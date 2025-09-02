Szijjártó Péter arról számolt be, mielőtt útnak indult a pekingi győzelem napi parádéra, hogy a jelenlegi gazdasági, biztonsági és társadalmi feszültségek és válságok oda vezettek, hogy a világ ismét megindult a blokkosodás irányába.
Szijjártó Péter Pekingbe utazik, ez az oka
Magyarország civilizált kelet–nyugati együttműködésben érdekelt a világ ismételt blokkosodása helyett – jelentette ki kedden Budapesten Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, mielőtt útnak indult Pekingbe.
Ez nem jó, a blokkosodás abszolút ellentétes Magyarország érdekeivel. Mi, magyarok, abban vagyunk érdekeltek, hogy újra egy kölcsönös tiszteleten alapuló globális együttműködés jöjjön létre
– szögezte le.
„Mi a kelet–nyugati együttműködésben vagyunk érdekeltek, és Magyarország meg is mutatta azt, hogy a civilizált kelet-nyugati együttműködés micsoda komoly előnyökkel jár” – tette hozzá.
Szijjártó Péter kifejtette, hogy a magyar gazdaság teljesítményének egyik nagyon fontos erőforrása volt az elmúlt évtizedben az, hogy az ország a Kelet és a Nyugat gazdasági találkozási pontjává vált.
A holnapi napon erről fogok tárgyalni Kínában a külügyminiszter kollegámmal és nagy kínai vállalatok vezetőivel, hogy hogyan fejlesszük a magyar–kínai gazdasági együttműködést, hogyan hozzunk újabb kínai beruházásokat Magyarországra, és hogyan legyen Magyarország még inkább nyertese a civilizált kelet–nyugati együttműködésnek
– tudatta.
További Külföld híreink
Kína szeptember 3-án tartja a győzelem napi parádét, amelyen Szijjártó Péter képviseli Magyarországot.
Borítókép: Szijjártó Péter (Facebook)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Újabb botrány Ukrajnában: rendőrök tepertek le egy sorozás elől menekülő férfit + videó
Ezúttal a rendőrök végezték a piszkos munkát.
Kim Dzsong Un vonata megérkezett Pekingbe
A fővárosban lezárták a központi pályaudvart.
Odesszából vitték el a férfit Zelenszkij emberrablói
Döbbenetes felvétel.
Brüsszel csak nézhet: megépül a Szibéria Ereje–2
Aláírták a memorandumot.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Újabb botrány Ukrajnában: rendőrök tepertek le egy sorozás elől menekülő férfit + videó
Ezúttal a rendőrök végezték a piszkos munkát.
Kim Dzsong Un vonata megérkezett Pekingbe
A fővárosban lezárták a központi pályaudvart.
Odesszából vitték el a férfit Zelenszkij emberrablói
Döbbenetes felvétel.
Brüsszel csak nézhet: megépül a Szibéria Ereje–2
Aláírták a memorandumot.