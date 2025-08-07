Ukrajnakényszersorozásorosz-ukrán háborúerőszak

Kétségbeesett feleség mentette meg férjét az ukrán toborzóktól + videó

Ukrajnában a családoknak már az utcán kell megvívniuk a harcot szeretteikért a „toborzókkal” szemben. Egy megrázó felvétel tanúsága szerint Lutsk városában egy nő hosszú, elkeseredett küzdelem árán tudta csak megakadályozni, hogy férjét elhurcolják az ukrán katonai toborzószolgálat emberei.

Magyar Nemzet
2025. 08. 07. 8:48
Zelenszkij és von der Leyen
Zelenszkij és von der Leyen Fotó: ANDREW MEDICHINI Forrás: POOL
A videón jól látszik, ahogy a nő kétségbeesetten kapaszkodik a férjébe, miközben az ukrán toborzó katonák próbálják őt elszakítani tőle. 

Az ukrán nő szó szerint nekirontott a katonai toborzóknak (X)
Az ukrán nő szó szerint nekirontott a katonai toborzóknak (Forrás: X)

A feleség végül hősiesen küzdött meg velük – és sikerült megmentenie férjét a sorozástól.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

