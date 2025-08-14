Orbán Viktor: A világ legerősebb családtámogatási rendszere működik Magyarországon + videó

Orbán Viktor miniszterelnök a PragerU oldalnak adott interjút, amelyben a magyar gazdaság helyzetéről, a családtámogatási rendszerről, a migrációról és az Európai Uniót érintő témákról is beszélt Marissa Streittel.

Orbán Viktor Fotó: PragerU

A kormányfő a jövő évi választás kapcsán azt mondta:

Ha nyerni akarunk a választásokon, akkor a legjobb formában kell indulnunk. És a politikai közösség, amelyhez tartozom, jelenleg úgy véli, hogy ennek a közösségnek az érdeke, hogy én vezessem. Ezért teszem, amit teszek. Ha azt mondanák, hogy van egy fiatal tehetség, aki sokkal jobb nálam, és új miniszterelnök-jelöltet szeretnének támogatni, akkor azt mondanám, sok sikert, hajrá, én támogatni fogom. De jelenleg tudják, ha folytatni szeretnék, akkor a legjobb esély a folytatásra az én oldalamon van.

A miniszterelnök a beszélgetés után egy rövid videóval jelentkezett az Instagram-oldalán, mutatjuk!

Itt pedig a teljes interjú:

Borítókép: Orbán Viktor Marissa Streitnek adott interjút (Forrás: Képernyőkép/PragerU – Fotó: AFP)