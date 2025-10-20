Tűzben edzené a lányokat a magyar szövetségi kapitány

Nincs itt semmi keresnivaló! Klujber Katrinék két sima sikert arattak, ám egyrészt alacsonyan jegyzett csapatok ellen, másrészt egyelőre nem azon a színvonalon játszva, amellyel tavaly Európa-bajnoki bronzérmesek lettek. Golovin Vlagyimir együttese csütörtökön Nagykanizsán a törököket 43-30-ra, vasárnap Prágában a cseheket 31-20-ra győzte le. A gólpasszt is adó szövetségi kapitány kritikusan fogalmazott a hazai fellépés után, ezúttal árnyalta a képet.

Hasznosak voltak az Eurokupa-meccsek Golovin Vlagyimir együttesének Fotó: Katona Tibor / MTI Fotószerkesztőség

– A törökök elleni mérkőzéssel sem volt gond, bár a kapus és a védelem közötti dolgok nem működtek, de ugyanúgy lezártuk a területeket, ahogyan a mai meccsen.

Ezúttal több ütközés volt és ez sok mindent meghatároz. Távol tudtuk tartani őket a kapunktól, és persze kaptunk ilyen-olyan gólokat, de összességében a védekezésünk jól működött

– nyilatkozta az MTI-nek Golovin Vlagyimir, aki úgy véli, az első félidő második felében volt egy olyan szakasz, amikor csapata nagyon gyorsan, „félhelyzetekben” ellövöldözte a labdákat, mert a játékosok gyorsan akarták befejezni a támadásokat, de ezt megbeszélték a szünetben az öltözőben.

– A második félidő tényleg korrekt volt – összegzett pozitívan a szövetségi kapitány. Tavasszal Dániával is oda-vissza megmérkőzik a csapata az Eurokupában, de decemberben a vb-középdöntőben is minden valószínűséggel szembe jönnek majd az északiak.