Orbán Viktor: Ukrajna káoszt akar, de Magyarországot nem lehet megzsarolni + videó

Sulyok Tamás a békéről tárgyalt vatikáni látogatásán

Az aktuális nemzetközi helyzetről, különösen a konfliktusövezetekről, valamint a béke előmozdítását célzó egyre erőteljesebb elkötelezettség szükségességéről volt szó Sulyok Tamás köztársasági elnök és a szentszéki államtitkár, Pietro Parolin bíboros megbeszélésén – közölte a Vatikán szombaton. Sulyok Tamást magánkihallgatáson fogadta XIV. Leó pápa.

XIV. Leó pápa és Sulyok Tamás köztársasági elnök Fotó: Simone Risoluti Forrás: Facebook
A négyszemközti találkozó több mint fél óráig tartott – közölte a Sándor-palota az MTI-vel. Az elnöki hivatal által az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint Sulyok Tamás vatikáni megbeszéléseinek központi témája a béke volt. A köztársasági elnök ismételten kinyilvánította Magyarország elkötelezettségét a béke mellett.

A katolikus egyházfővel a négyszemközti találkozón emellett a keresztény értékek védelmének fontosságáról esett szó. Sulyok Tamás – a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökével egyeztetve – magyarországi látogatásra hívta meg XIV. Leó pápát. Az audiencia végén az államfőhöz csatlakozott a delegációja is, amelynek tagja volt Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes.

Sulyok Tamás Magyarország ajándékaként egy Madonna-szobrot adott át az egyházfőnek, amely a Magyar Nemzeti Galériában őrzött, Toporci Madonna néven ismert 15. századi alkotás herendi porcelánból készült hű mása.

Ez volt a második találkozó a pápa és Sulyok Tamás között, aki XIV. Leó tavaly májusi beiktatásán is részt vett a Vatikánban.

Sulyok Tamás a szentszéki államtitkárságon folytatta megbeszéléseit Pietro Parolin bíborossal. A találkozón jelen volt Mihaiţa Blaj, az államközi kapcsolatokért felelős államtitkár-helyettes.

A Szentszék által kiadott közlemény szerint a megbeszélések során méltatták a kétoldalú kapcsolatok szilárdságát, valamint azt a hozzájárulást, amellyel a katolikus egyház számos szociális területen gazdagítja az ország életét.

Külön figyelmet szenteltek a család központi szerepének és a világ leginkább veszélyeztetett keresztény közösségei védelmének. A megbeszélésen véleményt cseréltek az aktuális nemzetközi helyzetről, különösen a konfliktusövezetekről, és hangsúlyozták a béke előmozdítását célzó egyre erőteljesebb elkötelezettség szükségességét. A Sándor-palota közleménye szerint Parolin bíborossal áttekintették a magyarországi katolikus intézményrendszer helyzetét. A Szentszék államtitkára elismerően szólt Magyarországnak az üldözött keresztények érdekében végzett erőfeszítéseiről – olvasható a tájékoztatásban.

Az államfő programja szombat délután a Szuverén Máltai Lovagrend római központjában folytatódik, ahol a rend nagymestere, John Dunlop fogadja. Vasárnap Sulyok Tamást a római magyar közösség templomába várják, a vértanú Szent Istvánról elnevezett bazilikába, ahol magyar misét mutatnak be.

Borítókép: XIV. Leó és Sulyok Tamás (Forrás: Facebook)

