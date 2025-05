Letartóztatták Zelenszkij emberét

A gyanú szerint Szmirnov 100 ezer dolláros kenőpénzt fogadott el, és illegálisan szerzett vagyonokat próbált legalizálni. Az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) szerint 2020 és 2022 között Szmirnov több mint 17 millió hrivnya (426 ezer dollár) értékű vagyont szerzett, miközben hivatalosan csak 1,3 millió hrivnya (32 500 dollár) jövedelmet vallott be.

A megszerzett javak között két luxusautó, két motorkerékpár, több parkolóhely, egy lakás Lvivben és egy telek Kárpátalján is szerepel. A NABU szerint Szmirnov megpróbálta eltitkolni a vagyonát, és többségüket testvére nevére íratta, miközben továbbra is ő használta azokat. Ügyvédje szerint az ügyészség nem mutatott be új bizonyítékokat, és az előzetes letartóztatás indoklása megalapozatlan. A védelem szerint az ügy fél éve nem halad előre, és hiányoznak az erősebb kényszerintézkedéshez szükséges feltételek.

Szmirnov a döntés után úgy nyilatkozott: Igazságtalannak tartom ezt az ítéletet. Küzdeni fogok, és bebizonyítom, hogy igazam van.

A NABU jelentése szerint Szmirnov 2019 és 2021 között mintegy 6,5 millió hrivnya (157 ezer dollár) értékben mosott tisztára pénzt, amelyet odesszai tengerparti házak építésébe fektetett egy harmadik fél nevén futó cégen keresztül.

2022-ben emellett további 100 ezer dollár értékű építkezési szolgáltatást is elfogadott, cserébe azért, hogy befolyást gyakoroljon az ukrán versenyhivatal egyik közbeszerzési döntésére.