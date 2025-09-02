Rendkívüli

Elfogták a 22 hónapos kislány feltételezett gyilkosát

Szijjártó PéterEurópablokkosodásKelet

Szijjártó Péter Pekingbe utazik, ez az oka

Magyarország civilizált kelet–nyugati együttműködésben érdekelt a világ ismételt blokkosodása helyett – jelentette ki kedden Budapesten Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, mielőtt útnak indult Pekingbe.

Magyar Nemzet
2025. 09. 02. 9:52
Hungarian FM Peter Szijjarto (Photo: Facebook/Peter Szijjarto)
Szijjártó Péter arról számolt be, mielőtt útnak indult a pekingi győzelem napi parádéra, hogy a jelenlegi gazdasági, biztonsági és társadalmi feszültségek és válságok oda vezettek, hogy a világ ismét megindult a blokkosodás irányába.

Szijjártó Péter (AFP)

Ez nem jó, a blokkosodás abszolút ellentétes Magyarország érdekeivel. Mi, magyarok, abban vagyunk érdekeltek, hogy újra egy kölcsönös tiszteleten alapuló globális együttműködés jöjjön létre

 – szögezte le.

„Mi a kelet–nyugati együttműködésben vagyunk érdekeltek, és Magyarország meg is mutatta azt, hogy a civilizált kelet-nyugati együttműködés micsoda komoly előnyökkel jár” – tette hozzá.

Szijjártó Péter kifejtette, hogy a magyar gazdaság teljesítményének egyik nagyon fontos erőforrása volt az elmúlt évtizedben az, hogy az ország a Kelet és a Nyugat gazdasági találkozási pontjává vált.

A holnapi napon erről fogok tárgyalni Kínában a külügyminiszter kollegámmal és nagy kínai vállalatok vezetőivel, hogy hogyan fejlesszük a magyar–kínai gazdasági együttműködést, hogyan hozzunk újabb kínai beruházásokat Magyarországra, és hogyan legyen Magyarország még inkább nyertese a civilizált kelet–nyugati együttműködésnek

 – tudatta.

Kína szeptember 3-án tartja a győzelem napi parádét, amelyen Szijjártó Péter képviseli Magyarországot.

Borítókép: Szijjártó Péter (Facebook)

