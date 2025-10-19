Svédország háborús üzemmódba kapcsoltatná Európát

Rendkívüli

Svédország felszólította Európát, hogy a béke érdekében lépjen háborús üzemmódba. Át kell térnünk háborús üzemmódba, hogy határozottan megtartsuk, megvédjük és fenntartsuk a békét – fogalmazott a svéd védelmi miniszter.

2025. 10. 19. 17:19
Ursula von der Leyen és Volodimir Zeleszkij Fotó: LUDOVIC MARIN Forrás: AFP
Pal Jonson svéd védelmi miniszter felszólította az európai országokat, hogy készüljenek fel a lehetséges háborús kihívásokra, hangsúlyozva a gondolkodásmód megváltoztatásának és a háborús üzemmódra való áttérésnek a szükségességét a kontinens békéjének megőrzése érdekében. Erről az RBC Ukraine számolt be. 

Svédország felszólította az európai országokat, hogy készüljenek fel a lehetséges háborús kihívásokra. A képen: Pal Jonson svéd védelmi miniszter és Hanno Pevkur észt védelmi miniszter a NATO védelmi minisztereinek találkozóján Fotó: DURSUN AYDEMIR / ANADOLU
Pal Jonson svéd védelmi miniszter  és Hanno Pevkur észt védelmi miniszter a NATO védelmi minisztereinek találkozóján. Fotó: Anadolu

Szükségünk van arra, hogy egész Európában mélyen tudatosuljon, hogy közös törekvésünk a békés élet. Ahhoz, hogy megőrizzük ezt a békét, fel kell készülnünk egy esetleges háborúra – mind morálisan, mind katonai szempontból

– jelentette ki Jonson.

Szerinte az európaiaknak meg kell változtatniuk a gondolkodásmódjukat.

Át kell térnünk háborús üzemmódba, hogy határozottan megtartsuk, megvédjük és fenntartsuk a békét

– tette hozzá Jonsson.

Megjegyezte azt is, hogy Svédországban a polgárok túlnyomó többsége támogatja Ukrajna támogatását és a ország védelmi képességének erősítését.

A lakosság körülbelül kilencven százaléka szeretné megőrizni vagy kiterjeszteni Ukrajna támogatását, és a többség a védelmi kiadások növelése mellett áll ki. A béke nem ajándék, hanem valami, amit minden nap meg kell védenünk

– hangsúlyozta a svéd miniszter.

 

Svédország régóta Ukrajna támogatója

Svédország nyár elején is újabb jelentős hozzájárulást jelentett be a NATO Ukrajnát támogató programjaihoz: az ország ötvenmillió eurót különít el az ukrán katonák kiképzésére és a védelmi támogatás biztosítására.

Akkor Pal Jonson svéd védelmi miniszter elmondta: 

Svédország ötvenmillió eurót szán a NATO NSATU alapjára és a NATO átfogó segítségnyújtási csomagjára (CAP) is. Ez a támogatás fontos része annak, hogy Ukrajna megerősödve tárgyalhasson a háborús helyzetről.

A NATO NSATU (Security Assistance and Training for Ukraine) és a CAP programjai célzott segítséget nyújtanak az ukrán hadsereg számára: kiképzési lehetőségeket biztosítanak, technikai támogatást nyújtanak, és fejlesztik a védekezőképességet.

Jonson kiemelte:

Ukrajna támogatása nemcsak erkölcsi kötelesség, hanem saját biztonságunkba történő beruházás is.

A svéd védelmi miniszter arra is utalt, hogy Svédország támogatja azt a NATO-tervet, amely szerint a tagállamoknak 2030-ra a GDP-jük öt százalékát kellene védelemre fordítani. 

Ennek 3,5 százaléka a hagyományos védelmi kiadásokra, míg 1,5 százaléka infrastruktúrára és egyéb védelmi célú befektetésekre – például Ukrajna támogatására – menne. 

Jonson szerint ez utóbbi részbe természetesen bele kellene foglalni a stratégiai partnerek, így Ukrajna támogatását is.

 

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zeleszkij (Fotó: AFP) 

