Szijjártó Péter: Világossá vált, hogy Brüsszelben magasról tesznek a kárpátaljai magyar közösség sorsára

Brüsszelnek fontosabbak a korrupcióellenes szabályok, mint a magyar kisebbség sorsa – jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter egy újabb brüsszeli kettősmércére hívta fel a figyelmet.

Magyar Nemzet
2025. 08. 31. 12:12
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Világossá vált, hogy Brüsszelben magasról tesznek a kárpátaljai magyar közösség sorsára. Ha az Európai Unió valóban segíteni akarna, akkor simán helyre tudná állíttatni az ukránokkal azt a 2015-ös helyzetet, amikor a kárpátaljai magyaroknak még teljes jogköreik voltak az anyanyelv használatára az oktatásban, kultúrában, közigazgatásban – fogalmazott Szijjártó Péter. 

Szijjártó Péter egy újabb brüsszeli kettősmércére hívta fel a figyelmet
Fotó: MTI

A külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán megosztott videóban emlékeztetett

Amikor Zelenszkij elnök átíratta a korrupcióellenes szabályokat Ukrajnában és a saját hatáskörébe rendelte a korrupcióellenes szervezeteket, az Európai Bizottság azonnal fellépett és visszacsináltatta ezt a törvényt. Ha akarnák, ugyanígy visszacsináltathatnák a kárpátaljai magyar közösség jogait elvevő jogszabályokat, de nem akarják. Világossá tette a bővítési biztos, hogy azért van ez a különbség, mert számukra a korrupcióellenes szabályok fontosabbak, mint a magyar kisebbség sorsa.

Borítókép: Szjjártó Péter (Fotó: AFP)
 

