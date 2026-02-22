Svédországban tovább készülnek a háborúra

„Mindenkinek képesnek kell lennie arra, hogy egy hétre gondoskodjon a saját megélhetéséről” – nyilatkozta nemrég a Svéd Polgári Védelmi Ügynökség (MCF) vezetője. Svédországban mind a lakosságot, mind pedig a cégeket felkészítik egy esetleges háborúra, illetve vészhelyzetre – írja az Origo.
Mikael Frisell, a Handelsblatt számára adott interjújában hangsúlyozta, hogy Svédország már évek óta követi az úgynevezett átfogó védelmi megközelítés modelljét. Ennek lényege, hogy mind a polgárok, mind pedig az ország vállalatai kiveszik a részüket a védelemből.
A társadalom számára rendszerszintű fontosságú vállalatoknak legalább két hétig képesnek kell lenniük önállóan működni válság esetén – fogalmazott. Frissel egyúttal a lakosság feladataira is kitért.
