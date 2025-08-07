Hőség, feszültség, újabb rekordok: a nyár eddigi legkeményebb hete következik

A hőhullám ráadásul nem csupán a déli országokat sújtja: Norvégia, Svédország és Finnország északi területein júliusban több mint három héten át tartósan 25 °C feletti hőmérsékleteket mértek. Ez az időjárási minta szinte példátlan a térségben, és jól jelzi, hogy a globális felmelegedés hatásai már a sarkvidék közelében is érzékelhetők.

A friss előrejelzések szerint Magyarország, Románia, Szerbia, Bulgária és más balkáni országok a hétvégén 38–41 Celsius-fok közötti hőségre készülhetnek.

A forróság Észak-Afrikából áramló légtömegekkel érkezik, és vasárnapig nem várható érdemi lehűlés. Hétfőtől átmeneti felfrissülés jöhet, de a nyomában újabb melegperiódus is megjelenhet.

Miközben Európa nagy része már a hőség ellen küzd, a Brit-szigeteken egy újabb időjárási anomália sújtott le: a Storm Floris névre keresztelt ciklon 130 km/h feletti széllökéseket hozott Skócia és Észak-Anglia térségébe. A vihar után azonban fokozatos felmelegedés kezdődött, az Egyesült Királyság délkeleti régióiban a hétvégén 30 °C közeli hőmérséklet várható, magas páratartalommal párosulva – ez pedig tovább fokozza a hőérzetet és a hőstressz veszélyét.