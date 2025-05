A Kreml elárulta, mire készül Putyin és Hszi Csin-ping

Természetesen lesz szűk körű megbeszélés is, bár az orosz–kínai kapcsolatok kontextusában ez a kifejezés viszonylagos – nyilatkozta a szóvivő. Hozzátette: ezután kerül sor a két delegáció közötti hivatalos tárgyalásokra, majd külön is egyeztetnek a vezetők – lesz egy teázás és egy közös ebéd is. Tehát hosszú, több szintű és több formátumú kommunikációra számíthatunk, beleértve a négyszemközti megbeszélést is – fogalmazott Peszkov.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője (Fotó: AFP/Sergei Karpukhin)