájnfőnök örökségeként sok részletén visel apró csillagos motívumokat.

Érdekes formajegyekkel és rekordhatótávval érkezett az új GLC with EQ Technology. Fotó: Daimler AG

Egy kategóriával feljebb, szintén szabadidőként és markáns hűtőmaszkkal érkezik a márka másik újdonsága, a debreceni BMW iX3 fő riválisának ígérkező, Brémában készülő elektromos GLC, melynek alapára 29,81 millió forint, a WLTP-hatótávja pedig elérheti a 713 kilométert. Az idei év elején a Mercedes-Benz S osztály apró ránctalanítás helyett mintegy 2700 ponton átdolgozott változata is a szalonokba gördül pazar fénytechnikával és fedélzeti rendszerekkel, és ezzel még közel sincs vége az offenzívának: három év leforgása alatt (2025–2027) összesen negyven új vagy átdolgozott autóval frissül a márka kínálata. Ebben a volumenmodell személyautók és SUV-ok mellett (szem előtt tartva az idénre tervezett kétmillió darabos eladási célt) a presztízskínálat csúcsán álló luxus-Maybachoknak, az AMG-sportkocsiknak és a G osztálynak is szerep jut.