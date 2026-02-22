Sulyok TamásRómaköztársasági elnök

Sulyok Tamás részt vett a római magyar közösség miséjén

Sulyok Tamás államfő megkoszorúzta Mindszenty József emléktábláját a római magyarok templomaként ismert Szent István-bazilikában, és részt vett a Kovács Gergely gyulafehérvári érsek bemutatta misén vasárnap.

Sulyok Tamás köztársasági elnök
A vértanú Szent Istvánról elnevezett templomban tábla emlékezik meg Mindszenty József bíborosról, akinek 1975-ig a bazilika volt a pápától kijelölt címtemploma, írja az MTI. 

Sulyok Tamás
XIV. Leó pápa és Sulyok Tamás köztársasági elnök

Sulyok Tamás koszorút helyezett el az emléktáblánál.

Az egykor a magyar pálos rend temploma őrzi a XV. században élt Lászai János római magyar gyóntató sírját, amelyen a Róma mindannyiunk hazája latin felirat olvasható.

A római magyar közösség a bazilikában tartja nemzeti miséjét minden hónap utolsó vasárnapján, amely most a nagyböjti időszak első vasárnapjára esett.

Sulyok Tamás és házastársa, Nagy Zsuzsanna, valamint az államfőt kísérő delegáció részt vett a misén, amelyet Kovács Gergely gyulafehérvári érsek mutatott be, akit hat éve neveztek ki püspöknek.

A szertartáson Törő András, a római Pápai Magyar Intézet (PMI) rektora mondott beszédet. Homíliájában hangsúlyozta, hogy a nagyböjt időszaka nem arról szól, mennyiről tudunk lemondani, mekkora teljesítményt nyújtunk, hanem az irányváltás ideje, amelyben megtanulunk életünkben ismét Istennel számolni.

A magyar nyelvű misén jelen voltak a Rómában szolgáló magyar papok, a Collegium Germanicum et Hungaricum magyar-német kollégium paphallgatói és az olasz főváros magyar közösségének tagjai.

Sulyok Tamás köztársasági elnök

