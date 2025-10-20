Tűzben edzené a lányokat a magyar szövetségi kapitány

Golovin VladimirEurokupamagyar női kézilabda-válogatott

Mint beszámoltunk róla, a magyar női kézilabda-válogatott 31-20-ra győzött Csehországban, s a második Eurokupa-mérkőzését is megnyerte. A törökök elleni hazai találkozón látottakkal elégedetlen Golovin Vlagyimir ezúttal a második félidőben nem talált különösebb kivetnivalót. A szövetségi kapitány szerint ugyanakkor az első 30 percben furcsa gólokat kaptak és siettették a támadások befejezését a lányok. A november–decemberi világbajnokságra készülő magyar csapat tagjai kevesebb mint egy hónap múlva találkoznak újra. Golovin Vlagyimir a napokban alig tudott edzést tartani.

P.Fülöp Gábor
2025. 10. 20. 11:14
Golovin Vlagyimir, Nagykanizsa, 2025. október 16. Golovin Vlagyimir, a magyar válogatott szövetségi kapitánya (k) a női kézilabda Eurokupa csoportkörében játszott Magyarország - Törökország mérkőzésen a nagykanizsai Kanizsa Arénában 2025. október 16-án. A
Golovin Vlagyimir (középen) világbajnoki szemüvegen keresztül nézi a válogatott teljesítményét Fotó: Katona Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Nincs itt semmi keresnivaló! Klujber Katrinék két sima sikert arattak, ám egyrészt alacsonyan jegyzett csapatok ellen, másrészt egyelőre nem azon a színvonalon játszva, amellyel tavaly Európa-bajnoki bronzérmesek lettek. Golovin Vlagyimir együttese csütörtökön Nagykanizsán a törököket 43-30-ra, vasárnap Prágában a cseheket 31-20-ra győzte le. A gólpasszt is adó szövetségi kapitány kritikusan fogalmazott a hazai fellépés után, ezúttal árnyalta a képet.

Golovin Vlagyimir,
Hasznosak voltak az Eurokupa-meccsek Golovin Vlagyimir együttesének Fotó: Katona Tibor / MTI Fotószerkesztőség

– A törökök elleni mérkőzéssel sem volt gond, bár a kapus és a védelem közötti dolgok nem működtek, de ugyanúgy lezártuk a területeket, ahogyan a mai meccsen. 

Ezúttal több ütközés volt és ez sok mindent meghatároz. Távol tudtuk tartani őket a kapunktól, és persze kaptunk ilyen-olyan gólokat, de összességében a védekezésünk jól működött

– nyilatkozta az MTI-nek Golovin Vlagyimir, aki úgy véli, az első félidő második felében volt egy olyan szakasz, amikor csapata nagyon gyorsan, „félhelyzetekben” ellövöldözte a labdákat, mert a játékosok gyorsan akarták befejezni a támadásokat, de ezt megbeszélték a szünetben az öltözőben.

– A második félidő tényleg korrekt volt – összegzett pozitívan a szövetségi kapitány. Tavasszal Dániával is oda-vissza megmérkőzik a csapata az Eurokupában, de decemberben a vb-középdöntőben is minden valószínűséggel szembe jönnek majd az északiak. 

Golovin Vlagyimir terve

Az idén öt hónapon át meccs nélkül maradt magyar női kézilabda-válogatott legközelebb már csak novemberben, a közvetlen világbajnoki felkészüléskor áll össze. A neves hiányzókkal meghirdetett bő keret tagjai sokáig nem készülnek majd itthon, mert a szakvezető inkább abban bízik, hogy éles helyzetekben tudnak jobban fejlődni Vámos Petráék. Ezért Norvégiában szerepelnek majd egy rangos felkészülési tornán a mieink, akik négy napon belül Szerbiával, Norvégiával és Spanyolországgal is összeméri az erejét.

Biztos vagyok benne, hogy a lányok már várják, de hosszú menet lesz azzal a tornával. Az utazások miatt igazándiból ezen a héten is csak két normális edzésünk volt, szóval a csapatot a mérkőzéseken belül kell majd megerősíteni, hogy a lehető legjobb teljesítményt tudja nyújtani a vb-n

– tekintett előre Golovin Vlagyimir.

A német–holland rendezésű női kézilabda világbajnokságon a csoportkörben Szenegál, Irán és Svájc lesz Magyarország ellenfele. Az első három továbbjut, ám nem mindegy, hány pontot visz magával a középdöntőbe. Simon Petráék célja, nem is lehet más, mint, hogy mindegyik ellenfelüket legyőzzék. Ez a realitás, utána jöhetnek az igazán nagy kihívások...


 

