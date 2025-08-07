Hőség, feszültség, újabb rekordok: a nyár eddigi legkeményebb hete következik

Rendkívüli

A nyár nem enyhül: újabb hőkupola épül Európa felett, és ezzel együtt megérkezett a következő, veszélyes hőhullám is. Spanyolországban és Portugáliában már 42 fok felett járnak a hőmérők, de Közép- és Kelet-Európa is felkészülhet a szélsőséges időjárásra, óriási hőség várható.

Magyar Nemzet
2025. 08. 07. 10:04
Óriási hőség Európa-szerte Fotó: STR Forrás: JIJI Press
Az elmúlt hetekben számos európai országban megdőltek a hőmérsékleti rekordok. Már június végén 46 °C fölé emelkedtek a hőmérők higanyszálai Portugália több térségében, a hőség nyomán pedig már több mint 2000 hőhöz köthető halálesetet jelentettek – köztük 1300-at Spanyolországban és több százat az Egyesült Királyságban. Most pedig újabb hőhullám közeleg – figyelmeztet a Severe–weather.eu

A nyár eddigi legkeményebb hete következik, óriási lesz a hőség (Fotó: DAVID MAREUIL / ANADOLU)
A nyár eddigi legkeményebb hete következik, óriási lesz a hőség (Fotó: DAVID MAREUIL / ANADOLU)

A portál szerint 

augusztus első napjaiban mély ciklon távozik a térségből, helyét egy stabil, magasnyomású rendszer – az úgynevezett hőkupola – veszi át, amely tartós, akár 40 °C fölötti forróságot eredményez Nyugat-, Közép- és Délkelet-Európában.

A hőhullám péntektől vasárnapig fokozódik, különösen Franciaország, az Ibériai–félsziget, a Balkán és Olaszország területén várható extrém meleg – erősítette meg a Swissinfo is.

Hőség tombol Európa-szerte

Az ibériai régiókban már most is életveszélyes állapotok uralkodnak. Spanyolországban és Portugáliában több térségre adtak ki vörös és narancsszintű riasztásokat, a hatóságok szerint az erdőtüzek egyre kiterjedtebbek. Az Európai Erdőtűz-információs Rendszer figyelmeztetése szerint több ezer hektárnyi terület már leégett, és az elkövetkező napokban újabb gócpontok alakulhatnak ki, ha a szél megerősödik.

A hőhullám ráadásul nem csupán a déli országokat sújtja: Norvégia, Svédország és Finnország északi területein júliusban több mint három héten át tartósan 25 °C feletti hőmérsékleteket mértek. Ez az időjárási minta szinte példátlan a térségben, és jól jelzi, hogy a globális felmelegedés hatásai már a sarkvidék közelében is érzékelhetők.

A friss előrejelzések szerint Magyarország, Románia, Szerbia, Bulgária és más balkáni országok a hétvégén 38–41 Celsius-fok közötti hőségre készülhetnek.

A forróság Észak-Afrikából áramló légtömegekkel érkezik, és vasárnapig nem várható érdemi lehűlés. Hétfőtől átmeneti felfrissülés jöhet, de a nyomában újabb melegperiódus is megjelenhet.

Miközben Európa nagy része már a hőség ellen küzd, a Brit-szigeteken egy újabb időjárási anomália sújtott le: a Storm Floris névre keresztelt ciklon 130 km/h feletti széllökéseket hozott Skócia és Észak-Anglia térségébe. A vihar után azonban fokozatos felmelegedés kezdődött, az Egyesült Királyság délkeleti régióiban a hétvégén 30 °C közeli hőmérséklet várható, magas páratartalommal párosulva – ez pedig tovább fokozza a hőérzetet és a hőstressz veszélyét.

Óvintézkedések és figyelmeztetések: életet menthet a felkészülés 

Az európai meteorológiai szervezetek, egészségügyi hatóságok és önkormányzatok is fokozott készültséget rendeltek el. Az idősek, krónikus betegségben szenvedők és kisgyermekek fokozottan veszélyeztetettek, különösen azokon a helyeken, ahol nincs hozzáférés légkondicionált helyiségekhez. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy:

  • kerüljék a napfényt 11.00 és 16.00 óra között,
  • fogyasszanak bőséges mennyiségű vizet,
  • viseljenek világos, lenge ruházatot,
  • kerüljék az alkoholt és a koffeint,
  • és figyeljenek az egyedül élő, idős rokonokra, szomszédokra is.

Borítókép: Óriási hőség Európa-szerte (Fotó: AFP)

