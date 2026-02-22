Svédországban tovább készülnek a háborúra

Rendkívüli

A Svéd Polgári Védelmi Ügynökség vezetője szerint az ország vállalatainak készen kell állniuk, hogy akár egy héten keresztül is képesek legyenek magukat ellátni. Svédország évek óta követi az átfogó védelmi megközelítést, amivel egy esetleges háborúra vagy vészhelyzetre készítik fel az országot.

2026. 02. 22. 14:44
Fotó: NARCISO CONTRERAS Forrás: ANADOLU
„Mindenkinek képesnek kell lennie arra, hogy egy hétre gondoskodjon a saját megélhetéséről” – nyilatkozta nemrég a Svéd Polgári Védelmi Ügynökség (MCF) vezetője. Svédországban mind a lakosságot, mind pedig a cégeket felkészítik egy esetleges háborúra, illetve vészhelyzetre – írja az Origo. 

Svédország tovább folytatja a lakosság és a vállalatok felkészítését
Svédország tovább folytatja a lakosság és a vállalatok felkészítését 
(Fotó: NARCISO CONTRERAS / ANADOLU)

Mikael Frisell, a Handelsblatt számára adott interjújában hangsúlyozta, hogy Svédország már évek óta követi az úgynevezett átfogó védelmi megközelítés modelljét. Ennek lényege, hogy mind a polgárok, mind pedig az ország vállalatai kiveszik a részüket a védelemből. 

A társadalom számára rendszerszintű fontosságú vállalatoknak legalább két hétig képesnek kell lenniük önállóan működni válság esetén – fogalmazott. Frissel egyúttal a lakosság feladataira is kitért. 

 

Svédország 2017-ben vezette be újra a sorkatonai szolgálatot. Emellett az állam újraindítja a kötelező polgári szolgálatot az egészségügy, a közlekedés és a polgári védelem területén is. Ahogy Frisell kifejti, az MCF célja, hogy évente 2000 fiatalt képezzen ki a mentőszolgálatok számára. Svédország a bunkerkapacitás tekintetében is jelentősen jobb helyzetben van, mint Németország. Alig több mint tízmilliós lakosságával körülbelül hétmillió polgár számára van menedékhely, azonban ezek száma várhatóan még tovább fog bővülni. 

Borítókép: Svéd katonák gyakorlatoznak (Fotó: AFP)

Bayer Zsolt
Magyar Péter

Csíkszívó Péter kalandjai – Első nap

Bayer Zsolt avatarja

A Nemzeti Választási Iroda hivatalos adatai szerint Magyar Péter biztosan hazudott a Tisza jelöltjei által gyűjtött aláírások számáról.

