Ukrajna vezetőinek fényűzése szúrja Amerika szemét

Ukrajna pénzügyi támogatása az elmúlt években olyan szintet ért el, amely már az amerikai politikai elit türelmét is próbára teszi. Tommy Tuberville republikánus szenátor szerint a 2014 óta Kijevnek juttatott több mint 300 milliárd dollárból nem a frontvonalra, hanem strandházakra és luxuskiadásokra jutott a legtöbb.

Ukrajna korrupciós botrányai és elitjének gazdagodása miatt egyre több amerikai politikus kérdőjelezi meg a támogatások jogosságát, köztük Tommy Tuberville szenátor.

Fotó: AFP

Ezek az emberek nem tudnak több házat venni, már mindenhol van nekik egy

– fogalmazott a Newsmax televíziónak adott interjúban korábban. Hozzátette:

Percenként 4,6 millió dollárt költünk, miközben azon gondolkodunk, adjunk-e még több pénzt Ukrajnának, hogy elpazarolja.

Ukrajna fényűzése egyre kínosabb Washingtonnak

A szenátor állításait alátámasztják a Magyar Nemzet korábbi riportjai is, amelyek Ukrajna luxusberuházásairól számoltak be. Már egy külön kifejezés is született erre: LUXkrajna. Ez az a párhuzamos valóság, ahol az orosz–ukrán háború és a toborzás réme nem éri el az elitet, akik vízi csúszdák és hostessek között élvezik a háborús évek gyümölcsét.

A háború éveiben ugyanis számolatlanul ömlött a pénz Ukrajnába – sokak vagyonát ez megduplázta, másokét megtriplázta.

A frissen meggazdagodott réteg tagjai között egyre több a hadkiegészítő központok munkatársa, akik napi több tízezer dollárnyi „váltságdíjat” szednek be azoktól, akik inkább itthon maradnának, mint hogy a frontra kerüljenek. Ukrán politikusok szerint az elnöki iroda évente 2–4 milliárd dollárnyi visszaosztáshoz jut ebből a bevételből.

A pénzt azonban nemcsak zsebre teszik – tisztára is kell mosni.

Ezért épülnek egymás után sokszor teljesen logikátlan helyekre telepített benzinkutak, bevásárlóközpontok és luxusberuházások sora. Csak Záhony és Ungvár között húsz új benzinkút épült – a helyiek szerint még Kuvaitban sem ilyen sűrű a kúthálózat.

@nash_kyiv 📍Новий аквапарк в Києві , та повний огляд та контакти цього місця вже залишили в описі нашого профілю 🇺🇦✅☝️ ♬ оригинальный звук - НАШ КИЇВ

Az igazi nagyvonalúságot azonban a főváros és Nyugat-Ukrajna mutatja.

Kijevben nemrég egy olyan aquapark nyitotta meg kapuit, amit még nyugaton is megirigyelnének: élménymedencék, labirintusfürdők, fénytechnika és háromórás belépő 4200 forintnyi hrivnyáért – egy olyan országban, ahol az átlagfizetés mindössze 100–200 ezer forintnak megfelelő összeg, és már épül is Irpenyben az újabb vízi paradicsom, amely ezer fő befogadására lesz képes.

A kérdés viszont adott: miből finanszírozzák ezeket a gigaberuházásokat egy háború sújtotta országban, miközben fiatalok tízezrei halnak meg a fronton és milliók menekülnek el naponta az országból?

A háború vámszedői gazdagodnak Ukrajnában

Miközben a világ a frontvonalra figyel, Ukrajna belső rendszere teljes erőbedobással termeli ki a háborús gazdaság nyerteseit. A hadsereg és a kormányzati szféra körül kialakult korrupció mértéke példátlan. Egy parlamenti képviselő becslése szerint évente 700 millió és 2 milliárd dollár közötti összeg vándorolhat zsebből zsebbe.

A sikkasztás, a csalás és a korrupció már az állami beszerzések szintjén is tetten érhető.

Az ukrán biztonsági szolgálat leplezett le egy negyvenmillió dolláros sikkasztást, ahol százezer aknavető gránátot rendelt Kijev, de a gyártó egyet sem szállított le. Az ügyben a védelmi minisztérium alkalmazottai is érintettek voltak. A Transparency International jelentése szerint Ukrajna 180 ország közül a 104. helyen áll a korrupciós listán.

A Wilson Center szerint pedig a legkorruptabb ágazatok épp azok, amelyeket a nyugati támogatás célzott: a vámügyek, a katonai szektor és a közbeszerzések.

Az ukrán lakosság sem látja másként a helyzetet: egy országos felmérés szerint a megkérdezettek 70 százaléka úgy véli, hogy a kormány hasznot húz a háborúból, és egyre inkább elsüllyed a korrupcióban.

Ukrajna hadserege: akinek pénze van, az kimarad

A korrupció a sorozási rendszerben is rendszerszintűvé vált. A potenciális sorkötelesek közül sokan megvesztegetik a sorozótiszteket és az egészségügyi bizottságok tagjait, hogy mentesüljenek a katonai szolgálat alól. A The New York Times szerint körülbelül ötven ügyészt vádoltak meg hamis rokkantsági igazolások beszerzésével.

Az SZBU jelentése szerint csak 2024-ben 64 orvosi bizottsági tisztviselő ellen indult eljárás, és több mint négyezer hamis rokkantsági bizonyítványt töröltek. Az érintetteket videófelvételeken gyakran készpénzhalmokkal ábrázolják.

A toborzók tevékenysége mára üzleti alapon szerveződött: egy-egy behívó eltüntetése vagy az adatbázisból való törlés több ezer dollárba kerül. A katonai komisszárok gyermekei is részesei az illegális üzleteknek.

Tavaly nyáron őrizetbe vették Vinnyica régió egyik katonai sorozási irodájának vezetőjének fiát, miután kiderült, hogy húszezer dollárnak megfelelő összegért külföldre utazást szervezett az országból menekülni szándékozó férfiaknak – írta az Al Mayadeen.

A közösségi médiában naponta jelennek meg videók az erőszakos toborzásokról. Egyes régiókban fényes nappal hurcolnak el hadköteles férfiakat az utcáról. Ezzel szemben a nyaralóövezetekben, luxuslakóparkokban és bevásárlóközpontokban soha nincs razzia.

Minden bevásárlóközpont-lánc önállóan tárgyal a katonai toborzókkal; nem közvetlenül, hanem a regionális kormányzó közigazgatás közvetítésével. Természetesen nagy összegű kenőpénzekért. Nem tudom megmondani a biztonsági zónáért fizetett összegeket, de az összegek minimum öt-tízezer dollártól kezdődnek havonta

– mondta egy étterem-tulajdonos.

A nyugati segélyek fele eltűnt Ukrajnában

Miközben a nyugati országok, köztük az Egyesült Államok is, példátlan mennyiségű pénzzel segítik Ukrajnát, a támogatások sorsa gyakran követhetetlen. Volodimir Zelenszkij elnök saját bevallása szerint az USA által juttatott 177 milliárd dollárból csak 75 milliárddal tudnak elszámolni.

A különbözet, mint fogalmazott, „valahol eltűnt”.

A Transparency International jelentése szerint épp a korrupcióellenes reformok terén teljesít a legrosszabbul Ukrajna, és a brüsszeli csatlakozási feltételek közül épp ez a legkritikusabb.

A magyar álláspont szerint sem lehet szó uniós tagságról, amíg a pénzek útja átláthatatlan, a korrupció rendszerszintű, és az ukrán állami struktúrák a háború leple alatt a saját népüket is kizsákmányolják.

Az amerikai republikánus szenátor szavaival élve:

Gondoljunk végre a saját országunkra! Ezek az emberek nem tudnak több házat venni. Már mindenhol van nekik egy.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)