A hajánál fogva húzta, majd eszméletlenre verte a nyílt utcán a feleségét egy salgótarjáni férfi

Az utcán, részegen verte meg a feleségét egy 24 éves férfi Salgótarjában, ezért a járási ügyészség indítványára a bíróság elrendelte a letartóztatását – írja az ügyészség.
A megalapozott gyanú szerint a férfi november 22-én, részegen ért haza Salgótarjánba, ahol az édesapja lakásában találkozott a feleségével. Gyalog indultak bérelt lakásukba, amikor a férfi dühbe gurult, és kiabálni kezdett a sértettel, őt hibáztatta, amiért kiskorú gyermeküket nevelőszülőknél helyezték el.
A férj térden rúgta a nőt a munkavédelmi bakancsával, majd ököllel arcon ütötte.
A nő a földre esett, és elájult.
De ez nem volt elég, a továbbiakban is rugdosta és ütötte a nőt, majd a hajánál és a lábánál fogva vonszolta. Rövid idő múlva magára hagyta a még mindig alélt nőt, aki csonttöréses sérüléseket szenvedett el.
A rendőrjárőrök hamarosan elfogták a férjet, és őrizetbe vették.
A korábban távoltartás hatálya alatt álló elkövető megalapozottan gyanúsítható védekezésre vagy akaratnyilvánításra képtelen személy sérelmére elkövetett súlyos testi sértés bűntettével. Az ügyészség a bűnismétlés megakadályozása érdekében indítványozta a letartóztatását, melyet a Salgótarjáni Járásbíróság nyomozási bírája elrendelt. A döntés nem végleges.
