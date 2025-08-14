törzsőrmesterKészenléti Rendőrségmellkaskompresszió

Életet mentettek a hős rendőrök

Nagy baj lehetett volna.

2025. 08. 14. 13:24
A Készenléti Rendőrség miskolci osztályának járőrei augusztus 12-én délután a Tiszai pályaudvar felé autóztak, amikor az Üteg utcai buszmegállóban egy földön fekvő férfit vettek észre – kezdte nem mindennapi beszámolóját a rendőrség.

Azonnal odaszaladtak hozzá, és látták, hogy eszméletlen, rángatózik, az orra vérzik.

Miközben egyikük mentőt hívott, a másik három járőr azonnal stabil oldalfekvésbe helyezte a férfit, hogy a váladék ne folyjon vissza az orrába. Egy idő után azonban az arca és a szája is lilulni kezdett, és az oxigénhiány miatt már nem mutatott életjeleket. 

Ekkor a rendőrök a hátára fektették, majd egy törzsőrmester azonnal megkezdte a mellkaskompressziót.

Mikor a mentők odaértek, defibrillátort és automata mellkaskompresszort alkalmaztak, mivel a férfi továbbra sem lélegzett. A mentőtiszt később azt mondta, hogy életmentő volt a kiérkezésükig tartó mellkaskompresszió. Ha a készenléti rendőrök nem kezdik meg az újraélesztést, a férfit valószínűleg nem tudták volna megmenteni, mert szívrohamot kapott – közölte a rendőrség.

 


 


 


 

