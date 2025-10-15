A kialakult migrációs helyzetnek súlyos következményei lesznek

Ásotthalom térségében ismét embercsempészbandák jelentek meg, ezzel kapcsolatban Bakondi György közölte: ezeket korábban sikeresen kiszorították a magyar határ térségéből, áttelepültek Boszniába, azonban a horvát, szlovén és olasz rendőri erők együttműködésével ott megszilárdult a határőrizet, a magyar határnál pedig csökkent a szerb rendőri jelenlét, ezért az embercsempészbandák visszatelepültek. Jelezte:

ez növekvő nyomást jelent, amely igényli a rendőri erők erőfeszítéseit, igényli a technikai eszközök rendszeres karbantartását és az együttműködést azokkal a polgárőrökkel, mezőőrökkel, akik a rend fenntartását, a lakosság biztonságát szolgálják.

A belbiztonsági főtanácsadó a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában reagált Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt szakértője napvilágot látott nyilatkozatára, miszerint a migráció csak egy mesterséges ellenségkép. Kiemelte, hogy az illető a Magyar Honvédség kötelékében dolgozott, amikor fel kellett építeni a határkerítést, tehát pontosan tisztában kell lennie azzal, hogy itt nem egy mesterséges ellenségképről van szó. Megemlítette, hogy később olvasott cáfolatot is, de