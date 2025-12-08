autós hírMercedes-Benz GLBMercedes-BenzSUV

Hétüléses kompakt SUV-ot mutatott be a Mercedes

A második generációs GLB hibrid és tisztán elektromos hajtással is kapható lesz.

Gulyás Péter
2025. 12. 08. 15:13
Forrás: Mercedes-Benz
A Mercedes bemutatta a második generációs GLB-t, az új CLA hétüléses SUV testvérét. Az újdonság a Mercedes új, kompakt autókhoz tervezett MMA architektúráját használja, amely képes tisztán elektromos és hibrid hajtásláncokat is befogadni.

Mercedes GLB
Fotó: Mercedes-Benz

4,73 méteres hosszával az új GLB a legnagyobb MMA-alapú modell, a kisebb GLA crossover várhatóan jövőre érkezik alá. A stuttgarti családi crossovernek kevés közvetlen riválisa lesz, mivel ez az egyetlen prémium ajánlat ebben a szegmensben, ráadásul sokféle hajtáslánccal és belsőtér-elrendezéssel is elérhető. Az ára nagyjából 900 ezer forinttal lesz magasabb, mint az azonos hajtásláncú CLA Shooting Brake-é, a legolcsóbb hibrid változat árlistája várhatóan 19 millió, a legolcsóbb elektromos 23 millió forint alatt indul majd.

Mercedes GLB
Fotó: Mercedes-Benz

Az új GLB megjelenése hű marad az elődjéhez: a kétdobozos, klasszikus SUV-sziluett a G-osztály terepjáró körvonalaira utal – a belső égésű motorral szerelt és az elektromos változatok nagyrészt ugyanúgy néznek ki. A fő különbség az, hogy a hibrid változat klasszikus, krómozott csillagmintás hűtőrácsot és alapfelszereltségként megvilágított keretet használ, míg az elektromos a hűtőrács helyére egy zárt első panelt kap, amely 94 különálló, világító csillagot tartalmaz.

Mercedes GLB
Fotó: Mercedes-Benz

Ahogy a mai Mercedesekben megszokhattuk, a csillag motívum jelen van a LED-fényszórókban is, a hátsó lámpákat pedig egy teljes szélességű fénysáv köti össze, amely animációkat is megjelenít – és további 158 csillag díszíti az elektromosan elsötétíthető napfénytetőt. Egyébként a fő különbség az előző GLB-hez képest az, hogy az új 

teljes hossza 48, a tengelytávja pedig 60 mm-rel hosszabb.

A Mercedes szerint ez nemcsak a lábteret növeli az utastérben, hanem „még magabiztosabb” kiállást is kölcsönöz a családi szabadidő-autónak.

Mercedes GLB
Fotó: Mercedes-Benz

A 2,9 méterre megnövelt tengelytáv már meghaladja az egy kategóriával feljebb sorolt, de csak ötüléses GLC-ét. A Mercedes szerint az új GLB több helyet kínál a második és az opcionális harmadik sorban, mint elődje, a két leghátsó ülésen már 160 cm magas utasok is elférnek. Ráadásul a Mercedes szerint most már könnyebb is bejutni oda a nagyobb ajtónyílásoknak és a középső, sínen tologatható üléssor nagyobb beállítási tartományának köszönhetően.

Mercedes GLB
Fotó: Mercedes-Benz

Az elektromos változatokban elöl is van egy 104 literes csomagtartó, a frunk. Öt üléssel hátul 540/480 liter áll rendelkezésre attól függően, hogy öt-vagy hétüléses verzióról van szó, lehajtott ülésekkel 1715 liter is lehet a raktér mérete. Azt nem árulták el, hogy hét felhajtott üléssel mennyi hely marad hátul a csomagtartóban, de nem lehet több 100-150 liternél.

Mercedes GLB
Fotó: Mercedes-Benz

De az új GLB utasterének fő újdonsága az S-osztályból átvett, feláras Superscreen, amely a 10,25 colos vezetőoldali kijelzőt, a 14 colos központi érintőképernyőt és a 14 colos utas infotainment érintőképernyőt egyetlen, a műszerfal teljes szélességét kihasználó, nagyméretű panelben egyesíti. Természetesen a képernyőkön az MBUX infotainment rendszer legújabb verziója fut, amely a Mercedes szerint szuperszámítógép-szintű funkcionalitással rendelkezik.

Mercedes GLB
Fotó: Mercedes-Benz

A folyamatosan naprakészen tartható és új funkciókat fogadó, erős grafikai teljesítményre képes rendszer az iparágban elsőként beépített, Microsoft és Google mesterséges intelligencia által támogatott funkciókkal van ellátva. Az MBUX legújabb verziója a „Hey Mercedes” virtuális asszisztens továbbfejlesztett változatát használja, amely a ChatGPT segítségével állítólag olyan párbeszédekre képes a nagy világnyelveken, mint egy ember. A Google Gemini mesterséges intelligencia pedig részletes, személyre szabott navigációs lekérdezéseket tesz lehetővé a Google Maps-alapú navigációban. A Mercedes ügyfelek kérésére visszavezette a fizikai hangerőszabályzó görgőt és az alapáras adaptív sebességtartó automatika fizikai kapcsolóját.

Mercedes GLB
Fotó: Mercedes-Benz

A CLA-hoz hasonlóan a GLB-ből is a tisztán elektromos verziók kerülnek előbb forgalomba. Először a 272 lóerős, hátsókerék-meghajtású GLB 250 +, vagy a kétmotoros, összkerékhajtású GLB 350 4Matic lesz választható, utóbbi 354 lóerővel. A 85 kWh használható kapacitású lítium-ion akkumulátor a gyengébb változatban 631 km WLTP hatótávolságot biztosít, így ez az egyik legnagyobb hatótávolságú elektromos crossover a kompakt osztályban, ráadásul a 320 kW-os DC, és 22 kW-os AC töltési teljesítményével az egyik leggyorsabban töltető is.

Mercedes GLB
Fotó: Mercedes-Benz

A GLB a CLA-t követve alapértelmezésben csak a 800 V-os töltőberendezésekkel kompatibilis. Azoknak a vásárlóknak, akik az elterjedtebb 400 V-os nyilvános töltőket szeretnék használni, opcionális DC átalakítóra lesz szükségük, amelynek költsége várhatóan kb. 400 ezer forint lesz. A kétirányú, járműtől a terhelésig (V2L) töltési funkció később, egy vezeték nélküli frissítés részeként érkezik majd.

Mercedes GLB
Fotó: Mercedes-Benz

Röviddel a bevezetés után érkezik majd a belépő szintű, 225 lóerős elektromos GLB 200, amely a kisebb, 58 kWh-s akkumulátorával körülbelül 450 km hatótávolságot biztosít majd. A 48 voltos lágy hibrid változatok 1,5 literes, négyhengeres benzinmotorja három teljesítményszinttel lesz elérhető: 136, 163, illetve 190 lóerővel, a két erősebbhez összkerékhajtás is rendelhető lesz, a normál változatok elöl hajtanak. A hibridek az 1,3 kWh-s akkumulátorral és a váltóba épített, 30 lóerős villanymotorral képesek rövid távolságokat tisztán elektromos üzemmódban megtenni, ami a városi fogyasztásukra jó hatással van. 

 

