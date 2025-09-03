Szijjártó Péter a közösségi oldalán hangsúlyozta: Magyarország a civilizált, kölcsönös tiszteleten alapuló Kelet–Nyugat együttműködésben érdekelt a világ ismételt blokkosodása helyett.
Szijjártó Péter: Magyarország a Kelet és a Nyugat közötti együttműködésben érdekelt
Szijjártó Péter Kínából jelentkezett be. A külgazdasági és külügyminiszter Facebook-oldalán tett közzé bejegyzést.
Magyarország jó példája annak, hogy ez az együttműködés milyen komoly előnyökkel jár
– írta Szijjártó.
A Magyar Nemzet korábban arról számolt be, Szijjártó Péter Kínába utazott. Részt vesz a pekingi győzelem napi parádé eseményén.
Borítókép: Szijjártó Péter (Facebook)
