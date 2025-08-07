Rendkívüli

Napokon belül találkozik Trump és Putyin – itt a bejelentés

Szijjártó Péterkonzuli segítségmeccs

Szijjártó Péter: Magyar konzulok lesznek jelen az AIK Stockholm–ETO FC és az FC Polissya Zhytomyr–Paksi FC meccs helyszínén is

Magyar konzulok lesznek jelen csütörtökön az AIK Stockholm–ETO FC, illetve az FC Polissya Zhytomyr–Paksi FC futballmérkőzés helyszínén is, akik szükség esetén segítséget nyújthatnak a szurkolóknak – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten.

Magyar Nemzet
2025. 08. 07. 10:37
Szijjártó Péter Forrás: AFP
Szijjártó Péter arról számolt be, hogy csütörtökön két mérkőzésen is pályára lépnek hazai klubcsapatok az UEFA Konferencialiga selejtezőiben, ezért a konzulok is készültségben lesznek. 

Tudatta, hogy a stockholmi meccsen négy konzul lesz jelen, kettő a stadionban, kettő pedig a beléptetésnél. 

Tájékoztatása szerint ügyeleti telefonszám működik ezúttal is már reggel hat órától: +46 76 282 5001. 

Szijjártó Péter elmondta, hogy az ukrajnai háborús helyzet miatt a szlovákiai Eperjesen megrendezett FC Polissya Zhytomyr–Paksi FC mérkőzésen ugyancsak négy konzul segédkezik majd a helyszínen, ketten a stadionban, ketten pedig a határátkelőhelyen. 

Utóbbiak közül az egyik átvonul majd az arénába. 

Hozzátette, hogy a szintén reggel hat órától hívható ügyeleti telefonszám ez esetben: +421 903 791 867. 

„Tehát Stockholmban és Eperjesen is mind a győri, mind a paksi szurkolók számíthatnak a magyar konzulok segítségére. Ha baj van, akkor nyugodtan forduljanak hozzájuk!” – fogalmazott. 

Borítókép: Szijjártó Péter (Forrás: Facebook)

