A magyar katonák sem úsznák meg a Tisza-adót, a legénység illetménye évente 476 ezer forinttal csökkenne

Szijjártó Péter: Magyarország a Kelet és a Nyugat közötti együttműködésben érdekelt

Szijjártó Péter Kínából jelentkezett be. A külgazdasági és külügyminiszter Facebook-oldalán tett közzé bejegyzést.

2025. 09. 03. 9:16
Szijjártó Péter a közösségi oldalán hangsúlyozta: Magyarország a civilizált, kölcsönös tiszteleten alapuló Kelet–Nyugat együttműködésben érdekelt a világ ismételt blokkosodása helyett.

Magyarország jó példája annak, hogy ez az együttműködés milyen komoly előnyökkel jár

 – írta Szijjártó.

A Magyar Nemzet korábban arról számolt be, Szijjártó Péter Kínába utazott. Részt vesz a pekingi győzelem napi parádé eseményén.

