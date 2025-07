Kapaszkodnak a hatalomba az ukrán vezetők

Az orosz–ukrán háború mellett a belpolitikai konfliktusok is tépázzák Ukrajnát. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök köreiben egyre komolyabb hatalmi harc dúl. Ezt most már a nyugati sajtó sem képes leplezni, legutóbb az Economist magazin számolt be az elnöki hivatal környezetében tapasztalható viszályról.

Andrij Jermakot, az elnöki hivatal vezetőjét sejtik a Zelenszkij köreiben dúló belharc mögött. Fotó: NurPhoto via AFP

A lap szerint az elmúlt hónapokban több kulcsfontosságú fejlemény rázta meg az ukrán politikai életet. Június végén korrupciós váddal letartóztatták Olekszij Csernyisov miniszterelnök-helyettest, ami precedens nélküli esemény az ukrán politikában. Mint arról beszámoltunk, Csernyisov közeli munkatársai egy ingatlanokkal kapcsolatos korrupciós ügy vádlottjai, magát a miniszterelnök-helyettest pedig csak nagy összegű óvadék ellenében engedte szabadon a bíróság, azonban a súlyos korrupciós vádak ellenére is a hivatalában maradhatott.

Csernyisov lebukása mögött sokan Andrij Jermakot, az ukrán elnöki hivatal nagy hatalmú vezetőjét sejtik, aki egyesek szerint nyomást gyakorolt a korrupcióellenes hatóságra a számára útban lévő Csernyisov elleni nyomozás folytatása ügyében, míg más ügyek vizsgálatát parkolópályára tette.

A Csernyisov körüli korrupciós botrány kitörésével csaknem egy időben kezdett el körvonalazódni egy lehetséges kormányátalakítás, amelyben Denisz Smihalt a 39 éves Julija Szvirigyenko váltaná a miniszterelnöki poszton, emellett változás várható az oktatási, az egészségügyi, a kulturális, a szociálpolitikai és valószínűleg a pénzügyi tárca élén is. A fejlemény nem teljesen váratlan: Jermak már korábban is megpróbálta eltávolítani és hozzá közel álló politikussal helyettesíteni Smihalt, de akkor még nem járt sikerrel.

A napokban érkezett a hír, hogy Volodimir Zelenszkij értesítette Ukrajna washingtoni nagykövetét, Okszana Markarovát, hogy hamarosan felmentik a tisztségéből. Markarova 2021 óta töltötte be a tekintélyes diplomáciai pozíciót, és kulcsszerepe volt a mindenkori amerikai kormánnyal való együttműködésben, most pedig egy olyan időszakban távolítják el posztjáról, amikor Ukrajna viszonya az Egyesült Államokkal különösen kényes. Ukrán sajtóhírek szerint Zelenszkij már Donald Trump amerikai elnökkel is egyeztetett a cseréről.

Markarova utódját még nem nevezték meg, azonban a posztra több prominens jelölt is akad. A Bloomberg hírügynökség értesülése szerint akár Denisz Smihal miniszterelnök, Olha Sztefanisina miniszterelnök-helyettes, Rusztem Umerov védelmi miniszter és Herman Haluscsenko energiaügyi miniszter is esélyes lehet a posztra.

A legjelentősebb fordulatot azonban a Kirilo Budanov hírszerzési vezető eltávolítására tett kísérlet jelenti. Miközben Jermak egyre inkább monopolizálja és szűri az ukrán elnökhöz eljutó információkat, Budanov az utolsó olyan tisztségviselők egyike, akik szembesíteni tudják Zelenszkijt a kellemetlen tényekkel. Nem véletlen, hogy – a sajtó szerint valószínűleg az amerikaiak többször kifejezett rosszallása miatt – a kísérlet egyelőre nem járt sikerrel.

Jermak egyre nagyobb hatalomra tesz szert Zelenszkij mögött, szerepe azonban vitatott: míg egyesek szerint csak közvetíti az elnök akaratát, mások attól tartanak, hogy túlzott mértékben kontrollálja az információáramlást és a döntéshozatalt.

Úgy tűnik, Zelenszkij és köre nem csupán ragaszkodik a bársonyszékhez, de egyre jobban centralizálja is a döntéshozatalt, gyengítve ezzel a demokratikus kontrollt, és félresöpörve a kritikát megfogalmazókat. Nemrégiben Vitalij Klicsko kijevi polgármester egyenesen úgy fogalmazott, hogy a Zelenszkij-rezsim bűzlik a zsarnokságtól. Mint mondta, őt még valamelyest megvédi az elnök haragjától nemzetközi ismertsége, azonban Zelenszkij a katonai közigazgatáson keresztül megpróbálja megfosztani hatalmuktól a demokratikusan megválasztott polgármestereket.

Az Economist szerint az elfajuló politikai belharc nem csupán negatívan hat Ukrajnára, de egyenesen nagyobb kárt okoz, mint amekkorára az oroszok valaha képesek lennének.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: ANP via AFP)