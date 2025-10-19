Svédország háborús üzemmódba kapcsoltatná Európát

Svédország régóta Ukrajna támogatója

Svédország nyár elején is újabb jelentős hozzájárulást jelentett be a NATO Ukrajnát támogató programjaihoz: az ország ötvenmillió eurót különít el az ukrán katonák kiképzésére és a védelmi támogatás biztosítására.

Akkor Pal Jonson svéd védelmi miniszter elmondta:

Svédország ötvenmillió eurót szán a NATO NSATU alapjára és a NATO átfogó segítségnyújtási csomagjára (CAP) is. Ez a támogatás fontos része annak, hogy Ukrajna megerősödve tárgyalhasson a háborús helyzetről.

A NATO NSATU (Security Assistance and Training for Ukraine) és a CAP programjai célzott segítséget nyújtanak az ukrán hadsereg számára: kiképzési lehetőségeket biztosítanak, technikai támogatást nyújtanak, és fejlesztik a védekezőképességet.

Jonson kiemelte:

Ukrajna támogatása nemcsak erkölcsi kötelesség, hanem saját biztonságunkba történő beruházás is.

A svéd védelmi miniszter arra is utalt, hogy Svédország támogatja azt a NATO-tervet, amely szerint a tagállamoknak 2030-ra a GDP-jük öt százalékát kellene védelemre fordítani.

Ennek 3,5 százaléka a hagyományos védelmi kiadásokra, míg 1,5 százaléka infrastruktúrára és egyéb védelmi célú befektetésekre – például Ukrajna támogatására – menne.

Jonson szerint ez utóbbi részbe természetesen bele kellene foglalni a stratégiai partnerek, így Ukrajna támogatását is.

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zeleszkij (Fotó: AFP)