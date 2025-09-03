Hortay Olivér: A szankciós politika Oroszországot Kínához és Indiához tolta, Európát pedig gyengítette

Hortay Olivér, a Századvég Energia- és Klímapolitika Üzletág kutatóintézeti igazgatója szerint a Gazprom és a CNPC által aláírt megállapodás több szempontból is mérföldkő.

A szankciós politikával az EU nemcsak, hogy kirúgta korábbi gazdasági motorjának fő pillérét – az olcsó keleti nyersanyagot – de össze is tolta Oroszországot Kínával és Indiával, ami tovább rontja versenyképességét, mondta Hortay Olivér (Fotó: AFP/Jade Gao)

A felek két ügyben állapodtak meg: egyrészt bővítik a meglévő vezeték kapacitását évi 38 milliárd köbméterről 44 milliárd köbméterre, másrészt egy új, 50 milliárd köbméter kapacitású vezetéket építenek.

Az orosz–ukrán háború kirobbanását megelőzően Oroszország évente 150 és 200 milliárd köbméter közötti mennyiséget exportált vezetéken, ennek nagy részét Európába és akkor még a volumen bővülését tervezte az Északi Áramlat 2 gázvezetéken keresztül” – kezdte a szakértő. Hozzátette: „Mostanra azonban – Magyarország és Szlovákia kivételével – az EU nagy része lemondott az olcsó vezetékes orosz gázról, így Oroszország kelet felé fordult. A szankciós politikával tehát az EU nemcsak, hogy kirúgta korábbi gazdasági motorjának fő pillérét – az olcsó keleti nyersanyagot –, de össze is tolta Oroszországot Kínával és Indiával, ami tovább rontja versenyképességét.”