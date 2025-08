Magyar Péter éles kritikát kapott Kolozsvárról, mert újságírókat tiltatott ki, köztük lapunkét

Keményen beolvasott a Tisza Pártnak Sabin Gherman kolozsvári újságíró. A Magyar Péter vezette ellenzéki alakulat Maros megyében rendezett táborába nem engedték be számos sajtóorgánum munkatársát, akit pedig beengedtek, azt rövid úton ki is tiltották – írja a Kronika Online. Így járt lapunk munkatársa is.

Magyar Péter és rendezvénye nem várt helyről kapott kritikát. Fotó: Hatlaczki Balázs

Amint arról beszámoltunk, mind lapunk, mind pedig a Hír TV munkatársai – akiket szintén kitiltottak – azután kerültek tiltólistára, hogy megjelentették az első cikket arról, hogy alig vannak a rendezvényen.

Szombaton aztán kiderült, hogy a feketelistán szereplő sajtóorgánumok listája bővebb: nem engedték be a nagyadorjáni tábor területére a Székelyhon és a Maszol portál, valamint a román közszolgálati televízió (TVR) újságíróit sem – emlékeztetett a Kronika Online. A Székelyhon munkatársainak utólag azzal a feltétellel adtak volna bejárást a szervezők, ha a fényképezőgépüket és a laptopjukat nem viszik magukkal.

Sabin Gherman: Hol a tisztelet mások iránt?

A sajtóhoz való meghökkentő viszonyulás a Közösségi Párbeszéd Tábor román részvevői körében is értetlenséget váltott ki, miután a rendezvény elméletileg a párbeszédet és a közös gondolkodást hirdeti. Ez azonban úgy fest, csak szlogen.

A kolozsvári újságíró Sabin Gherman kemény üzenetet küldött Magyar Péternek.

Abban a pillanatban, amikor azt firtatod, hogy egy újságírónak milyen irányultsága van, és elutasítod a jelenlétét a rendezvényén, bennem erős kételyek merülnek fel. Ha Magyar Péter csapata becsületes, felmerül a kérdés, miért utasított ki bizonyos erdélyi magyar újságírókat, és firtatta az irányultságukat. Ha nem becsületes – márpedig a nagyadorjáni tábor kapuján kívül tartott újságírók esete erre utal –, akkor ugyanez a stáb egyszerűen kétségbe vonja mindazt, amit a Tisza Párt Magyarországon hangoztat. Hol a tisztelet aziránt, aki elmegy, hogy megismerje a te elképzeléseidet, és hol itt a szabadság?

– fogalmazott az újságíró, aki kiemelte: nem akarja Magyar Péternek felróni a kitiltást, azonban nem hallgathat róla. Véleménye szerint a kitiltás több egy incidensnél, itt felmerül a véleményszabadság megkérdőjelezésének tényállása.

Az is nagy ellentmondás, hogy miközben több újságírót nem engedtek be a táborba, odabent panelbeszélgetés zajlott a sajtószabadságról, a média szerepéről, a véleményszabadságról. Ilyet nem szabad, keserű szájízt hagyott bennem (…) Az incidens után erős kételyek merülnek fel bennem annak kapcsán, hogy a Tisza Párt Európa- és NATO-párti, jobbközép alakulat, ahogyan meghatározza magát

– jelentette ki Sabin Gherman. Az újságíró ugyanakkor kételyeinek adott hangot annak kapcsán, hogy Magyar Péterből Magyarország miniszterelnöke válhat, egyúttal „szomorúnak” nevezte, hogy a nagyadorjáni táborban elhangzott „tizenöt oldalnyi” beszédét a Tisza Párt vezetője felolvasta, „mint Fidel Castro”.