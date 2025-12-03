A hajánál fogva húzta, majd eszméletlenre verte a nyílt utcán a feleségét egy salgótarjáni férfi

A megalapozott gyanú szerint a férfi november 22-én, részegen ért haza Salgótarjánba, ahol az édesapja lakásában találkozott a feleségével. Gyalog indultak bérelt lakásukba, amikor a férfi dühbe gurult, és kiabálni kezdett a sértettel, őt hibáztatta, amiért kiskorú gyermeküket nevelőszülőknél helyezték el.

A férj térden rúgta a nőt a munkavédelmi bakancsával, majd ököllel arcon ütötte.

A nő a földre esett, és elájult.