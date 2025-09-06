magyar labdarúgó válogatottLabdarúgó NB IMLSZMarco Rossi

Az MLSZ titkos üzenete? Fontos információ rejtőzhet benne a szurkolók számára is

Az MLSZ a „magyarszabály” néven ismert ajánlás bevezetésével hozzájárult ahhoz, hogy a magyar válogatott keretében több NB I-es játékos legyen, de Marco Rossi a kezdőcsapatba vélhetően keveset nevez majd közülük. Rossi taktikai váltásra is készülhet, de csak a meccsen derül ki, hogy volt-e jelentősége az MLSZ kommunikációbeli változtatásának.

Koczó Dávid
2025. 09. 06. 6:07
Gruber Zsombor, Szalai Gábor és Ötvös Bence is tagja a magyar válogatott keretének, de aligha lesz mindhárom FTC-játékos Marco Rossi kezdőjében Fotó: Polyák Attila
Marco Rossi évek óta járja a hazai labdarúgó-bajnokság meccseit, hogy a helyszínen is figyelje a jelöltjeit, akik meghívót kaphatnak a magyar válogatott keretébe. Az új idényben elméletileg szélesebb lett a lehetőségek palettája, az MLSZ ajánlása miatt az NB I-es csapatok döntő többsége legalább öt magyar játékost tart a pályán, köztük az FTC és a Puskás Akadémia is, olyan élcsapatok, amelyekre az utóbbi idényekben inkább a légiósok túlsúlya volt jellemző. Talán nem túlzás ennek a változásnak is betudni, hogy Rossi több NB I-es abszolút újoncot is meghívott a keretbe. Arra viszont nem kell számítani, hogy az Írország elleni kezdőcsapat is tele lesz a hazai bajnokságból meghívott labdarúgókkal.

Telki 20250903 Labdarúgás válogatott edzés sajtótájékoztató Fotó:Kovács Péter - Nemzeti Sport A képen: Callum Styles , Ötvös Bence
Callum Styles légiósként, Ötvös Bence NB I-es futballistaként került a magyar válogatott keretébe, Marco Rossi utóbbival újoncot avatna Írország ellen (Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter)

A pálya két végén biztosnak tűnik két FTC-játékos kezdése: a kapus, Dibusz Dénes és a középcsatár, Varga Barnabás már jóval a „magyarszabály” megjelenése előtt kiharcolta magának ezt a pozíciót.

Három vagy négy védő? Marco Rossi döntése az NB I-es kezdők számára is kihathat

Kettejük között viszont a légiósok viszik majd a prímet: Szoboszlai Dominik, Sallai Roland és Willi Orbán nélkül például elképzelhetetlen a magyar kezdőcsapat. Schäfer András kiválásával a középpályán nyílik még jó esély van NB I-es labdarúgó – Tóth Alex, Ötvös Bence vagy Vitális Milán – kezdésére, illetve ott van Nagy Zsolt, aki az idei négy válogatott meccsből háromszor kezdett, s bár Kerkez Milos előtte áll a balhátvédek rangsorában, feltűnhet más poszton is.

Itt kerülhet képbe egy másik kulcskérdés: változtat-e Marco Rossi az elmúlt években megszokott három középső védős felálláson. Azt láttuk, hogy a szakember kísérletezett a négyvédős rendszerrel, s akár árulkodó lehet az MLSZ kommunikációja is.

Kerkez és Nagy, illetve a jobb szárnyon szereplő Bolla Bendegúz és Loic Nego rendszeresen középpályásként jelentek meg a kerethirdetés során, most viszont a védők közé sorolta őket a magyar szövetség a hivatalos felületein, ahová a legutóbbi kerethirdetések alkalmával csak a középhátvédek kerültek.

Az esetleges szerkezetváltás Nagy Zsolt kezdőcsapatba kerülésének esélyeit növelheti, hiszen jobban elférhet Kerkezzel együtt is a pályán, bár szerepelhet a képletben a szigetországi futballt nagyon jól ismerő Callum Styles is, akire klubjában, az angol másodosztályú West Bromwichban immár rendszeresen balhátvédként számítanak.

Szalai Attila beszélt a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón a különböző felállásokról, s minden bizonnyal a szurkolók is kíváncsian várják, hogy miként áll majd fel a válogatott, bár vannak köztük, akik éppen az MLSZ-kommunikáció más elemét kifogásolják.

Valamiben biztosan veri Magyarország az íreket

Szintén változás volt a kerethirdetéskor, hogy Szoboszlai Dominik a támadók helyett a középpályások közé került, s ha nem is jobbhátvédként, de a korábbinál visszavontabb pozícióban számíthat rá Rossi. Sallai Roland viszont, aki klubjában immár rendszeresen játszik a védelem jobb oldalán, az MLSZ-kommunikációban maradt a támadósorban.

Ötvös debütálására legalább csereként jó esély lehet, bár ugyanerre vár középpályásként a már júniusban is kerettag Vitális Milán (ETO FC) is. Ha pedig majd a támadósorban akar frissíteni Rossi, azt szinte biztosan itthon játszó labdarúgóval teszi meg, az MTK-tól behívott, de azóta Lengyelországba szerződött Molnár Rajmund lesz az egyetlen légiós cserecsatárunk a kispadon.

Hogy végül mivel rukkol elő Rossi, az este kiderül. Az eddigi tapasztalatok és a jelenlegi keret alapján a kezdőcsapatában vélhetően három-négy NB I-es játékos lesz.

Amiben biztosak lehetünk, hogy több otthon játszó futballistánk lesz a pályán, mint az íreknél, ott ugyanis – egyébként teljesen megszokott módon – senki sem képviseli az ír ligát, annak ellenére sem, hogy a képviselői történelmet írtak: a 2025/26-os lesz az első idény, amelyben két ír klub is szerepel majd UEFA-főtáblán, a Shelbourne és a Shamrock Rovers is a Konferencialiga alapszakaszában játszik majd.

Európai vb-selejtezők, F csoport, 1. forduló

Szombat
Örményország–Portugália 18.00 (tv.: Spíler 2)
Írország–Magyarország 20.45 (tv.: M4 Sport)


 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

