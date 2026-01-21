Trump nemet mondott a találkozóra

Az egész világ azt fejtegeti, hogy a nagyhatalmak milyen lépéseket tesznek Grönland kapcsán. Donald Trump korábban kijelentette, hogy az Egyesült Államok igényt tart a szigetre, mely stratégiai jelentőséggel bír országa számára. Az elnök azt mondta, hogy az Egyesült Államok így vagy úgy, de megszerzi Grönlandot, különben Oroszország vagy Kína veszi át az irányítást a sziget felett. A diplomáciai vihart kavaró nyilatkozatot követően több NATO tagország is katonákat küldött a területre.

Donald Trump nem vesz részt a G7 csúcson Fotó: AFP

Trump azóta büntetővámokat hirdetett azokra az országokra, amelyek akadályozzák őt a Grönlanddal kapcsolatos terve megvalósításában. Szerda este azonban azt írta a közösségi oldalán, hogy nem lépnek életbe február elsejétől a Grönlanddal kapcsolatos vita miatt kilátásba helyezett amerikai importvámok nyolc európai országgal szemben.