Mercosur: Ursula von der Leyen fittyet hányt az állatvédelemre – évtizedek során felépített állatjóléti rendszert tesznek tönkre

Egyre nagyobb aggodalommal figyeli az európai uniós fejleményeket Vetter Szilvia, a Közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány elnöke – legalábbis ez derül ki Facebook-bejegyzéséből. A szakember szerint az Európai Unió és a dél-amerikai Mercosur-országok között létrejött szabadkereskedelmi megállapodás olyan folyamatokat indíthat el, amelyek hosszú távon komoly veszélyt jelentenek az állatok jóllétére Európában.

Az EU–Mercosur-egyezmény négy meghatározó hús- és takarmányexportőr országot – Brazíliát, Argentínát, Uruguayt és Paraguayt – kapcsol össze az Európai Unió piacával. Ezekben az államokban jelentős haszonállat-állomány működik, ugyanakkor az állattartásra vonatkozó szabályozás több szempontból jóval alacsonyabb szintű védelmet biztosít, mint az európai előírások.

A témában Cseh Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke a Világgazdaságnak írt cikkében is hívta fel a figyelmet, rávilágítva, hogy az elmúlt időszak dél-amerikai botrányai nem azt mutatják, hogy pozitív irányba indult volna el Brazília vagy Argentína ellenőrzési rendszere. Példaként említette, hogy a dél-amerikai termelők jellemzően nem képesek biztosítani a szalmonellamentes termelést, ezért magasabb gyógyszerhasználattal kénytelenek élni, de egyébként is jellemző, hogy magas gyógyszeradagokkal pótolják a higiénés hiányosságokat. Emlékeztetett arra is, hogy 2025 végén az Európai Bizottság visszahívta az importált brazil marhahússzállítmányokat, miután az ellenőrzések során az EU-ban tiltott hormonokat találtak egyes szállítmányokban. Ezeket a termékeket több EU-tagállamban (például Ausztria, Belgium, Németország, Olaszország, Hollandia, Görögország) kivonták a forgalomból. Egy több ezer kilométeres tényfeltáró misszió során írországi újságírók – rejtett kamerával – pedig egyszerűen csak besétálhattak az utcáról az agrárüzletekbe, és a receptre kapható, injekciós antibiotikumokat, köztük a legfontosabb, kritikus jelentőségű antimikrobiális szereket is, recept, kérdések vagy a vásárlói adatok rögzítése nélkül vásárolhatták meg. A farmok, piacok és vágóhidak látogatása során olyan szarvasmarhákkal találkoztak, amelyek nem rendelkeztek hivatalos füljelöléssel. Eltávolítható füljelöléseket alkalmazó és eltávolító eszközöket együtt, szabadon árultak, és nem létezett működő nemzeti adatbázis az állatokról vagy a gazdaságokról. Cseh Tibor szerint egyszerűen élelmezési- és élelmiszerbiztonsági válságot is okoz a bizottság lépése.