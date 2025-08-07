Az elmúlt hetekben számos európai országban megdőltek a hőmérsékleti rekordok. Már június végén 46 °C fölé emelkedtek a hőmérők higanyszálai Portugália több térségében, a hőség nyomán pedig már több mint 2000 hőhöz köthető halálesetet jelentettek – köztük 1300-at Spanyolországban és több százat az Egyesült Királyságban. Most pedig újabb hőhullám közeleg – figyelmeztet a Severe–weather.eu
Hőség, feszültség, újabb rekordok: a nyár eddigi legkeményebb hete következik
A nyár nem enyhül: újabb hőkupola épül Európa felett, és ezzel együtt megérkezett a következő, veszélyes hőhullám is. Spanyolországban és Portugáliában már 42 fok felett járnak a hőmérők, de Közép- és Kelet-Európa is felkészülhet a szélsőséges időjárásra, óriási hőség várható.
A portál szerint
augusztus első napjaiban mély ciklon távozik a térségből, helyét egy stabil, magasnyomású rendszer – az úgynevezett hőkupola – veszi át, amely tartós, akár 40 °C fölötti forróságot eredményez Nyugat-, Közép- és Délkelet-Európában.
A hőhullám péntektől vasárnapig fokozódik, különösen Franciaország, az Ibériai–félsziget, a Balkán és Olaszország területén várható extrém meleg – erősítette meg a Swissinfo is.
Hőség tombol Európa-szerte
Az ibériai régiókban már most is életveszélyes állapotok uralkodnak. Spanyolországban és Portugáliában több térségre adtak ki vörös és narancsszintű riasztásokat, a hatóságok szerint az erdőtüzek egyre kiterjedtebbek. Az Európai Erdőtűz-információs Rendszer figyelmeztetése szerint több ezer hektárnyi terület már leégett, és az elkövetkező napokban újabb gócpontok alakulhatnak ki, ha a szél megerősödik.
A hőhullám ráadásul nem csupán a déli országokat sújtja: Norvégia, Svédország és Finnország északi területein júliusban több mint három héten át tartósan 25 °C feletti hőmérsékleteket mértek. Ez az időjárási minta szinte példátlan a térségben, és jól jelzi, hogy a globális felmelegedés hatásai már a sarkvidék közelében is érzékelhetők.
A friss előrejelzések szerint Magyarország, Románia, Szerbia, Bulgária és más balkáni országok a hétvégén 38–41 Celsius-fok közötti hőségre készülhetnek.
A forróság Észak-Afrikából áramló légtömegekkel érkezik, és vasárnapig nem várható érdemi lehűlés. Hétfőtől átmeneti felfrissülés jöhet, de a nyomában újabb melegperiódus is megjelenhet.
Miközben Európa nagy része már a hőség ellen küzd, a Brit-szigeteken egy újabb időjárási anomália sújtott le: a Storm Floris névre keresztelt ciklon 130 km/h feletti széllökéseket hozott Skócia és Észak-Anglia térségébe. A vihar után azonban fokozatos felmelegedés kezdődött, az Egyesült Királyság délkeleti régióiban a hétvégén 30 °C közeli hőmérséklet várható, magas páratartalommal párosulva – ez pedig tovább fokozza a hőérzetet és a hőstressz veszélyét.
Óvintézkedések és figyelmeztetések: életet menthet a felkészülés
Az európai meteorológiai szervezetek, egészségügyi hatóságok és önkormányzatok is fokozott készültséget rendeltek el. Az idősek, krónikus betegségben szenvedők és kisgyermekek fokozottan veszélyeztetettek, különösen azokon a helyeken, ahol nincs hozzáférés légkondicionált helyiségekhez. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy:
- kerüljék a napfényt 11.00 és 16.00 óra között,
- fogyasszanak bőséges mennyiségű vizet,
- viseljenek világos, lenge ruházatot,
- kerüljék az alkoholt és a koffeint,
- és figyeljenek az egyedül élő, idős rokonokra, szomszédokra is.
Borítókép: Óriási hőség Európa-szerte (Fotó: AFP)
