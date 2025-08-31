Szijjártó Péter: Világossá vált, hogy Brüsszelben magasról tesznek a kárpátaljai magyar közösség sorsára

Világossá vált, hogy Brüsszelben magasról tesznek a kárpátaljai magyar közösség sorsára. Ha az Európai Unió valóban segíteni akarna, akkor simán helyre tudná állíttatni az ukránokkal azt a 2015-ös helyzetet, amikor a kárpátaljai magyaroknak még teljes jogköreik voltak az anyanyelv használatára az oktatásban, kultúrában, közigazgatásban – fogalmazott Szijjártó Péter.

Szijjártó Péter egy újabb brüsszeli kettősmércére hívta fel a figyelmet

A külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán megosztott videóban emlékeztetett,

Amikor Zelenszkij elnök átíratta a korrupcióellenes szabályokat Ukrajnában és a saját hatáskörébe rendelte a korrupcióellenes szervezeteket, az Európai Bizottság azonnal fellépett és visszacsináltatta ezt a törvényt. Ha akarnák, ugyanígy visszacsináltathatnák a kárpátaljai magyar közösség jogait elvevő jogszabályokat, de nem akarják. Világossá tette a bővítési biztos, hogy azért van ez a különbség, mert számukra a korrupcióellenes szabályok fontosabbak, mint a magyar kisebbség sorsa.

