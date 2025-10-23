férfi kézilabda Bajnokok LigájakézilabdaONE VeszprémFüchse Berlin

Hiába adták oda előre a győzelmet, a Veszprém nagy hajrája nem ért pontot

A férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 6. fordulójában a One Veszprém haza pályán 32-31-re kikapott a csoportot továbbra is hibátlanul vezető Füchse Berlintől. A Veszprém először nem nyert otthon a BL mostani idényében, s így nagyon messze került az egyenes ági negyeddöntőtől.

Magyar Nemzet
2025. 10. 23. 20:28
Hiába a nagy hajrá, a Füchse Berlin győzelemmel távozott Fotó: Vasvári Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztőség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Legutóbb a Sporting CP otthonában az utolsó másodpercben kapott góllal maradt alul 33-32-re a Veszprém One HC, amelyre az eddigi legnehezebb feladat várt a férfikézilabda Bajnokok Ligájában. Xavi Pascual együttese az öt meccs után hibátlan, Ma­thias Gidsel személyében a világ egyik, ha nem a legjobb játékosát a soraiban tudó Füchse Berlint fogadta a One Veszprém Arénában, megijedni azonban nem volt szabad, a magyar gárda ugyanis tavaly ősszel Berlinben is megmutatta, hogy verhető a csütörtöki összecsapásra sorozatban tíz győzelemmel érkező német sztárcsapat – igaz, márciusban aztán a Füchse is nyerni tudott idegenben.

Sokba került a Veszprémnek, hogy csak a végén kapta össze magát
Sokba került a Veszprémnek, hogy csak a végén kapta össze magát (Fotó: Vasvári Tamás/MTI Fotószerkesztőség)

Bár a csoportkör márciusi vége még nagyon messze van, a Veszprémnek nyernie kellett ahhoz, hogy megmaradjon a reális esély az egyenes ágon negyeddöntőt jelentő első két hely egyikére. Érdekesség, hogy a németek honlapja megelőlegezte a bakonyiaknak ezt a sikert, ugyanis azt írta, hogy a Veszprém megnyerte az első három hazai meccsét a BL-ben, miközben éppen a berliniek elleni volt a harmadik hazai találkozója a magyar csapatnak.

A meccs előtt a legendáit köszöntő Veszprém jól kezdte az összecsapást, Gidsel vezetést jelentő góljára hárommal felelt, és a félidő elején sikerült is tartani az egy-két gólos előnyt. Aztán 7-7-nél jött Fabian Wiede sajnálatos sérülése, a Berlin rutinos német játékosának a jobb térde sérült meg, hordágyon kellett levinni, miközben Ligetvári Patrik egészen a játékoskijáróig kísérte.

A szomorú közjáték a Veszprémet zavarta meg jobban, Gidsel újabb góljával a meccs eleje óta először a Füchse Berlin került előnybe, s bár ezt még egy darabig sikerült minimális különbségen tartani, egy nyolcperces gólcsend után nehéz helyzetbe került a magyar csapat, amely végül 16-12-es német előnynél vonulhatott pihenőre. Vigaszt talán az jelenthetett a támadásban rendkívül pontatlan hazaiaknak, hogy Max Darj, a németek csapatkapitánya összeszedte a harmadik kiállítását, így vele már nem kellett bajlódni.

A Veszprém a végén jött vissza, de ez kevés volt

A második félidő sem indult a legjobban, Hugo Descat elhibázta a megítélt hétméterest, miközben hátul továbbra is bizonytalankodtak a játékosok, s így pillanatok alatt hatgólosra nőtt a két csapat közötti különbség – nem véletlen, hogy Xavi Pascual néhány perc után időt kért.

A spanyol szakember dühöngése némiképp összekapta magát a Veszprém, a négygólos különbségnél azonban nem sikerült közelebb kerülni – hiába volt két óriási ziccere Bjarki Már Elíssonéknak, Dejan Miloszavljev eszén nem lehetett túljárni.

Az utolsó percekben aztán megtört a jég, a veszprémi lövések utat találtak a németek kapujába, miközben a vendégek egyre jobban elbizonytalanodtak a tűzbe jövő hazai drukkereknek és az alaposan elolvadó előnynek köszönhetően. Az utolsó szó azonban mégis a Berliné volt, a végső időkérés után Av Teigum eldöntötte a meccset, Elísson gyors gólja csak a szoros, 32-31-es vereséghez volt elegendő.

A két csapat hatodik egymás elleni tétmérkőzésén egy döntetlen és két veszprémi siker mellett harmadszor nyert a Füchse.

A három-három győzelemmel és vereséggel álló bakonyiak a következő fordulóban, november 12-én a norvég Kolstad HB vendégei lesznek, az ugyanilyen mutatóval rendelkező Szeged pedig ugyanazon a napon az északmacedón Eurofarm Peliszter otthonában lép pályára.

Férfi kézilabda Bajnokok Ligája, A-csoport, 6. forduló:

One Veszprém HC–Füchse Berlin (német) 31-32 (12-16)

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekGyalog Galopp

Ruszimuszi üzent

Bayer Zsolt avatarja

Mi is üzenünk neki, Bátor Sir Robin dalával a Gyalog galopp-ból.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu