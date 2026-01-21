G7-csúcstalálkozóPárizsEgyesült ÁllamokDonald Trump

Trump nemet mondott a találkozóra

Donald Trump kijelentette, hogy nem fog részt venni a párizsi G7 találkozón. Az amerikai elnök a konferenciától való távolmaradását nem indokolta, de hozzátette: jó kapcsolatot ápol a francia és brit vezetéssel.

Magyar Nemzet
2026. 01. 21. 23:00
Donald Trump amerikai elnök
Donald Trump amerikai elnök Forrás: AFP
Az egész világ azt fejtegeti, hogy a nagyhatalmak milyen lépéseket tesznek Grönland kapcsán. Donald Trump korábban kijelentette, hogy az Egyesült Államok igényt tart a szigetre, mely stratégiai jelentőséggel bír országa számára. Az elnök azt mondta, hogy az Egyesült Államok így vagy úgy, de megszerzi Grönlandot, különben Oroszország vagy Kína veszi át az irányítást a sziget felett. A diplomáciai vihart kavaró nyilatkozatot követően több NATO tagország is katonákat küldött a területre. 

Donald Trump nem vesz részt a G7 csúcson
Donald Trump nem vesz részt a G7 csúcson Fotó: AFP

Trump azóta büntetővámokat hirdetett azokra az országokra, amelyek akadályozzák őt a Grönlanddal kapcsolatos terve megvalósításában. Szerda este azonban azt írta a közösségi oldalán, hogy nem lépnek életbe február elsejétől a Grönlanddal kapcsolatos vita miatt kilátásba helyezett amerikai importvámok nyolc európai országgal szemben.

Donald Trump nem vesz részt a találkozón

A francia fővárosban rendezik a világ 7 legfejlettebb államának, az úgynevezett G7-országok csúcstalálkozóját, aminek megkerülhetetlen tagja az Egyesült Államok is. Donald Trump amerikai elnök kedden kijelentette, hogy jól kijön Franciaország és az Egyesült Királyság vezetőivel, ugyanakkor nem vesz részt a Párizsban megrendezendő G7-országok találkozóján. 

Kijelentései az európai hatalmakkal fennálló feszültségek idején hangzottak el, amelyek a republikánus politikus Grönland átvételére irányuló fenyegetésével kapcsolatosak – számolt be az esetről a Reuters.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Forrás: AFP)

