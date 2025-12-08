Veresegyházi Medveotthontigriskölyökállatkert

Otthonra talált a tiszafüredi kistigris

A Veresegyházi Medveotthon fogadja majd be a Tiszafüreden talált tigriskölyköt. Az állatnak jó az étvágya, és megkapta az első kötelező oltásait.

Magyar Nemzet
2025. 12. 08. 16:38
Fotó: Kocsis Zoltán Forrás: MTI
A Veresegyházi Medveotthonba kerül majd az a tigriskölyök, amelyet a napokban találtak a rendőrök egy tiszafüredi házban.

Budapest, 2025. december 8. A rendőrség által egy tiszafüredi férfitől lefoglalt 3 hónapos kistigris hőmérsékletét mérik a Fővárosi Állat- és Növénykert állatorvosi klinikáján 2025. december 8-án. A 40 éves férfi ellen természetkárosítás, valamint veszélyes állat tartásával kapcsolatos kötelezettség megszegése miatt indult eljárás. MTI/Kocsis Zoltán
A rendőrség által egy tiszafüredi férfitől lefoglalt 3 hónapos kistigris hőmérsékletét mérik a Fővárosi Állat- és Növénykert állatorvosi klinikáján 2025. december 8-án
(Fotó: Kocsis Zoltán / MTI)

A Fővárosi Állat- és Növénykert közösségi oldalán közölte,

a most három hónapos tigris a Veresegyházi Medveotthon, a veresegyházi és tiszafüredi városvezetés összefogásának és szóbeli megállapodásának köszönhetően várhatóan 2026 kora tavaszán költözhet végleges otthonába.

A medveotthon a települések anyagi támogatása mellett vállalta, hogy kialakít egy, az állat igényeinek megfelelő kifutót. Amíg ez elkészül, a budapesti állatkert munkatársai gondoskodnak a kölyökről.

A tigriskölyök hétfőn megkapta első kötelező oltásait. A játékos és kitűnő egészségnek örvendő állatnak egyelőre még nem adtak nevet. A nagyragadozó szépen gyarapodik, a súlya már elérte a 11 kilogrammot.

A 40 éves férfi ellen, akitől lefoglalták a tigriskölyköt, természetkárosítás, valamint veszélyes állat tartásával kapcsolatos kötelezettség megszegése miatt indult eljárás.

Borítókép: A rendőrség által egy tiszafüredi férfitől lefoglalt 3 hónapos kistigris a Fővárosi Állat- és Növénykert állatorvosi klinikáján, ahol védőoltást kapott 2025. december 8-án (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)


