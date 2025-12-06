Genetikai vizsgálatra vár a Tiszafüreden talált kölyök tigris

A Fővárosi Állatkertnél jelenleg a tiszafüredi kölyök tigris genetikai vizsgálatára várnak, hogy meghatározzák a szaporíthatóságát és a programba való bevonhatóságát.

Az EAZA-tagállatkertek kiemelt figyelmet fordítanak a fajmegőrzési és visszatelepítési programokra.

Ennek köszönhetően számos, a természetben kihalt vagy veszélyeztetett faj újra visszakerülhet természetes élőhelyére, például a mhorr gazella, a Przewalski-vadló vagy az európai bölény.

A Fővárosi Állatkert is részt vesz ilyen programokban, a vörös pandától a gorillákig, és nem ritka, hogy ritkuló állatokat telepítenek vissza a természetbe, mint az óriásvidrák vagy a tarvarjak esetében. Ahhoz azonban, hogy a visszatelepítés valóban fajmegőrzés legyen, pontosan ismerni kell az egyed genetikai hátterét.

Hibridek, azaz két alfaj keverékei nem vehetnek részt a programban, mivel a természetben ezek az alfajok valószínűleg nem találkoznának.

Egy EAZA - the European Association of Zoos and Aquaria tagállatkert számára (mint a Fővárosi Állat- és Növénykert is) ezért különös kihívás egy ilyen egyed elhelyezése, hát még ha kézhez szoktatott és nem a fajtársaihoz.

A Fővárosi Állatkert jelenleg egyeztet a jövőbeli megoldásról, és a közlemény szerint van ok a bizakodásra.

Mint ismert, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) természetkárosítással és veszélyes állat tartásával kapcsolatos kötelezettség megszegésével gyanúsít egy 40 éves tiszafüredi férfit, aki saját otthonában tartott egy párhónapos tigrist.

