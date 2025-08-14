Orbán ViktorEurópai UnióminiszterelnökMagyarországszuverenitáscsaládpolitika

Orbán Viktor: A világ legerősebb családtámogatási rendszere működik Magyarországon + videó

Szuverenitásról, gazdaságról, családpolitikáról, a kereszténység fontosságáról is beszélt Orbán Viktorral a meghatározó amerikai konzervatív médiaóriás, a PragerU. A miniszterelnök most egy videóval jelentkezett a közösségi oldalán.

Magyar Nemzet
2025. 08. 14. 11:48
Orbán Viktor Marissa Streitnek adott interjút Fotó: Képernyőkép / PragerU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Orbán Viktor miniszterelnök a PragerU oldalnak adott interjút, amelyben a magyar gazdaság helyzetéről, a családtámogatási rendszerről, a migrációról és az Európai Uniót érintő témákról is beszélt Marissa Streittel. 

Orbán Viktor
Orbán Viktor Fotó: PragerU

A kormányfő a jövő évi választás kapcsán azt mondta:

Ha nyerni akarunk a választásokon, akkor a legjobb formában kell indulnunk. És a politikai közösség, amelyhez tartozom, jelenleg úgy véli, hogy ennek a közösségnek az érdeke, hogy én vezessem. Ezért teszem, amit teszek. Ha azt mondanák, hogy van egy fiatal tehetség, aki sokkal jobb nálam, és új miniszterelnök-jelöltet szeretnének támogatni, akkor azt mondanám, sok sikert, hajrá, én támogatni fogom. De jelenleg tudják, ha folytatni szeretnék, akkor a legjobb esély a folytatásra az én oldalamon van.

A miniszterelnök a beszélgetés után egy rövid videóval jelentkezett az Instagram-oldalán, mutatjuk!

Itt pedig a teljes interjú: 

Borítókép: Orbán Viktor Marissa Streitnek adott interjút (Forrás: Képernyőkép/PragerU – Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekHadházy

Látlelet

Bayer Zsolt avatarja

Alvó embert lefotózni titokban: a legalja.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.