A nukleáris biztonságról is szó esett

A két vezető tárgyalásainak részeként kiemelt szerepet kapott a globális biztonság és a nukleáris stabilitás kérdése is.

Putyin és Hszi Csin-ping egyetértettek abban, hogy a nukleáris konfliktus kockázata megnövekedett, különösen az atomhatalmak közötti kapcsolatok romlása miatt.

A két ország elítélte a kereskedelmi űrrendszerek fegyveres konfliktusokba való bevonását, és hangsúlyozták a multilateralizmus, azaz a nemzetközi kapcsolatok védelmét, amelynek biztosítása érdekében együtt kell működniük az ENSZ-ben és más nemzetközi fórumokon.

A két ország kapcsolata történelmi hátterű

A két állam közötti kapcsolatok nemcsak gazdasági, hanem történelmi alapokon is állnak. Kína és Oroszország közösen hangsúlyozzák a fasizmus elleni harc fontosságát és a második világháború történelmi emlékének megőrzését.

A közös nyilatkozatban kiemelték, hogy a Szovjetunió és Kína népei a háborúban történelmi jelentőségű győzelmet vívtak ki, és továbbra is együttműködnek a neonácizmus elleni küzdelemben.

A két vezető azt is kijelentette, hogy Oroszország és Kína közötti kapcsolatokat nemcsak a gazdaság, hanem a politikai és társadalmi együttműködés is meghatározza. A két ország közötti szoros együttműködés továbbra is kulcsfontosságú tényező lesz a nemzetközi kapcsolatokban, különösen a jelenlegi globális helyzetben.