Rendkívüli

Azonnali vizsgálatot indított Magyarország ellen Brüsszel

Tisza-szigetrendezvényszámháborúbalhéMagyar Péter

Balhéval és autóztatással készülnek a tiszások a győri DPK-találkozóra

Magyar Péternek nincs új ötlete, így balhézással akarja elterelni a figyelmet a Tisza Párt sikertelenségéről.

Munkatársunktól
2025. 11. 11. 12:51
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Újabb fokozatba kapcsolt a Tisza Párt elnöke, a fővárosi Tisza-szigetek segítségével. Magyar Péter ugyanis a szombaton, Győrben tartandó digitális polgári kör találkozóra szervezte rá újabb eseményét. Lapunk információi szerint Magyar Péter autóztatással akar tömegeket toborozni, enélkül ugyanis nem lennének elegen Győrben.

20251023 Budapest Tisza párt Október 23 ünnepsége a Hősök terén. Fotó: Csudai Sándor CSS MW képen: Magyar Péter a Tisza párt elnöke
Fotó: Csudai Sándor

A fővárosi szigeteket hívja segítségül Péter. A cél, hogy Győrben akkora balhé kerekedjen, amivel végre meg tud nyerni legalább egy napot

– jelentette ki az informátorunk. Kiemelte, Magyar Péter mindent be fog vetni. 

Megpróbálja a tiszásokat beküldeni a DPK-találkozóra, ő maga is megpróbál majd bemenni, és Orbánt gyávának akarja nevezni arra hivatkozva, hogy nem áll ki vele vitázni

– tette hozzá a forrás.

Számháborút akar nyerni Magyar Péter 

Amint arról már korábban beszámoltunk, Budapestről, egészen pontosan a budapesti Tisza-szigetekből fogják kocsikkal, illetve kisbuszokkal vidékre szállítani Magyar Péter rendezvényeire a demonstrálókat. A Magyar Nemzet úgy tudja, az ehhez szükséges emberi erő megszervezése már hétfőn megkezdődött a szigetek koordinátorainak értesítésével.

Egyértelmű cél, hogy Magyar Péter minden településen megnyerje a számháborút, vagyis több embert tudjon a rendezvényén felmutatni, mint amennyien a digitális polgári körök találkozóin lesznek. Ehhez pedig minden eszközt bevet a Tisza Párt elnöke.

Azért van szükség a budapesti aktivistákra, mert probléma, hogy több településen a Tisza-szigetek nem képesek erődemonstrációra. Van, ahol kevés tagja van a szigetnek, van, ahol inaktív a tagság.

A Tisza-sziget-tagok emellett Magyar Péterrel karöltve megpróbálnak majd bejutni, és balhét okozni a digitális polgári körök minden rendezvényén, szabotálva azokat.

Elfogytak az ötletek

Mint arról már beszámoltunk, a nemzeti ünnep után elfogytak Magyar Péter ötletei. Lapunk forrásai szerint ezért a Tisza Párt elnöke úgy döntött, hergelésbe és számháborúzásba kezd, és követi a digitális polgári körök rendezvényeit, mindenhol a balhét keresve.

A Tisza Párt elnöksége újabb országjárásba akart kezdeni október 23. után, ám a legutóbbi sorozat végére belátták, hogy ennek nincs jövője. Ugyanakkor új ötlete nincs sem Magyar Péternek, sem pedig az alelnököknek

– mondta el lapunknak a Tisza Párt elnökségével dolgozó informátorunk. Kiemelte: nagyon jól jött Magyar Péternek a digitális polgári körök országjárása, ugyanis erre rátelepedve a hírekben tudja magát tartani.

Ha nagy a balhé, Magyar Péterre irányul a figyelem

Forrásunk szerint a Tisza Párt mindent be fog vetni annak érdekében, hogy a DPK-találkozók vagy kudarcba fulladjanak, vagy pedig minél nagyobb balhé kerekedjen körülöttük, ezzel Magyar Péterre irányítva a figyelmet.

Péter minden településen ott lesz, ahol a Fidesz is találkozót tart. Minden eseményből számháborút csinál, már szervezik azt is, hogy melyik településekre honnan fognak tiszásokat vinni tömeget csinálni. Be akarnak jutni a polgári körök rendezvényeire is, hogy szabotálják azokat, majd pedig erről is posztolni lehessen

– jelentette ki a forrásunk. Elmondta, Magyar Péter ­odáig is hajlandó elmenni a figyelem érdekében, hogy azokra a rendezvényekre, amelyeken a miniszterelnök is részt vesz, megpróbál majd bejutni, illetve a helyszínen minél nagyobb balhét csinálni.

– A vezérfonal ezekben a helyzetekben az lesz, hogy Orbán Viktor szerinte gyáva, amiért nem mer vitázni vele – emelte ki az informátorunk.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Máté Krisztián)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekSzent-Iványi István

Az SZDSZ-árva, aki benzinnel oltja a tüzet

Pilhál Tamás avatarja

Elkeseredett, de leginkább komikus utóvédharc bontakozott ki a történelmi sikerrel zárult Trump–Orbán-csúcs nyomán.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu