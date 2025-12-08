Hétüléses kompakt SUV-ot mutatott be a Mercedes

A Mercedes bemutatta a második generációs GLB-t, az új CLA hétüléses SUV testvérét. Az újdonság a Mercedes új, kompakt autókhoz tervezett MMA architektúráját használja, amely képes tisztán elektromos és hibrid hajtásláncokat is befogadni.

Fotó: Mercedes-Benz

4,73 méteres hosszával az új GLB a legnagyobb MMA-alapú modell, a kisebb GLA crossover várhatóan jövőre érkezik alá. A stuttgarti családi crossovernek kevés közvetlen riválisa lesz, mivel ez az egyetlen prémium ajánlat ebben a szegmensben, ráadásul sokféle hajtáslánccal és belsőtér-elrendezéssel is elérhető. Az ára nagyjából 900 ezer forinttal lesz magasabb, mint az azonos hajtásláncú CLA Shooting Brake-é, a legolcsóbb hibrid változat árlistája várhatóan 19 millió, a legolcsóbb elektromos 23 millió forint alatt indul majd.

Fotó: Mercedes-Benz

Az új GLB megjelenése hű marad az elődjéhez: a kétdobozos, klasszikus SUV-sziluett a G-osztály terepjáró körvonalaira utal – a belső égésű motorral szerelt és az elektromos változatok nagyrészt ugyanúgy néznek ki. A fő különbség az, hogy a hibrid változat klasszikus, krómozott csillagmintás hűtőrácsot és alapfelszereltségként megvilágított keretet használ, míg az elektromos a hűtőrács helyére egy zárt első panelt kap, amely 94 különálló, világító csillagot tartalmaz.

Fotó: Mercedes-Benz

Ahogy a mai Mercedesekben megszokhattuk, a csillag motívum jelen van a LED-fényszórókban is, a hátsó lámpákat pedig egy teljes szélességű fénysáv köti össze, amely animációkat is megjelenít – és további 158 csillag díszíti az elektromosan elsötétíthető napfénytetőt. Egyébként a fő különbség az előző GLB-hez képest az, hogy az új

teljes hossza 48, a tengelytávja pedig 60 mm-rel hosszabb.

A Mercedes szerint ez nemcsak a lábteret növeli az utastérben, hanem „még magabiztosabb” kiállást is kölcsönöz a családi szabadidő-autónak.

Fotó: Mercedes-Benz

A 2,9 méterre megnövelt tengelytáv már meghaladja az egy kategóriával feljebb sorolt, de csak ötüléses GLC-ét. A Mercedes szerint az új GLB több helyet kínál a második és az opcionális harmadik sorban, mint elődje, a két leghátsó ülésen már 160 cm magas utasok is elférnek. Ráadásul a Mercedes szerint most már könnyebb is bejutni oda a nagyobb ajtónyílásoknak és a középső, sínen tologatható üléssor nagyobb beállítási tartományának köszönhetően.