A Mercosur és Ukrajna együtt sodorhatja válságba a magyar gazdákat – a NAK elnöke egyenlő feltételeket kér Brüsszeltől

Az agráriumot érintő év eleji gazdaságpolitikai döntések érdemi segítséget jelentenek a magyar gazdák számára, miközben az Európai Unió irányából egyre erősebb nyomás nehezedik az ágazatra – mondta Papp Zsolt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) elnöke a Világgazdaságnak adott interjújában.

A NAK elnöke beszélt a gazdatüntetések fontosságáról is / Fotó: AFP

Rámutatott: a mezőgazdasági pótkocsik gépjárműadó-mentessége, az erdőterületek helyi adóztatásának megakadályozása, valamint egyes agrártermékek áfájának csökkentése közvetlen költségcsökkentést hoz a termelők számára, és gyakorlatilag a teljes ágazatot érinti.

A NAK elnöke beszélt a kockázatokról is

Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy mindezekkel párhuzamosan olyan uniós döntések körvonalazódnak, amelyek súlyos piaci zavarokat okozhatnak. Az ukrán mezőgazdasági termékek piacra engedése szerinte jelentős versenyhátrányt teremt, különösen azért, mert ezek a termékek nem ugyanazon szigorú

környezetvédelmi,

növényegészségügyi

és állatjóléti

szabályok mellett készülnek, mint az uniós áruk. Az eltérő feltételrendszer kettős mércét jelent, amely az európai gazdák rovására működik.

A Mercosur–EU-megállapodást szintén komoly kockázatként értékelte. Véleménye szerint a vámmentesen, magas kvóták mellett érkező dél-amerikai agrártermékek elvonhatják a piaci lehetőségeket az európai termelőktől, miközben a harmadik országokban engedélyezett technológiák és növényvédő szerek az EU-ban már régóta tiltottak.

Ez nemcsak gazdasági, hanem élelmiszer-biztonsági kérdés is.

A gazdatüntetések kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy az Európa-szerte utcára vonuló termelők nem politikai okokból tiltakoznak, hanem a megélhetésüket és a jövőjüket féltik. A demonstrációk célja a párbeszéd kikényszerítése, és annak jelzése, hogy az agrárium nem áldozható fel ipari vagy kereskedelempolitikai érdekekért.

Papp Zsolt szerint az elmúlt időszak a megújulásról, a hatékonyság javításáról és a több lábon állás erősítéséről szólt a magyar agráriumban. Felidézte, hogy közel 70 pályázati felhívás jelent meg, több ezer milliárd forintnyi fejlesztési forrást megnyitva a legkisebb gazdaságoktól a legnagyobbakig. Hozzátette: az uniós támogatásokhoz Magyarország kormánya 80 százalékos társfinanszírozást biztosított, ami jelentős segítséget nyújt az ágazat szereplőinek. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara feladataként jelölte meg, hogy a rendelkezésre álló információkat és tudást eljuttassa a gazdákhoz, csökkentse az adminisztratív terheiket, és segítse az alkalmazkodást az új kihívásokhoz.