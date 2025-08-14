Ukrajna eddigi harmincnégy éve a lopásról és a korrupcióról szólt. Az egész kilencvenes évek azzal teltek, hogy a Szovjetuniótól megörökölt vagyont miként tudják elherdálni és abból meggazdagodni. Majd pedig a maffiaharcokban egymástól is elvenni az ellopott vagyont. A kétezres években már megjelentek a fehérgalléros banditák, akik többnyire politikusokká váltak, hogy védettséget szerezzenek a vállalkozásaiknak, amelyeket csak azért hoztak létre, hogy tisztára mossák a véres úton megszerzett vagyont, írja az Origó.

Napjainkban, a kilencvenes és kétezres években meggazdagodott egykori maffiacsaládok mellett, a rendszert fenntartó belügyesek, rendőrök, titkosszolgák, határőrök az új pénzes kaszt. Őket csak két másik kaszt előzi meg, mégpedig a félkatonai, főleg náci hadosztályok (Karpatszka Szics, Azov, Ajdar, Da Vinchi Farkasai, Jobbszektor) katonái, valamint a TCK hadkiegészítői.

Míg a félkatonai szervezetek katonái többnyire operettkatonák és csak azzal foglalkoznak, hogy kirabolják a háborús területeken maradt embereket,illetve fosztogatnak, addig a TCK ugyanezt teszi csak emberrablások, védelmi pénz szedése, illetve váltságdíjak begyűjtése által.

Hihetetlen vagyonra tesznek szert. A szerencsésebbek pár hét munka után már Spanyolországban vagy Olaszországban vásárolnak villákat maguknak. Ők ugyanis még az országot is elhagyhatják. Ilyen, egy igazi tolvajdemokrácia.

A legismertebb eset Jevgenyij Boriszov odesszai TCK-parancsnoké volt, aki Spanyolországban vett négymillió eurós villát, boltsort és több százezres luxusautókkal furikázott.

Az ukrán Don Quijote a védelmi pénzek és váltságdíjak beszedéséből, vagyis hivatalos nevén a katonai felmentéseken beszedett járulékokból élt, és nem lacafacázott, már a háború első évében megvette álmai házát Marbellán.

Álomház Marbellán

( Fotó: Ukrainska Pravda)

Miután azonban lovat nem talált a dicső lovag, ezért gyorsan beszerzett még egy félmillió eurós Mercedest is.

Luxusautók sorakoznak az álomotthonok garázsaiban

(Fotó: Ukrainska Pravda)

Persze a nép egyszerű gyermeke nem élvezhette sokáig a gyorsan összegyűjtött vagyont, ugyanis az ukrán hatóságok hamar lecsaptak rá. Egy idő után ugyanis elfelejtett felfelé osztani a megfelelő irodákba a jövedelméből, emiatt elkaszálták.