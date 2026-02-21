Túl a terheléspróbán az új híd – kérdés, megnyitják-e

Lezajlott az új velencei gyalogos- és kerékpároshíd próbaterhelése, melyet a BME Hidak és Szerkezetek Tanszékének szakemberei, mérnökei végeztek el a kivitelező céggel közösen. A próbaterhelés során a szerkezet statikus és dinamikus viselkedését egyaránt részletesen elemezték, az M7-es felett átívelő híd sikerrel vizsgázott – írja a Magyar Építők.

A próbaterhelés során az új híd a tervezési előírásoknak megfelelően reagált/Fotó: Erdei Mihály / Magyar Építők

Sikerrel vette az utolsó akadályt az M7-es autópálya felett átívelő velencei gyalogos-kerékpáros híd. Az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában, a Főmterv Zrt. által tervezett hibrid szerkezetű műtárgy nemzetközi szakmai elismerést is kapott – írja a portál.

Az új híd próbaterhelése döntő az átadás előtt

A próbaterhelés célja az volt, hogy igazolja, a híd statikai és dinamikai viselkedése megfelel a tervezési előírásoknak. A szakemberek statikus méréseket végeztek, amelyek során

az alépítmény és a tartószerkezet alakváltozásait,

lehajlásait és feszültségváltozásait rögzítették,

valamint dinamikus vizsgálatokat is elvégeztek gyorsulásmérő eszközökkel. Emellett gyalogosdinamikai méréseket is végeztek, amikor különböző létszámú csoportok haladtak át a hídon, hogy felmérjék a szerkezet reakcióit különböző sebességek mellett is.

A helyszíni mérési eredmények szerint a híd sikeresen vizsgázott, nincsen akadálya a forgalomba helyezésnek, megkezdődhet a híd műszaki átadási folyamata, amely után a gyalogosok és a kerékpárosok is használatba vehetik az új átkelőt. A beruházás javítja a Balaton környéki kerékpárút-hálózat összeköttetéseit, és egyben egy olyan modern közlekedési létesítményt ad át a közösségnek, amely hosszú távon szolgálja a gyalogosok és biciklisek biztonságos közlekedését az M7-es autópálya felett.