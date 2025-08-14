TCKUkrajnaMarbellaálomházluxusautóháború

Luxusélet Ukrajnában nyugati segélyből

Több mint három éve áramlik számolatlanul a nyugati adófizetők pénze Ukrajnába, aminek jelentős részét egész egyszerűen ellopják. Az ukrán újgazdagok pedig imádnak dicsekedni a lopott vagyonnal.

Magyar Nemzet
2025. 08. 14. 11:46
Luxusautók sorakoznak az álomotthonok garázsaiban Fotó: Ukrainska Pravda
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ukrajna eddigi harmincnégy éve a lopásról és a korrupcióról szólt. Az egész kilencvenes évek azzal teltek, hogy a Szovjetuniótól megörökölt vagyont miként tudják elherdálni és abból meggazdagodni. Majd pedig a maffiaharcokban egymástól is elvenni az ellopott vagyont. A kétezres években már megjelentek a fehérgalléros banditák, akik többnyire politikusokká váltak, hogy védettséget szerezzenek a vállalkozásaiknak, amelyeket csak azért hoztak létre, hogy tisztára mossák a véres úton megszerzett vagyont, írja az Origó

Napjainkban, a kilencvenes és kétezres években meggazdagodott egykori maffiacsaládok mellett, a rendszert fenntartó belügyesek, rendőrök, titkosszolgák, határőrök az új pénzes kaszt. Őket csak két másik kaszt előzi meg, mégpedig a félkatonai, főleg náci hadosztályok (Karpatszka Szics, Azov, Ajdar, Da Vinchi Farkasai, Jobbszektor) katonái, valamint a TCK hadkiegészítői. 

Míg a félkatonai szervezetek katonái többnyire operettkatonák és csak azzal foglalkoznak, hogy kirabolják a háborús területeken maradt embereket,illetve fosztogatnak, addig a TCK ugyanezt teszi csak emberrablások, védelmi pénz szedése, illetve váltságdíjak begyűjtése által.

Hihetetlen vagyonra tesznek szert. A szerencsésebbek pár hét munka után már Spanyolországban vagy Olaszországban vásárolnak villákat maguknak. Ők ugyanis még az országot is elhagyhatják. Ilyen, egy igazi tolvajdemokrácia.

A legismertebb eset Jevgenyij Boriszov odesszai TCK-parancsnoké volt, aki Spanyolországban vett négymillió eurós villát, boltsort és több százezres luxusautókkal furikázott.

Az ukrán Don Quijote a védelmi pénzek és váltságdíjak beszedéséből, vagyis hivatalos nevén a katonai felmentéseken beszedett járulékokból élt, és nem lacafacázott, már a háború első évében megvette álmai házát Marbellán. 

Álomház Marbellán
(Fotó: Ukrainska Pravda)

Miután azonban lovat nem talált a dicső lovag, ezért gyorsan beszerzett még egy félmillió eurós Mercedest is. 

Luxusautók sorakoznak az álomotthonok garázsaiban
(Fotó: Ukrainska Pravda)

Persze a nép egyszerű gyermeke nem élvezhette sokáig a gyorsan összegyűjtött vagyont, ugyanis az ukrán hatóságok hamar lecsaptak rá. Egy idő után ugyanis elfelejtett felfelé osztani a megfelelő irodákba a jövedelméből, emiatt elkaszálták. 

A spanyol hadtest nevű dokumentumfilmben róla is szó van, illetve más befolyásos ukrán vezetőknek a spanyol villáiról. 

A riportfilm az ukrán tisztviselők és üzletemberek spanyolországi vagyonáról szól tehát, Boriszov mellett Petro Porosenko exelnök és barátja, Igor Kononenko marbellai szakadt villáiról is. De előkerül Petro Pinkasz egykori ukrán infrastrukturális miniszterhelyettes is, aki egy Mercedes G-wagen luxusautót vezet, és akit bűnszervezet létrehozásával gyanúsítanak. Megjelenik Olekszandr Gerega volt parlamenti képviselő, üzletember is, akinek két villája is van Valenciában. 

Egyébként a TCK újgazdagai mind ezt teszik. Boriszov csak a jéghegy csúcsa volt. Az alsóbb beosztású, mindössze egy-két hónapja dolgozó TCK-sok mind építkeznek, és főleg az ország biztonságosabb régióiban, köztük Kárpátalján: Tesla, luxusapartman, medence, szauna. Mindenre, amire csak szükségük van, megvásárolják. 

Ukrán tolvajluxus

A már említett félkatonai szervezetek katonái sem az eszükről híresek. A többnyire szegénységből jött harcosok, miután kirabolták saját honfitársaikat Kelet-Ukrajnában, sokszor elutaznak nyugatra nyaralni és ilyenkor a legdrágább szállodákat választják, és mutogatják, hogy mekkora hősök és mekkora vagyonra tettek szert. 

A feleségeik imádnak drága helyeken pózolni, miközben egy nyaralás annyiba kerül, mint a Rózsadombon egy villa. 

Az is érdekes, hogy miért van ezeken a dicső katonákon több tízezer dolláros rolex, miből telik erre? Tán a zsoldból?

Felmerül az a kérdés is, hogy míg az átlag katonák úgy hullanak a fronton, mint a legyek, szerencsésebbjük pedig amputált lábbal tér haza, addig ezek a kiskirályok, hogyan jutnak el minden hónapban nyugati nyaralásra? 

Sokak szerint Zelenszkij így vásárolja meg a nacionalistákat, akikhez maga is megpróbál hasonlítani azzal, hogy átveszi a banderista retorikát. Nyilván attól tart, ha abbahagyja a jól jövedelmező háborút, akkor pont ezek a soviniszták fogják megbuktatni, így inkább hagyja, hogy lopjanak és maga is pénzeli őket. 

Borítókép: Luxusautók sorakoznak az álomotthonok garázsaiban (Fotó: Ukrainska Pravda)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekHadházy

Látlelet

Bayer Zsolt avatarja

Alvó embert lefotózni titokban: a legalja.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.