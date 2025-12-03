Rendkívüli

A brüsszeli korrupciós ügyben váratlan lépést tett a rendőrség, erre senki nem számított

feleségférjbakancs

A hajánál fogva húzta, majd eszméletlenre verte a nyílt utcán a feleségét egy salgótarjáni férfi

Minek ide ellenség.

Magyar Nemzet
Forrás: Magyarország Ügyészsége2025. 12. 03. 11:33
abuse
illusztráció Forrás: Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az utcán, részegen verte meg a feleségét egy 24 éves férfi Salgótarjában, ezért a járási ügyészség indítványára a bíróság elrendelte a letartóztatását – írja az ügyészség.

A megalapozott gyanú szerint a férfi november 22-én, részegen ért haza Salgótarjánba, ahol az édesapja lakásában találkozott a feleségével. Gyalog indultak bérelt lakásukba, amikor a férfi dühbe gurult, és kiabálni kezdett a sértettel, őt hibáztatta, amiért kiskorú gyermeküket nevelőszülőknél helyezték el. 

A férj térden rúgta a nőt a munkavédelmi bakancsával, majd ököllel arcon ütötte. 

A nő a földre esett, és elájult.

De ez nem volt elég, a továbbiakban is rugdosta és ütötte a nőt, majd a hajánál és a lábánál fogva vonszolta. Rövid idő múlva magára hagyta a még mindig alélt nőt, aki csonttöréses sérüléseket szenvedett el.

A rendőrjárőrök hamarosan elfogták a férjet, és őrizetbe vették.

A korábban távoltartás hatálya alatt álló elkövető megalapozottan gyanúsítható védekezésre vagy akaratnyilvánításra képtelen személy sérelmére elkövetett súlyos testi sértés bűntettével. Az ügyészség a bűnismétlés megakadályozása érdekében indítványozta a letartóztatását, melyet a Salgótarjáni Járásbíróság nyomozási bírája elrendelt. A döntés nem végleges.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekadósság

Tudom, ez is olyan unalmas…

Bayer Zsolt avatarja

A tények olyan unalmasak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu