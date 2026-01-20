Új pálos zarándokutakat adtak át Balatonszemesen

A magyar pálos rend sokat tett és sokat imádkozott a magyarság, a magyar kereszténység és a magyar állam megmaradásáért, és ezt teszi ma is – mondta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára kedden Balatonszemesen, ahol pálos tematikus zarándokutakat adtak át.

Szalay-Bobrovniczky Vince, a Miniszerelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára, Dukai Miklós, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium önkormányzati államtitkára, Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, Horvát Szilárd, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium közigazgatási államtitkára, Puskás Antal pálos tartományfőnök, Witzmann Mihály, a térség fideszes országgyűlési képviselője és Iváncsics Zsolt polgármester (középen b-j) a pálos tematikus zarándokutak átadásán Balatonszemesen 2026. január 20-án Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztőség

Nacsa Lőrinc a pálos rend alapítója, Boldog Özséb születésének évfordulóján, a Páduai Szent Antal-plébániatemplomban tartott ünnepségen arról beszélt, hogy a balatonszemesi a hatodik és a hetedik elkészült pálos zarándokút. Van még mit tenni, hiszen „erejük teljében" hetven kolostorral is rendelkeztek a pálosok Magyarországon. A folytatás, azaz a következő ilyen zarándokút a Börzsönyben lesz – tette hozzá.

A pálosok egykor mindenhol otthon voltak Magyarországon: a Pilisben, a Budai-hegységben, a Mecsekben, a Dél-Balatonon, Somogyországban, a Balaton-felvidéken, sőt távolabb is, az egész Kárpát-medencében

– sorolta.

„Ez a jelenlét ma is áthatja a magyar társadalmat, ez nem vész el, ezért is fontos, hogy ezekkel a zarándokutakkal is megmutassuk mindenkinek a pálos örökséget, és mindenki megélhesse azt a pálos lelkületet, amely nemcsak örökség, hanem a magyar közösség jövője is – fogalmazott.

Fontosnak nevezte azt is, hogy

az utakon járók „minél közelebb kerüljenek a Jóistenhez, a természetben tudjanak találkozni a természetfelettivel, és hogy jobb magyarok és jobb keresztények legyenek.

Ez egy Boldog Özséb-i küldetés – jegyezte meg.

Az államtitkár ígéretet tett, hogy Witzmann Mihállyal, a térség fideszes országgyűlési képviselőjével azon fognak dolgozni, hogy kilátó is épüljön az egyik balatonszemesi zarándokút gyönyörű panorámát nyújtó magaslatán.

Nacsa Lőrinc megköszönte a magyar pálos rendnek, hogy az évek óta tartó partnerségben olyan újabb vallásturisztikai beruházás valósulhatott meg, amely méltó emléket állít a pálosoknak, a pálos útnak.

Puskás Antal a pálos rend képviseletében elmondta, hogy

a balatonszemesi tematikus utak összefogással és ötmillió forintos állami támogatásból valósulhattak meg.

Iváncsics Zsolt (Fidesz-KDNP) polgármester azt mondta: Balatonszemes vallási, történelmi és kulturális emléket is őriz, és a településnek kötelessége átadni ezeket a következő nemzedékeknek.