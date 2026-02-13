Rendkívüli

Drogbirtoklás miatt tettek feljelentést Magyar Péter ügyében

Tiltakoznak a régió agrárkamarái Brüsszel tervei ellen

A kamarák határozottan tiltakoznak az Európai Bizottság azon tervezete ellen, hogy a 2028–2034-es uniós költségvetési ciklusra több mint 20 százalékkal csökkentenék az agrártámogatásokat, valamint megszüntetnék az önálló uniós közös agrárpolitikát is (KAP).

2026. 02. 13. 12:45
Fotó: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
A visegrádi csoport (V4-országok) agrárkamaráinak képviselői Varsóban tanácskoztak, az ülésen a cseh, a lengyel, a magyar és a szlovák kamara mellett részt vett a litván és a lett agrárkamara is. Ennek keretében megvitatták a régió mezőgazdaságának kihívásait, valamint megállapodtak abban is, hogy folytatják az Európai Bizottság terveivel szembeni közös fellépést. Egyebek mellett szó volt a piaci helyzetről, a klímaváltozás problematikájáról, és kiemelten az EU harmadik országokkal való kereskedelmi kapcsolatairól.

Hat régiós agrárkamara fejezte ki tiltakozását az Európai Unió agrártervei ellen
Forrás: NAK

A kamarák határozottan tiltakoznak az Európai Bizottság azon tervezete ellen, hogy a 2028–2034-es uniós költségvetési ciklusra több mint 20 százalékkal csökkentenék az agrártámogatásokat, valamint megszüntetnék az önálló uniós közös agrárpolitikát is (KAP). 

A NAK közleménye felhívja a figyelmet arra, hogy ez komoly versenyhátrányt jelente az EU-s termelők számára kifejezetten abban az időszakban, amikor óriási importnyomás nehezedik az európai piacokra Ukrajnából, Dél-Amerikából vagy éppen az észak-afrikai országokból.

A résztvevők komoly aggodalmukat fejezték ki a harmadik országokkal folytatott kereskedelem folyamatos megnyitása miatt, amely a termelési követelmények aszimmetriája mellett zajlik. 

Hangsúlyozták, hogy az EU piacára olyan termékeket engednek be, amelyek meg sem közelítik az EU-s termelőktől elvárt élelmiszerbiztonsági előírásokat, ez pedig komoly veszélyt jelent a fogyasztók biztonságára és az európai mezőgazdaság versenyképességére. 

A V4+ agrárkamarák határozottan elutasítják az EU–Mercosur kereskedelmi megállapodás hatályba lépését, és közösen tiltakoznak az Ukrajnából származó bizonytalan eredetű import ellen is.

A találkozó résztvevői hangsúlyozták az összefogás fontosságát. Ahogy a tavaly december közepi brüsszeli és a most január 20-i strasbourgi gazdademonstráción, a jövőben is határozottan, összefogva kiállnak a termelők és a fogyasztók érdekeiért.


 


 

