Brüsszel megkerülné a parlamentet: életbe léphet a Mercosur-megállapodás + videó

Az Európai Bizottság fontolgatja, hogy a parlamenti blokád ellenére ideiglenesen hatályba lépteti a Mercosur-országcsoporttal kötött szabadkereskedelmi megállapodást. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pénteken Brüsszelben úgy fogalmazott: az Európai Unió „készen áll a cselekvésre”, amint a Mercosur egyik tagállama ratifikálja az egyezményt – számol be róla a Welt.

Gazdatüntetés Strasbourgban a Mercosur-megállapodás miatt (Fotó: SEBASTIEN SALOM-GOMIS / AFP)

Von der Leyen szerint „egyértelmű érdek fűződik ahhoz, hogy a megállapodás előnyei a lehető leghamarabb megvalósuljanak”, ugyanakkor hangsúlyozta: hivatalos döntés egyelőre nem született az ideiglenes végrehajtásról. Az Európai Parlament szerdán halasztotta el a ratifikációt, hogy jogi felülvizsgálatot végezzen, amely akár hónapokig is eltarthat – írja a portál.

A brüsszeli terv azonban komoly politikai feszültségeket kelt. Franciaország továbbra is határozottan ellenzi a megállapodást, a kormány a gazdák védelmére hivatkozva próbálja lassítani a folyamatot. Ezzel szemben Friedrich Merz sajnálatosnak nevezte az Európai Parlament döntését, és nyíltan támogatja a megállapodás ideiglenes alkalmazását – fogalmaznak.