sorkatonaságkényszersorozásRuszin-Szendi RomuluszTisza Pártkatonai szolgálatorosz-ukrán háború

Újabb brutális felvétel került elő az ukrán kényszersorozásról: félmeztelen férfit hurcoltak el + videó

Egyre durvább módszerekkel zajlik a kényszersorozás Ukrajnában: ezúttal Vinnicja megyéből került elő egy megrázó felvétel, amelyen fegyveres katonák rángatnak be egy szinte meztelen férfit egy furgonba. Miközben Kijev továbbra is tagadja az erőszakos toborzásokat, a bizonyítékok napról napra szaporodnak. A jelenetek hátterében Európa-szerte újra napirenden van a sorkatonaság – Magyarországon is akad, aki nyíltan beszél róla.

Magyar Nemzet
2025. 11. 03. 11:50
Egyre durvább módszerekkel zajlik a kényszersorozás Ukrajnában: ezúttal Vinnicja megyéből került elő egy megrázó felvétel Forrás: AFP
Egyre több videó tanúsítja, hogy Ukrajnában az utcákról is hadba viszik az embereket, új szintre lépett a kényszersorozás. A legfrissebb felvétel Vinnicja megyében készült, ahol az Azov különleges egység tagjai egy szinte meztelenre vetkőztetett férfit kényszerítenek be egy járműbe – írja az Ellenpont.

Egyre több videó tanúsítja, hogy Ukrajnában az utcákról is hadba viszik az embereket, új szintre lépett a kényszersorozás Fotó: AFP

A történtek megrázóak, ám nem egyedülállóak: az utóbbi hónapokban számos hasonló elhurcolásról számoltak be ukrán források.

Bár a kijevi kormányzat hivatalosan tagadja, hogy erőszakkal vinnének embereket a hadseregbe, a nyilvánosságra kerülő felvételek ennek ellentmondanak. Az Ellenpont birtokába jutott videó is arról tanúskodik, hogy a háborúhoz egyre kétségbeesettebb eszközökkel próbálnak katonákat toborozni. Az ukránok körében pedig már az sem nyújt védelmet, ha valakinek jogszerű mentessége lenne a szolgálat alól.

Sorkatonasági tervek a kényszersorozás árnyékában

A kényszersorozások árnyékában Magyarországon is újra napirendre került a sorkatonaság kérdése. A Tisza Párt egyik ismert alakja, Ruszin-Szendi Romulusz, korábbi vezérkari főnök, egy lakossági fórumon úgy fogalmazott:

Nem megszüntettük, csak felfüggesztettük a sorkatonaságot. Ha baj van, mindenkit be kell rántani.

Szavait később egy másik felvételen is megerősítette, kijelentve:

Ha gáz van, akkor mindenki be lesz vonultatva.

A politikus kijelentései komoly visszhangot váltottak ki, különösen most, amikor a szomszédban már az utcán is elvisznek embereket katonának.

Európa háborús lázban: újra jön a sorkatonaság

Nemcsak Ukrajna, hanem az európai országok egy része is a sorkatonaság visszahozását fontolgatja. 

  • Németországban a svéd modellt kívánják átvenni, amely eleinte önkéntes alapon működik, ám szükség esetén kötelezővé válhat.
  • Lengyelországban minden 19 éves férfit orvosi alkalmassági vizsgálatra köteleznek – ez a sorkatonaság előkészítésének egyértelmű jele.
In Krakow, Poland, on October 3, 2025, soldiers participate in the official celebrations of the 6th Airborne Brigade Day at the Polish Aviation Museum. On the occasion of the 6th Airborne Brigade Day, named after Brigadier General Stanislaw Sosabowski, a ceremonial assembly takes place at the Polish Aviation Museum. During the event, decorations are awarded, followed by a parade featuring a parachute jump demonstration. The celebration also includes stands prepared by various uniformed services for participants. (Photo by Klaudia Radecka/NurPhoto) (Photo by Klaudia Radecka / NurPhoto via AFP)
Európa háborús lázban: újra jön a sorkatonaság Fotó: AFP

Horvátországban pedig már döntés is született: a parlament módosította a védelmi törvényt, így jövőre ismét bevezetik a kötelező katonai szolgálatot. Ezzel tíz uniós tagállamban lesz érvényben sorkatonaság.

Miközben Ukrajnában egyre kétségbeesettebben próbálják feltölteni a frontvonalakat, Európa más részein is megkezdődött a kötelező katonai szolgálat visszahozása. A Vinnicja megyei felvétel nemcsak az ukrán háború borzalmait mutatja meg, hanem figyelmeztető jel is: ha a béke helyett a fegyverkezés útját választják az országok, akkor előbb-utóbb „mindenkit be fognak rántani” – ahogyan Ruszin-Szendi Romulusz fogalmazott.

Borítókép: Ukrajnában az utcákról is hadba viszik az embereket a TCK emberei (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

