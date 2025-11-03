Újabb brutális felvétel került elő az ukrán kényszersorozásról: félmeztelen férfit hurcoltak el + videó

Egyre több videó tanúsítja, hogy Ukrajnában az utcákról is hadba viszik az embereket, új szintre lépett a kényszersorozás. A legfrissebb felvétel Vinnicja megyében készült, ahol az Azov különleges egység tagjai egy szinte meztelenre vetkőztetett férfit kényszerítenek be egy járműbe – írja az Ellenpont.

Egyre több videó tanúsítja, hogy Ukrajnában az utcákról is hadba viszik az embereket, új szintre lépett a kényszersorozás Fotó: AFP

A történtek megrázóak, ám nem egyedülállóak: az utóbbi hónapokban számos hasonló elhurcolásról számoltak be ukrán források.

Bár a kijevi kormányzat hivatalosan tagadja, hogy erőszakkal vinnének embereket a hadseregbe, a nyilvánosságra kerülő felvételek ennek ellentmondanak. Az Ellenpont birtokába jutott videó is arról tanúskodik, hogy a háborúhoz egyre kétségbeesettebb eszközökkel próbálnak katonákat toborozni. Az ukránok körében pedig már az sem nyújt védelmet, ha valakinek jogszerű mentessége lenne a szolgálat alól.

Sorkatonasági tervek a kényszersorozás árnyékában

A kényszersorozások árnyékában Magyarországon is újra napirendre került a sorkatonaság kérdése. A Tisza Párt egyik ismert alakja, Ruszin-Szendi Romulusz, korábbi vezérkari főnök, egy lakossági fórumon úgy fogalmazott: