Az MLSZ titkos üzenete? Fontos információ rejtőzhet benne a szurkolók számára is

Marco Rossi évek óta járja a hazai labdarúgó-bajnokság meccseit, hogy a helyszínen is figyelje a jelöltjeit, akik meghívót kaphatnak a magyar válogatott keretébe. Az új idényben elméletileg szélesebb lett a lehetőségek palettája, az MLSZ ajánlása miatt az NB I-es csapatok döntő többsége legalább öt magyar játékost tart a pályán, köztük az FTC és a Puskás Akadémia is, olyan élcsapatok, amelyekre az utóbbi idényekben inkább a légiósok túlsúlya volt jellemző. Talán nem túlzás ennek a változásnak is betudni, hogy Rossi több NB I-es abszolút újoncot is meghívott a keretbe. Arra viszont nem kell számítani, hogy az Írország elleni kezdőcsapat is tele lesz a hazai bajnokságból meghívott labdarúgókkal.

Callum Styles légiósként, Ötvös Bence NB I-es futballistaként került a magyar válogatott keretébe, Marco Rossi utóbbival újoncot avatna Írország ellen (Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter)

A pálya két végén biztosnak tűnik két FTC-játékos kezdése: a kapus, Dibusz Dénes és a középcsatár, Varga Barnabás már jóval a „magyarszabály” megjelenése előtt kiharcolta magának ezt a pozíciót.

Három vagy négy védő? Marco Rossi döntése az NB I-es kezdők számára is kihathat

Kettejük között viszont a légiósok viszik majd a prímet: Szoboszlai Dominik, Sallai Roland és Willi Orbán nélkül például elképzelhetetlen a magyar kezdőcsapat. Schäfer András kiválásával a középpályán nyílik még jó esély van NB I-es labdarúgó – Tóth Alex, Ötvös Bence vagy Vitális Milán – kezdésére, illetve ott van Nagy Zsolt, aki az idei négy válogatott meccsből háromszor kezdett, s bár Kerkez Milos előtte áll a balhátvédek rangsorában, feltűnhet más poszton is.

Itt kerülhet képbe egy másik kulcskérdés: változtat-e Marco Rossi az elmúlt években megszokott három középső védős felálláson. Azt láttuk, hogy a szakember kísérletezett a négyvédős rendszerrel, s akár árulkodó lehet az MLSZ kommunikációja is.

Kerkez és Nagy, illetve a jobb szárnyon szereplő Bolla Bendegúz és Loic Nego rendszeresen középpályásként jelentek meg a kerethirdetés során, most viszont a védők közé sorolta őket a magyar szövetség a hivatalos felületein, ahová a legutóbbi kerethirdetések alkalmával csak a középhátvédek kerültek.