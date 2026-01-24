Rendkívüli

Orbán Viktor: A végén mindannyian magyarok vagyunk + videó

Európai ParlamentUrsula von der LeyenMercosur

Brüsszel megkerülné a parlamentet: életbe léphet a Mercosur-megállapodás + videó

Az Európai Bizottság a parlamenti blokád ellenére is kész lépni a Mercosur-megállapodás ügyében: Ursula von der Leyen szerint „egyértelmű érdek” fűződik ahhoz, hogy a szabadkereskedelmi egyezmény előnyei mielőbb érvényesüljenek. Brüsszel egyetlen feltételt szabott, ám a terv már most komoly ellenállást vált ki több tagállamban, elsősorban a gazdák védelmében fellépő Franciaországban.

Magyar Nemzet
2026. 01. 24. 11:15
A Mercosur-megállapodás ellen tüntetnek a gazdák Fotó: ROMEO BOETZLE Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Európai Bizottság fontolgatja, hogy a parlamenti blokád ellenére ideiglenesen hatályba lépteti a Mercosur-országcsoporttal kötött szabadkereskedelmi megállapodást. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pénteken Brüsszelben úgy fogalmazott: az Európai Unió „készen áll a cselekvésre”, amint a Mercosur egyik tagállama ratifikálja az egyezményt – számol be róla a Welt.

Gazdatüntetés Strasbourgan a Mercosur-megállapodás miatt
Gazdatüntetés Strasbourgban a Mercosur-megállapodás miatt (Fotó: SEBASTIEN SALOM-GOMIS / AFP)

Von der Leyen szerint „egyértelmű érdek fűződik ahhoz, hogy a megállapodás előnyei a lehető leghamarabb megvalósuljanak”, ugyanakkor hangsúlyozta: hivatalos döntés egyelőre nem született az ideiglenes végrehajtásról. Az Európai Parlament szerdán halasztotta el a ratifikációt, hogy jogi felülvizsgálatot végezzen, amely akár hónapokig is eltarthat – írja a portál.

A brüsszeli terv azonban komoly politikai feszültségeket kelt. Franciaország továbbra is határozottan ellenzi a megállapodást, a kormány a gazdák védelmére hivatkozva próbálja lassítani a folyamatot. Ezzel szemben Friedrich Merz sajnálatosnak nevezte az Európai Parlament döntését, és nyíltan támogatja a megállapodás ideiglenes alkalmazását – fogalmaznak.

A WELT TV-nek nyilatkozva Martin Hagen, az R21 agytröszt ügyvezető igazgatója azt állította: a Zöldek súlyos hitelességi válságba kerültek a Mercosur-szavazás után, és szerinte saját erkölcsi normáikat is megsértették.

A Mercosur-megállapodás célja az Európai Unió és a dél-amerikai országcsoport – Argentína, Brazília, Paraguay és Uruguay – közötti vámok eltörlése. Az egyezmény többek között az argentin marhahús és a német autóipari export előtt nyitná meg a piacokat, és a világ egyik legnagyobb szabadkereskedelmi övezetét hozná létre, több mint hétszázmillió fogyasztót érintve.

Bár Európában egyre erősebb az ellenállás, a dél-amerikai országok körében a megállapodás kifejezetten népszerű, és a ratifikáció ott szinte biztosra vehető. Ez pedig újabb kérdéseket vet fel arról, meddig mehet el Brüsszel a nemzeti és parlamenti kifogások figyelmen kívül hagyásában.

A Mercosur-megállapodás az Európai Unió és a dél-amerikai Mercosur-országok (Argentína, Brazília, Paraguay és Uruguay) közötti szabadkereskedelmi egyezmény. Célja a vámok eltörlése és a kereskedelem bővítése, különösen az agrár- és ipari termékek piacán. Az egyezmény lehetővé tenné, hogy olcsó dél-amerikai mezőgazdasági termékek nagy mennyiségben jelenjenek meg az uniós piacon. Ez súlyosan veszélyeztetné az európai – köztük a magyar – gazdák megélhetését, mivel a Mercosur-országokban jóval enyhébb szabályok vonatkoznak a termelésre.

Borítókép: A Mercosur-megállapodás ellen tüntetnek a gazdák (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kárpáti András
idezojelekmedián

Hann Endre esete Freuddal

Kárpáti András avatarja

A Medián vezetője saját magát leplezte le, hogy korábban a DK-nak is dolgoztak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu