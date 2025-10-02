Jól belehúztak, az olimpiai és az Európa-bajnokot is megkapta a magyar válogatott

A magyar női vízilabda-válogatott a világbajnok Görögországot elkerülte, de a legjobb négy közé jutáshoz legalább az egyiket meg kell majd előznie az olimpiai bajnok és a címvédő közül az Európa-bajnokságon. A kontinensviadal sorsolásán nem fogta Fortuna a mieink kezét.

A magyar női vízilabda-válogatott a nyáron vb-döntőbe jutott Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI Fotószerkesztőség

Kihívások előtt áll a női vízilabda-válogatott

A tavalyi 5. helyezés miatt sejthető volt, hogy nem vár könnyű út a mieinkre. A magyar női vízilabda-válogatott a párizsi aranyérmes Spanyolországgal, Romániával és a házigazda Portugáliával került egy csoportba a 2026-os Európa-bajnokság sorsolásán. Az nem lehet kérdés, hogy megszerzik a továbbjutást érő első két hely egyikét a spanyolokkal együtt Keszthelyi Ritáék, ám mivel az új lebonyolítási rendszer szerint nem lesz negyeddöntő, a középdöntőben kell ugyancsak az első kettő között végezni az elődöntőbe kerüléshez. Utóbbiban az erőviszonyok alapján az Eb-címvédő Hollandia is szembejön majd.

– Az elmúlt hónapok alapján a görögök tűnnek a legerősebb csapatnak, az elmúlt években viszont a spanyol és a holland együttes számított Európában egyeduralkodónak, sőt az amerikaiakkal együtt a világon is.

Azaz nem nagyon lehetett volna nehezebb a sorsolásunk, hiszen az egyiket meg kell előzni, ráadásul az izraeli csapatot sem szabad lebecsülni.

Viszont így is, úgy is jó meccseket kell játszani és jó ellenfeleket kell legyőzni, ha komoly eredményt akarunk elérni – azaz most csupán annyi történt, hogy megtudtuk, kik ellen kell helytállnunk – kommentálta a sorsolást a Magyar Vízilabda-szövetség hivatalos oldalának Cseh Sándor szövetségi kapitány.

Az Eb csoportbeosztása Forrás: MVLSZ

Ronaldo városába utaznak

A magyar női vízilabda-válogatott számára az olaszok ága talán kedvezőbb lett volna, a görögöké kevésbé. Utóbbiaktól a nyári világbajnokságon kétszer, másodszor a döntőben maradt alul Magyarország. Azért persze vb-ezüstérmesként nincs félnivalójuk a lányoknak, akik vélhetően megússzák a télies időjárást. Az Európa-bajnokságnak ugyanis a portugáliai Madeira szigetén található Funchal – Cristiano Ronaldo szülővárosa – ad otthont. A viadal január 26-án kezdődik és február 5-ig tart.