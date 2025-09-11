BelarussziaGitanas NausedaAljakszandr Lukasenkafogoly

Politikai foglyokat engedett szabadon Belorusszia

Belorusszia szabadon engedett csütörtökön 52 politikai foglyot, akik már meg is érkeztek Litvániába – jelentette be Gitanas Nauseda litván államfő. Az Egyesült Államok feloldja a Belorusszia nemzeti légitársasága ellen hozott szankciókat.

Munkatársunktól
2025. 09. 11. 16:07
Aljakszandr Lukasenka belarusz elnök és John Coale, az amerikai elnök megbízottja Fotó: AFP
A foglyokat azt követően engedte el Belorusszia, hogy John Coale, az amerikai elnök megbízottja megbeszélést folytatott Aljakszandr Lukasenka belarusz elnökkel.

Gitanas Nauseda litván elnök jelentette be, hogy Belarusszia politikai foglyokat engedett szabadon
Gitanas Nauseda litván elnök jelentette be, hogy Belorusszia politikai foglyokat engedett szabadon (Fotó: Anadolu via AFP)

Nagyon hálás vagyok az Egyesült Államoknak és személyesen Donald Trump elnöknek a politikai foglyok kiszabadításáért tett erőfeszítéseiért. Ötvenkét ember, az nagyon sok. Ugyanakkor még több mint ezer politikai foglyot tartanak fogva fehéroroszországi börtönökben, és mindaddig nem állhatunk meg, amíg ők ki nem szabadulnak

– írta a litván elnök az X-en. Nauseda elmondta: a most elengedettek között van hat litván állampolgár is.

A belarusz elnök sajtószolgálata szerint az elengedettek között összesen 14 külföldi állampolgár van: hat litván, két lett, két lengyel, két német, egy francia és egy brit.

A bejelentés után a belarusz állami médiában közzétettek egy videót, amelyen az amerikai küldött bejelentette: Washington feloldja a Belavia belarusz állami légitársasággal szembeni szankciókat.

A jövőben tervezik az amerikai nagykövetség visszaköltöztetését Minszkbe – írja a RIA Novozsztyi orosz hírügynökség. A külügyminisztérium 2022 februárjában rendelte el az amerikai tisztviselők távozását és a nagykövetség tevékenységének felfüggesztését Oroszország ukrajnai inváziója miatt.

A Vjaszna (Tavasz) belarusz emberi jogi szervezet szerint csaknem 1200 politikai okokból bebörtönzött politikust, újságírót és emberi jogi aktivistát tartanak még fogva Belorussziában.

Júniusban a belarusz hatóságok szabadon engedték Szjarhej Cihanouszki ellenzéki vezetőt, aki akkor 13 további elengedett politikai fogollyal együtt szintén Vilniusba érkezett. 

Azoknak a foglyoknak a szabadon bocsátása az amerikai elnök ukrán és orosz ügyekért felelős különmegbízottja, Keith Kellogg belorussziai látogatása nyomán vált lehetségessé. Tavaly július óta Lukasenka összesen csaknem 300 foglyot engedett szabadon.

Borítókép: Aljakszandr Lukasenka belarusz elnök és John Coale, az amerikai elnök megbízottja (Fotó: AFP)

