  • Magyar Nemzet
  • Sport
  • Jól belehúztak, az olimpiai és az Európa-bajnokot is megkapta a magyar válogatott
Magyarországnői vízilabda-válogatottEurópa-bajnokságsorsolás

Jól belehúztak, az olimpiai és az Európa-bajnokot is megkapta a magyar válogatott

A magyar női vízilabda-válogatott a párizsi aranyérmes Spanyolországgal, Romániával és a házigazda Portugáliával került egy csoportba a 2026-os Európa-bajnokság sorsolásán. Az új lebonyolítási rendszer értelmében nem lesz negyeddöntő, a középdöntőben a címvédő Hollandia is minden bizonnyal ellenfele lesz Cseh Sándor csapatának. A szövetségi kapitány szerint nem nagyon lehetett volna rosszabb menetrendje Magyarországnak. A 2024-es kontinensviadalon az 5. helyen végzett női vízilabda-válogatottunk, idén viszont vb-döntőt játszott.

P.Fülöp Gábor
2025. 10. 02. 14:52
vízilabda-válogatott Szingapúr, 2025. július 11. Cseh Sándor szövetségi kapitány a női vízilabdatorna csoportkörének 1. fordulójában játszott Görögország - Magyarország mérkőzésen a szingapúri vizes világbajnokságon az OCBC Aquatic Centre-ben 2025. július
A magyar női vízilabda-válogatottra és Cseh Sándorra ismét komoly erőpróba vár Fotó: Koszticsák Szilárd Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A magyar női vízilabda-válogatott a világbajnok Görögországot elkerülte, de a legjobb négy közé jutáshoz legalább az egyiket meg kell majd előznie az olimpiai bajnok és a címvédő közül az Európa-bajnokságon. A kontinensviadal sorsolásán nem fogta Fortuna a mieink kezét.

A magyar női vízilabda-válogatott a nyáron vb-döntőbe jutott
A magyar női vízilabda-válogatott a nyáron vb-döntőbe jutott Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI Fotószerkesztőség

Kihívások előtt áll a női vízilabda-válogatott

A tavalyi 5. helyezés miatt sejthető volt, hogy nem vár könnyű út a mieinkre. A magyar női vízilabda-válogatott a párizsi aranyérmes Spanyolországgal, Romániával és a házigazda Portugáliával került egy csoportba a 2026-os Európa-bajnokság sorsolásán. Az nem lehet kérdés, hogy megszerzik a továbbjutást érő első két hely egyikét a spanyolokkal együtt Keszthelyi Ritáék, ám mivel az új lebonyolítási rendszer szerint nem lesz negyeddöntő, a középdöntőben kell ugyancsak az első kettő között végezni az elődöntőbe kerüléshez. Utóbbiban az erőviszonyok alapján az Eb-címvédő Hollandia is szembejön majd.

– Az elmúlt hónapok alapján a görögök tűnnek a legerősebb csapatnak, az elmúlt években viszont a spanyol és a holland együttes számított Európában egyeduralkodónak, sőt az amerikaiakkal együtt a világon is. 

Azaz nem nagyon lehetett volna nehezebb a sorsolásunk, hiszen az egyiket meg kell előzni, ráadásul az izraeli csapatot sem szabad lebecsülni. 

Viszont így is, úgy is jó meccseket kell játszani és jó ellenfeleket kell legyőzni, ha komoly eredményt akarunk elérni – azaz most csupán annyi történt, hogy megtudtuk, kik ellen kell helytállnunk – kommentálta a sorsolást a Magyar Vízilabda-szövetség hivatalos oldalának Cseh Sándor szövetségi kapitány.

Az Eb csoportbeosztása
Az Eb csoportbeosztása Forrás: MVLSZ

Ronaldo városába utaznak

A magyar női vízilabda-válogatott számára az olaszok ága talán kedvezőbb lett volna, a görögöké kevésbé. Utóbbiaktól a nyári világbajnokságon kétszer, másodszor a döntőben maradt alul Magyarország. Azért persze vb-ezüstérmesként nincs félnivalójuk a lányoknak, akik vélhetően megússzák a télies időjárást. Az Európa-bajnokságnak ugyanis a portugáliai Madeira szigetén található Funchal – Cristiano Ronaldo szülővárosa – ad otthont. A viadal január 26-án kezdődik  és február 5-ig tart. 

A férfiak azt megelőzően Szerbia fővárosában, Belgrádban ugranak medencébe, a csoportban Montenegró, Franciaország és Málta lesz az ellenfelük.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekEurópai Parlament

Az Európai Bíróság is tehet nekünk egy szívességet!

Bayer Zsolt avatarja

Egyszerűen elképesztő, amit ezek megengednek maguknak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.