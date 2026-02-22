Rejtélyes bűnöző ijesztgeti a kaposváriakat

Gyorsan körbejárt a Somogy vármegyei és kaposvári közösségi oldalakon egy fotós bejegyzés, amelyet egy helyi ingatlantulajdonos tett közzé, miután szombaton egy ismeretlen férfi megpróbált bejutni a belvárosi lakásába. Az Origo azt írja, a poszt szerzője rendőrségi bejelentést tett, miután sikerült fényképet készítenie a rejtélyes bűnözőről.

Rendőrségi bejelentés után keresik a képen látható rejtélyes bűnözőt Kaposváron

A Gróf Apponyi Albert közben található lakásunkba benyitott egy idegen férfi. Szerencsére azonnal meghallottam, így még az előszobából ki tudtam az ajtóval tolni

– írta a poszt szerzője.

A tulajdonos arra kéri a környéken élőket, hogy aki meglátja a közelben a furcsa, ijesztő idegent, haladéktalanul értesítse a rendőrséget. A bejegyzés alatti hozzászólások szerint a borostás férfi korábban az Arany János utcában, valamint a Virág utca környékén is felbukkant. Utóbbi esetnél azt írták, a hívatlan látogató az előszobából mindent elvitt, tehát a férfi lopni megy be a lakásokba.

Keresik a rejtélyes bűnözőt

Valójában a betolakodó csak a lakók számára ismeretlen, a helyi rendőrök tudják, kiről van szó. Batta Zsolt, a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletese a helyi sajtónak elmondta:

a fotón egy körülbelül ötvenéves, büssüi férfi látható, akit már a múlt héten elfogtak hasonló esetek miatt.

Hozzátette, a bíróság bűnügyi felügyelet alá helyezte, vagyis nem hagyhatta volna el a lakóhelyét, de ezt megszegte, megszökött, emiatt keresik. A rendőrség arra kéri a lakosságot, aki felismeri vagy meglátja a férfit, azonnal értesítse a hatóságokat a 112-es segélyhívón, de tehet bejelentést a Telefontanú zöldszámán, a 06-80-555-111-es telefonszámon is.

