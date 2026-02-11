Mercosurgazdaagrárium

Ezért jelent óriási veszélyt a gazdák számára az EU–Mercosur kereskedelmi megállapodás

Az Európai Bizottság kerülő úton szeretné ideiglenesen életbe léptetni az egyezményt.

Magyar Nemzet
2026. 02. 11. 16:29
Fotó: Oláh Tibor Forrás: Oláh Tibor
Az európai élelmiszer-biztonságot és a gazdák piacait egyaránt veszélyezteti az Európai Unió és a dél-amerikai országok közötti Mercosur-megállapodás, amit ezért minden eszközzel meg kell akadályozni – jelentette ki Hubai Imre, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára szerdán Karcagon megtartott sajtótájékoztatóján.

Az államtitkár arra hívta fel a figyelmet, hogy hiába küldte az Európai Parlament az Európai Bíróság elé az EU–Mercosur szabadkereskedelmi megállapodást, az Európai Bizottság kerülő úton szeretné azt ideiglenesen életbe léptetni, ami nemcsak a fogyasztók, hanem a gazdák számára is rendkívül hátrányos. 

A dél-amerikai országokból ugyanis ellenőrizetlen és kétes minőségű élelmiszerek kerülhetnének be az unióba. Így nemcsak az élelmiszer-biztonság kerülne veszélybe, hanem egyúttal a gazdálkodók piaci lehetőségei is beszűkülnének, és így ellehetetlenülne a termelők megélhetése is. 

Éppen ezért ezt minden eszközzel meg kell akadályoznunk – tette hozzá. Hubai Imre szerint további veszélyt jelent, hogy Brüsszel elvágná hazánkat az olcsó orosz energiahordozóktól. Ukrajna gyorsított európai uniós csatlakozása pedig további beláthatatlan következményekkel járna, ami nyomást helyezne az EU-s élelmiszerpiacokra.

Kifejtette, a vidékfejlesztési programnak és a közös agrárpolitika stratégiai tervnek köszönhetően olyan fejlesztési lehetőségeket kaptak a magyar gazdák, ami az Európai Unióban is példátlan. 

Az EU-ban is egyedülálló 80 százalékos nemzeti társfinanszírozásnak köszönhetően alapjaiban újul meg a hazai mezőgazdaság és élelmiszeripar. A beruházásokra ugyanis háromszor több forrás áll a termelők rendelkezésére, mint a megelőző költségvetési időszakban. Ennek köszönhetően a gazdálkodók még több tudásalapú és nagy hozzáadott értékkel rendelkező terméket tudnak előállítani. Brüsszel ezekre a célokra szánt forrásokat akarja most több mint 20 százalékkal csökkenteni. A magyar kormány elkötelezett a gazdáknak járó támogatások megőrzése és az uniós finanszírozási rendszer jelenlegi formájának fenntartása mellett. A gazdálkodók ebben a küzdelemben is számíthatnak ránk, hisz egymás stratégiai szövetségesei vagyunk – húzta alá Hubai Imre.

