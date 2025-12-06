Rendkívüli

Orbán Viktor: Erőssé kell tennünk Magyarországot, hogy ki tudjunk maradni a háborúból – Kövesse nálunk élőben!

tigrisFővárosi Állatkertkölyök

Genetikai vizsgálatra vár a Tiszafüreden talált kölyök tigris

Egyelőre nem lehet tudni, szaporítható-e a tiszafüredi kölyök tigris. A döntéshez a genetikai vizsgálatok eredményeire vár a Fővárosi Állatkert, ami akár négy hétig is eltarthat.

Magyar Nemzet
2025. 12. 06. 11:25
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Fővárosi Állatkertnél jelenleg a tiszafüredi kölyök tigris genetikai vizsgálatára várnak, hogy meghatározzák a szaporíthatóságát és a programba való bevonhatóságát.

Fotó:  Police.hu

Az EAZA-tagállatkertek kiemelt figyelmet fordítanak a fajmegőrzési és visszatelepítési programokra. 

Ennek köszönhetően számos, a természetben kihalt vagy veszélyeztetett faj újra visszakerülhet természetes élőhelyére, például a mhorr gazella, a Przewalski-vadló vagy az európai bölény.

A Fővárosi Állatkert is részt vesz ilyen programokban, a vörös pandától a gorillákig, és nem ritka, hogy ritkuló állatokat telepítenek vissza a természetbe, mint az óriásvidrák vagy a tarvarjak esetében. Ahhoz azonban, hogy a visszatelepítés valóban fajmegőrzés legyen, pontosan ismerni kell az egyed genetikai hátterét. 

Hibridek, azaz két alfaj keverékei nem vehetnek részt a programban, mivel a természetben ezek az alfajok valószínűleg nem találkoznának.

Egy EAZA - the European Association of Zoos and Aquaria tagállatkert számára (mint a Fővárosi Állat- és Növénykert is) ezért különös kihívás egy ilyen egyed elhelyezése, hát még ha kézhez szoktatott és nem a fajtársaihoz.

A Fővárosi Állatkert jelenleg egyeztet a jövőbeli megoldásról, és a közlemény szerint van ok a bizakodásra.

Mint ismert, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) természetkárosítással és veszélyes állat tartásával kapcsolatos kötelezettség megszegésével gyanúsít egy 40 éves tiszafüredi férfit, aki saját otthonában tartott egy párhónapos tigrist. 

Borítókép: tiszafüredi kölyök tigris (Forrás: Facebook)

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekUrsula von der Leyen

Egy kis vacsi

Bayer Zsolt avatarja

A helyes megfejtők között plüss Ursulákat sorsolunk ki.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu