Rejtélyes bűnöző ijesztgeti a kaposváriakat

Gyorsan körbejárt a Somogy vármegyei és kaposvári közösségi oldalakon egy fotós bejegyzés, amelyet egy helyi ingatlantulajdonos tett közzé, miután szombaton egy ismeretlen férfi megpróbált bejutni a belvárosi lakásába. Az Origo azt írja, a poszt szerzője rendőrségi bejelentést tett, miután sikerült fényképet készítenie a rejtélyes bűnözőről.
A Gróf Apponyi Albert közben található lakásunkba benyitott egy idegen férfi. Szerencsére azonnal meghallottam, így még az előszobából ki tudtam az ajtóval tolni
– írta a poszt szerzője.
A tulajdonos arra kéri a környéken élőket, hogy aki meglátja a közelben a furcsa, ijesztő idegent, haladéktalanul értesítse a rendőrséget. A bejegyzés alatti hozzászólások szerint a borostás férfi korábban az Arany János utcában, valamint a Virág utca környékén is felbukkant. Utóbbi esetnél azt írták, a hívatlan látogató az előszobából mindent elvitt, tehát a férfi lopni megy be a lakásokba.
Keresik a rejtélyes bűnözőt
Valójában a betolakodó csak a lakók számára ismeretlen, a helyi rendőrök tudják, kiről van szó. Batta Zsolt, a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletese a helyi sajtónak elmondta:
a fotón egy körülbelül ötvenéves, büssüi férfi látható, akit már a múlt héten elfogtak hasonló esetek miatt.
Hozzátette, a bíróság bűnügyi felügyelet alá helyezte, vagyis nem hagyhatta volna el a lakóhelyét, de ezt megszegte, megszökött, emiatt keresik. A rendőrség arra kéri a lakosságot, aki felismeri vagy meglátja a férfit, azonnal értesítse a hatóságokat a 112-es segélyhívón, de tehet bejelentést a Telefontanú zöldszámán, a 06-80-555-111-es telefonszámon is.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelkielsősegély-számot!
Amennyiben Ön akár
- szóbeli bántalmazás,
- lelki bántalmazás,
- fizikai bántalmazás,
- szexuális erőszak,
- csalás,
- online csalás áldozata,
joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0–24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.
