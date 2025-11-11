Balhéval és autóztatással készülnek a tiszások a győri DPK-találkozóra

Újabb fokozatba kapcsolt a Tisza Párt elnöke, a fővárosi Tisza-szigetek segítségével. Magyar Péter ugyanis a szombaton, Győrben tartandó digitális polgári kör találkozóra szervezte rá újabb eseményét. Lapunk információi szerint Magyar Péter autóztatással akar tömegeket toborozni, enélkül ugyanis nem lennének elegen Győrben.

Fotó: Csudai Sándor

A fővárosi szigeteket hívja segítségül Péter. A cél, hogy Győrben akkora balhé kerekedjen, amivel végre meg tud nyerni legalább egy napot

– jelentette ki az informátorunk. Kiemelte, Magyar Péter mindent be fog vetni.

Megpróbálja a tiszásokat beküldeni a DPK-találkozóra, ő maga is megpróbál majd bemenni, és Orbánt gyávának akarja nevezni arra hivatkozva, hogy nem áll ki vele vitázni

– tette hozzá a forrás.

Számháborút akar nyerni Magyar Péter

Amint arról már korábban beszámoltunk, Budapestről, egészen pontosan a budapesti Tisza-szigetekből fogják kocsikkal, illetve kisbuszokkal vidékre szállítani Magyar Péter rendezvényeire a demonstrálókat. A Magyar Nemzet úgy tudja, az ehhez szükséges emberi erő megszervezése már hétfőn megkezdődött a szigetek koordinátorainak értesítésével.

Egyértelmű cél, hogy Magyar Péter minden településen megnyerje a számháborút, vagyis több embert tudjon a rendezvényén felmutatni, mint amennyien a digitális polgári körök találkozóin lesznek. Ehhez pedig minden eszközt bevet a Tisza Párt elnöke.

Azért van szükség a budapesti aktivistákra, mert probléma, hogy több településen a Tisza-szigetek nem képesek erődemonstrációra. Van, ahol kevés tagja van a szigetnek, van, ahol inaktív a tagság.

A Tisza-sziget-tagok emellett Magyar Péterrel karöltve megpróbálnak majd bejutni, és balhét okozni a digitális polgári körök minden rendezvényén, szabotálva azokat.