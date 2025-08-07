A videón jól látszik, ahogy a nő kétségbeesetten kapaszkodik a férjébe, miközben az ukrán toborzó katonák próbálják őt elszakítani tőle.
Kétségbeesett feleség mentette meg férjét az ukrán toborzóktól + videó
Ukrajnában a családoknak már az utcán kell megvívniuk a harcot szeretteikért a „toborzókkal” szemben. Egy megrázó felvétel tanúsága szerint Lutsk városában egy nő hosszú, elkeseredett küzdelem árán tudta csak megakadályozni, hogy férjét elhurcolják az ukrán katonai toborzószolgálat emberei.
A feleség végül hősiesen küzdött meg velük – és sikerült megmentenie férjét a sorozástól.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
