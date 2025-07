Kenőpénzzel próbálják elkerülni Ukrajna hadseregét a férfiak

A dnyiprói eset nem egyedi. Mint arról már lapunk is beszámolt, egyre több korrupciós ügyre derül fény az ukrán hadseregben. Odesszában például a helyi rendőrség egy katonai toborzóközpont munkatársát vette őrizetbe, miután a férfit tetten érték, amint éppen 2500 dollár kenőpénzt vett át egy vállalati alkalmazottól. A pénzért cserébe azt ígérte, hogy elintézi, hogy az érintett ne kerüljön be a hadseregbe, sőt hivatalosan is felmentést kapjon a szolgálat alól.

Egy másik esetben 60 nem létező katona után több mint 7,7 millió hrivnyát (több mint 63 millió forint) vettek fel jogtalanul, a megmaradt élelmiszert pedig eladták.

A dél-ukrajnai katonai ügyészség tájékoztatása szerint a visszaélést egy volt rádióelektronikai harcászati zászlóaljparancsnok, az ő helyettese, egy logisztikai parancsnokhelyettes, valamint egy századparancsnok követte el. A vizsgálat szerint a négy tiszt fiktív módon sorozott be civileket, és utánuk vették fel az állami juttatásokat, majd a katonai ellátmány egy részét is értékesítették. Szakértők szerint a fronthelyzet romlásával a dezertálások és sorozás alóli kibújások száma is drasztikusan megnőtt.

Borítókép: Ukrán katonák (Fotó: AFP)