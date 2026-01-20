nacsa lőrincpilisünnepség

Új pálos zarándokutakat adtak át Balatonszemesen

A magyar pálos rend történelmi és lelki örökségét bemutató új tematikus zarándokutakat adtak át Balatonszemesen, Boldog Özséb születésének évfordulója alkalmából – jelentette ki Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár az ünnepségen.

Magyar Nemzet
2026. 01. 20. 22:58
Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára beszédet mond a pálos tematikus zarándokutak átadásán Balatonszemesen 2026. január 20-án Fotó: Vasvári Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A magyar pálos rend sokat tett és sokat imádkozott a magyarság, a magyar kereszténység és a magyar állam megmaradásáért, és ezt teszi ma is – mondta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára kedden Balatonszemesen, ahol pálos tematikus zarándokutakat adtak át.

Balatonszemes, 2026. január 20. Szalay-Bobrovniczky Vince, a Miniszerelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára, Dukai Miklós, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium önkormányzati államtitkára, Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, Horvát Szilárd, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium közigazgatási államtitkára, Puskás Antal pálos tartományfőnök, Witzmann Mihály, a térség fideszes országgyűlési képviselője és Iváncsics Zsolt polgármester (középen b-j) a pálos tematikus zarándokutak átadásán Balatonszemesen 2026. január 20-án. MTI/Vasvári Tamás
Nacsa Lőrinc a pálos rend alapítója, Boldog Özséb születésének évfordulóján, a Páduai Szent Antal-plébániatemplomban tartott ünnepségen arról beszélt, hogy a balatonszemesi a hatodik és a hetedik elkészült pálos zarándokút. Van még mit tenni, hiszen „erejük teljében" hetven kolostorral is rendelkeztek a pálosok Magyarországon. A folytatás, azaz a következő ilyen zarándokút a Börzsönyben lesz – tette hozzá.

A pálosok egykor mindenhol otthon voltak Magyarországon: a Pilisben, a Budai-hegységben, a Mecsekben, a Dél-Balatonon, Somogyországban, a Balaton-felvidéken, sőt távolabb is, az egész Kárpát-medencében

 – sorolta.

„Ez a jelenlét ma is áthatja a magyar társadalmat, ez nem vész el, ezért is fontos, hogy ezekkel a zarándokutakkal is megmutassuk mindenkinek a pálos örökséget, és mindenki megélhesse azt a pálos lelkületet, amely nemcsak örökség, hanem a magyar közösség jövője is – fogalmazott.

Fontosnak nevezte azt is, hogy 

az utakon járók „minél közelebb kerüljenek a Jóistenhez, a természetben tudjanak találkozni a természetfelettivel, és hogy jobb magyarok és jobb keresztények legyenek.

 Ez egy Boldog Özséb-i küldetés – jegyezte meg.

Az államtitkár ígéretet tett, hogy Witzmann Mihállyal, a térség fideszes országgyűlési képviselőjével azon fognak dolgozni, hogy kilátó is épüljön az egyik balatonszemesi zarándokút gyönyörű panorámát nyújtó magaslatán.

Nacsa Lőrinc megköszönte a magyar pálos rendnek, hogy az évek óta tartó partnerségben olyan újabb vallásturisztikai beruházás valósulhatott meg, amely méltó emléket állít a pálosoknak, a pálos útnak.

Puskás Antal a pálos rend képviseletében elmondta, hogy 

a balatonszemesi tematikus utak összefogással és ötmillió forintos állami támogatásból valósulhattak meg.

Iváncsics Zsolt (Fidesz-KDNP) polgármester azt mondta: Balatonszemes vallási, történelmi és kulturális emléket is őriz, és a településnek kötelessége átadni ezeket a következő nemzedékeknek.

Az ünnepségen elhangzott,

 a balatonszemesi utaknak fontos szerepük lesz abban, hogy a Balaton-régió egész éves turisztikai célponttá váljon. 

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park jóvoltából egyedi tematikát is kaptak a szemesi utak, a természet-, illetve a természetvédelem bemutatásával.

Az új zarándokutak közül a Lélek útja – amely az átadási ünnepségnek helyet adó templomból indul – csaknem 15 kilométer hosszú, míg az erdő széli parkolóból induló Lángok útja pár kilométeres, gyerekekhez szóló tartalommal.

A már korábban átadott öt pálos zarándokút (a Pilisben, Budapest környékén, a Mecsekben és Pécsett) 48 állomásának QR-kódjait eddig 45 ezren töltötték le, de ennél minden bizonnyal többen sétáltak, túráztak, zarándokoltak ezeken az utakon – hangzott el az ünnepségen.

Borítókép:Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára beszédet mond a pálos tematikus zarándokutak átadásán Balatonszemesen 2026. január 20-án (Forrás: MTI/Vasvári Tamás)


