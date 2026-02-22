NAK-elnök: Egy hónap alatt több mint százhúszezren írták alá az agrárpetíciót

Január 19-i indulása óta több mint 120 ezer gazdálkodó és fogyasztó csatlakozott a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK), illetve a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) aláírásgyűjtéséhez − jelentette ki a NAK elnöke az Agrokult.hu weboldalon vasárnap megjelent interjújában.

Az agrárpetíciót gazdák és fogyasztók egyaránt aláírták, hiszen felismerték, ha a termelés ellehetetlenül, az mindannyiunk élelmiszer-biztonságát jelenti

(Fotó: Komka Péter / MTI Fotószerkesztőség)

Papp Zsolt úgy fogalmazott, a több mint 120 ezer aláírás egyértelmű és erőteljes társadalmi jelzés, ami azt mutatja, hogy a gazdák és a fogyasztók is egyaránt érzik a helyzet súlyát. „A termelők attól tartanak, hogy veszélybe kerül a megélhetésük, a magyar mezőgazdaság jövője” − fogalmazott Papp Zsolt. Hozzátette, a fogyasztók attól félnek, hogy a piacot olyan import élelmiszerek áraszthatják el, amelyek előállítása nem felel meg azoknak a szigorú szabályoknak, amelyeket az európai gazdák betartanak. A kamara elnöke szerint a petíció egyik legfontosabb üzenete, hogy a gazdák és a fogyasztók érdeke közös. A magyar családok biztonságos, ellenőrzött, jó minőségű élelmiszert szeretnének az asztalra tenni, a gazdák pedig azért dolgoznak, hogy ezt biztosítani tudják − mondta.

Rámutatott,

ha a hazai termelők ellehetetlenülnek, az hosszú távon mindenki számára kockázatot jelent.

Papp Zsolt szerint az elmúlt években az Európai Unió vezetése számos olyan intézkedést hozott vagy készített elő, amelyek ellentétesek a gazdálkodók és az európai polgárok érdekeivel. „Az agrártámogatások több mint 20 százalékos megvágásának terve, vagy a kettős mércét alkalmazó kereskedelmi megállapodások, mint például a Mercosur-egyezmény erőltetése, mind-mind olyan lépések, amelyek gyengítik az európai mezőgazdaságot és veszélyeztetik a fogyasztók egészségét” − jelentette ki a portálnak adott interjújában. A NAK elnöke jelezte, a petíció célja, hogy az európai döntéshozók meghallják ezt az üzenetet. „Az aláírásokat tovább gyűjtjük, hogy még erősebb felhatalmazás álljon mögöttünk. A 120 ezer aláírás azt jelzi: a magyar agrárium sorsa nem közömbös az emberek számára” − mondta, és arra biztatott mindenkit, hogy csatlakozzon a NAK és a MAGOSZ által indított aláírásgyűjtéshez, amely az agrarpeticio.hu oldalon érhető el.